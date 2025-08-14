Szavva Csujkov, az ukrán hadsereg taktikai orvosi és elsősegélynyújtó oktatója drámai részleteket osztott meg a Szabad Európa Rádió „Donbasz. Realitások” című műsorában az újoncok kiképzéséről. A katonaorvos szerint az ukrán hadsereg új tagjait szörnyű körülmények között készítik fel a szolgálatra – olvasható a karpathir.com oldalán.

A poligoneken uralkodó körülmények szörnyűek, embertelenek. Egyszerűen nincsenek vécék – mindenki az erdőbe, a közeli bozótosba jár a dolgát végezni”

– mondta Csujkov, aki a gyakorlóterek és kiképzőközpontok hiányosságait is részletezte. A tantermek rétegelt lemezből, kartonból és hullámlemezből készült ideiglenes építmények, amelyek a nyári napokon akár 80 Celsius-fokosra is felmelegszenek, télen pedig dermesztően hidegek. A legközelebbi vízcsap egy kilométerre van, ahová gyalog kell eljutni.

Csujkov a helyzet megoldására földalatti óvóhelyek és tantermek kialakítását javasolta, hangsúlyozva a kiképzőközpontok embertelen és életveszélyes körülményeit.