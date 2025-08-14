Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború katonaorvos Ukrajna újoncok

Az ukrán katonaorvos leleplezte: embertelen körülmények között képzik az újoncokat (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 12:22

Alapvető higiéniai és oktatási feltétele hiányoznak.

2025. augusztus 14. 12:22
null

Szavva Csujkov, az ukrán hadsereg taktikai orvosi és elsősegélynyújtó oktatója drámai részleteket osztott meg a Szabad Európa Rádió „Donbasz. Realitások” című műsorában az újoncok kiképzéséről. A katonaorvos szerint az ukrán hadsereg új tagjait szörnyű körülmények között készítik fel a szolgálatra – olvasható a karpathir.com oldalán. 

A poligoneken uralkodó körülmények szörnyűek, embertelenek. Egyszerűen nincsenek vécék – mindenki az erdőbe, a közeli bozótosba jár a dolgát végezni”

– mondta Csujkov, aki a gyakorlóterek és kiképzőközpontok hiányosságait is részletezte. A tantermek rétegelt lemezből, kartonból és hullámlemezből készült ideiglenes építmények, amelyek a nyári napokon akár 80 Celsius-fokosra is felmelegszenek, télen pedig dermesztően hidegek. A legközelebbi vízcsap egy kilométerre van, ahová gyalog kell eljutni.

Csujkov a helyzet megoldására földalatti óvóhelyek és tantermek kialakítását javasolta, hangsúlyozva a kiképzőközpontok embertelen és életveszélyes körülményeit.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

***

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
backsplash
2025. augusztus 14. 14:15
Hát ez ilyen. A nagyapám mesélte, hogy tetű meg mindenféle szar kórság volt a seregben, mert az aljanép behurcolt minden szart, hiába kopasztották és porozták be az alacsony sorból jövőket, a kimenőkön újra érintkeztek az övéikkel és pár nap múlva mindenki tetves lett.
Válasz erre
0
0
bunko-jobbos
2025. augusztus 14. 13:49
Azzal kezdem, hogy nem szeretem sem a ruszkikat sem az ukikat, de a jelenlegi helyzetben az érdekünk egy jól megnevelt Ukrajna. Szóval nem nekik drukkolok. De. Mi a f*szom ez a cikk??????? "A poligoneken uralkodó körülmények szörnyűek" Ez milyen nyelven van???? Lehet, hogy egy kárpátaljai újság így ír magyarul, de egy "újságírónak" kéne értenie, hogy miről ír. Másrészt ez meg egy ilyen általános faszságduma, amit szinte bármire, bárkire rá lehet mondani. "nincsenek vécék – mindenki az erdőbe, a közeli bozótosba jár a dolgát végezni" Hát bazdmeg, háború van! OK, az irdatlan erőforrásokkal rendelkező amerikai hadsereg lehet, hogy mindenhol gyönyörű vécéket épít, de az orosz, indiai katonák milyen WC-be szarnak? Ja, és majd a lövészárokban hová fognak? Földalatti csempézett konténerbudiba? " A tantermek rétegelt lemezből, kartonból és hullámlemezből készült ideiglenes építmények" Gondolom, most tízszer többre van szükség, mint békeidőben.
Válasz erre
1
0
madar6-54
2025. augusztus 14. 13:32
Ezt gondoltuk, de kérdezném mit tesz ursula, egy aspiránsnak így kell csinálni, hol vannak az emberi jogok?
Válasz erre
0
0
hasdrubal
2025. augusztus 14. 13:11
Én azt szeretném itt is kérdezni, hogy a tisztelt mandiner mikor hozza le, hogy az általuk reklámozott Perintfalvi Rita egy beteg pornós, akik kakisexben utazik?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!