háború Európa pszichózis Ukrajna

Trump, Ukrajna és a kényszerű kijózanodás: Európa stratégiai alkonya – Szomráky Béla a Stratégában

2025. december 23. 20:08

A mögöttünk hagyott év igazolta: a háborús retorika nem helyettesíti a gazdasági stabilitást. A brüsszeli irányvonal látványos kudarca után Európa stratégiai mozgástere végzetesen beszűkült. A Stratéga vendége: Szomráky Béla, Olaszország-szakértő, külpolitikai újságíró.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Európát mint egy nagy szövetkezetet megfosztják, az esetleg kialakítható birodalmi jellegétől
  • Brüsszel gazdaállata egy globális pénzhatalomnak
  • Ukrajna nem lehet NATO-tag

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

                                                                                                                           

 

