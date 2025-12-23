Trump, Ukrajna és a kényszerű kijózanodás: Európa stratégiai alkonya – Szomráky Béla a Stratégában

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Megnzétük, melyik párt várhatja biztosabb pozícióból a 2026-os választást Magyarországon.
A mögöttünk hagyott év igazolta: a háborús retorika nem helyettesíti a gazdasági stabilitást. A brüsszeli irányvonal látványos kudarca után Európa stratégiai mozgástere végzetesen beszűkült. A Stratéga vendége: Szomráky Béla, Olaszország-szakértő, külpolitikai újságíró.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
