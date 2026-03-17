Ezt látni kell: rendkívül kínos helyzetbe hozta Bohár Dániel a Telex újságíróját (VIDEÓ)

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Kellemetlen.
„A milliárdos telexes Simor azért akar leválni az olcsó energiáról, mert neki nem okoz gondot kifizetni az ezer forintos benzint. Hiszen milliárdos!” – írta Bohár Dániel, a Megafon riportere legújabb bejegyzésében, amelyhez videót is csatolt.
A felvételen Bohár Dániel, a Megafon riportere és a balliberális Telex újságírója, Simor Dániel beszélgetnek Kaposváron.
Bohár Dániel elmondta a Telex riporterének, hogy mivel milliárdos, ezért érti az álláspontját az uráli kőolajjal kapcsolatban, mire Simor közbevágva annyit tett hozzá, hogy „nekem nincs álláspontom az uráli nyersanyaggal”.
Nem gondolsz semmit az élet fontos kérdéseiről, mint a nyersanyag? Hogy vagy te telexes újságíró?”
– kérdezett vissza élesen Bohár Dániel.
Simor ezután azt nehezményezte, hogy a Megafon riportere miért nem tesz fel olyan témában kérdéseket a miniszterelnöknek, amiről még korábban nem fejtette ki az álláspontját. Bohár elmondta, hogy szokott neki ilyen jellegű kérdéseket is feltenni, melyek láthatóak a Patrióta oldalán. A balliberális újságíró erre azt válaszolta: „szoktam nézni”. Bohár Dániel némi humorral fűszerezve megjegyezte:
Na, örülök. Egy lelkes néző a telexes, milliárdos Simor Dániel”.
A videó vége fele a Megafon riportere végig vitte az alapgondolatát, amiben kifejtette, hogy megérti, ha a Telex riporterének milliárdos családi háttere miatt nem nem zavarja, ha sokszoros lenne a benzin ára itthon.
