Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
mainstream afd rendszerkritikus németország

Németországban a rendszeren kívüli pártok összesített eredménye elérte a lélektani 50 százalékot

2026. június 07. 09:24

Erre még soha nem volt példa!

2026. június 07. 09:24
null
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„Az INSA június 6-án publikált németországi felmérése egészen rendkívüli adatokat produkált. A rendszeren kívüli (értsd: kormányon még nem volt) pártok összesített – és ezért persze összeadhatatlan – eredménye elérte a lélektani 50%-ot, amire még soha nem volt példa! Csak összehasonlításként: a Merkel-korszakot lezáró 2021 őszi szövetségi választásokon ez a mutató alatta maradt a 24%-nak, de már akkor is jóval meghaladta az évtizedeken át megszokott mértéket.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 07. 09:34
Ezt nálunk úgy hívják a közvéleménykutatók hogy bizonytalanok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!