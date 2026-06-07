„Az INSA június 6-án publikált németországi felmérése egészen rendkívüli adatokat produkált. A rendszeren kívüli (értsd: kormányon még nem volt) pártok összesített – és ezért persze összeadhatatlan – eredménye elérte a lélektani 50%-ot, amire még soha nem volt példa! Csak összehasonlításként: a Merkel-korszakot lezáró 2021 őszi szövetségi választásokon ez a mutató alatta maradt a 24%-nak, de már akkor is jóval meghaladta az évtizedeken át megszokott mértéket.”