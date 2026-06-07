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hotel lentulai kurtz ezredes Fidesz választás

„A Hegyoldal intézetei nem vettek észre 1.2 millió vidéki tiszást” – Kurtz ezredes volt a Hotel Lentulai vendége

2026. június 07. 10:18

A Hotel Lentulai legújabb adásában Takács Áron, vagyis Kurtz ezredes volt Lentulai Krisztián vendége.

2026. június 07. 10:18
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A szókimondó publicista kemény kritikát fogalmazott meg a jobboldali politikai és szellemi elit egy részével szemben, szerinte ugyanis sokan egyszerűen nem vették észre azt a több mint egymillió vidéki választót, akik végül a Tiszára szavaztak.

A beszélgetésben szóba került Magyar Péter felemelkedése, a TikTok és a fiatal generációk politikai befolyása, a jobboldali média jövője, valamint az is, hogy szükség van-e még a korábban megkerülhetetlennek tartott intézményekre és műhelyekre.

Kurtz ezredes több ponton is tabukat döntöget: beszél a választási vereség utáni önvizsgálatról, a politikai buborékokról, a véleményvezérek felelősségéről, és arról, miért tartja elkerülhetetlennek a jobboldal megújulását.

A teljes beszélgetés már megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján!

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Összesen 20 komment

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Sorrend:
bagoly-29
2026. június 07. 12:16
Ugyan, a Fidesz tiltólistára tette a Z generáció kedvenc időtöltéseit: drogozást, buzulást, mobil nyomogatást, semmitevést, helyettük tanulást, munkát, családalapitást, stb. ajánlott! Persze, csak a "mocskos Fidesz" jött ettől a szájukra s bosszúból X a Tiszának! Hülyeségre nincs orvosság!
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2
0
redl1986
2026. június 07. 12:04
néhai Ch.Pilot. 10:31 "Miért is kellene megújulnia? És miben? Hát pl abban, hogy intézkedéseivel, hivószavaival, az egész kommunikációjában ne nektek akarjon megfelelni. Tudom, úgysem fogod végiggondolni.
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0
2
chief Bromden
2026. június 07. 11:55
Meg 2.5 millió nyugdíjast. A részbeni "visszatérítés" nem volt elég.
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0
3
ekeke1
2026. június 07. 11:41
A Fidesz láthatóan elindult a gyurcsányi úton . Kezdve azzal hogy nyugodtan magára vehetné az öszödi beszéd következő részletét: "Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk , mi marad meg, mit tudunk megmenteni az elmúlt 16 évből... akkor mit mondunk? " Ha Orbán még évekig eljátssza Gyurcsány szerepét, aki még több mint egy évtizedig húzta a politikai agóniáját ...akkor ugyanaz lesz neki is a vége. Mondjuk, Lévai Anikóból legalább nem lesz pártelnök, ezt megspórolnánk.. De olyan hogy a Magyarország-Finnország meccs páholyában együtt ült Orbán, Gáspár fia és és Schmidt Mária...miközben Orbán Balázs Brüsszelbe megy Deutsch mellé..
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