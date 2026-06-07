„A Hegyoldal intézetei nem vettek észre 1.2 millió vidéki tiszást” – Kurtz ezredes volt a Hotel Lentulai vendége

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
A Hotel Lentulai legújabb adásában Takács Áron, vagyis Kurtz ezredes volt Lentulai Krisztián vendége.
A szókimondó publicista kemény kritikát fogalmazott meg a jobboldali politikai és szellemi elit egy részével szemben, szerinte ugyanis sokan egyszerűen nem vették észre azt a több mint egymillió vidéki választót, akik végül a Tiszára szavaztak.
A beszélgetésben szóba került Magyar Péter felemelkedése, a TikTok és a fiatal generációk politikai befolyása, a jobboldali média jövője, valamint az is, hogy szükség van-e még a korábban megkerülhetetlennek tartott intézményekre és műhelyekre.
Kurtz ezredes több ponton is tabukat döntöget: beszél a választási vereség utáni önvizsgálatról, a politikai buborékokról, a véleményvezérek felelősségéről, és arról, miért tartja elkerülhetetlennek a jobboldal megújulását.
A teljes beszélgetés már megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján!