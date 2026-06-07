Migránsinvázióról beszélt Trump minisztere a normandiai partraszállás évfordulóján

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Pete Hegseth a normandiai partraszállás évfordulóján tartott beszédében élesen bírálta Európa migrációs politikáját.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a normandiai partraszállás 82. évfordulóján tartott beszédében élet kritikát fogalmazott meg az európai migrációs politikával szemben.
A franciaországi Normandiában, a D-nap emlékhelyén arról beszélt, hogy miközben 1944-ben a szövetséges katonák a szabadság helyreállításáért rohamozták meg a partokat, ma „más veszélyes ideológiák” érik el Európa tengerpartjait – számolt be a BBC.
Hegseth Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Bulgáriát említette, majd azt kérdezte:
mikor tesznek végre valamit az európai fővárosok ezzel az „invázióval” szemben?
Donald Trump elnök korábban az ENSZ-ben is bírálta Európát, mondván, a kontinens országai az ellenőrizetlen migráció miatt súlyos válság felé haladnak. Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia ennél is keményebb megfogalmazást használt, amikor arra figyelmeztetett, hogy Európa jelenlegi trendjei akár „civilizációs eltűnéshez” is vezethetnek.
A beszéd különösen érzékeny politikai pillanatban hangzott el, hiszen Európában a migráció évek óta meghatározó közéleti téma, és több országban erősödnek azok a pártok, amelyek szigorúbb bevándorlási szabályokat követelnek. A tengeren való illegális átkelések száma ugyan elmarad a 2015-ös csúcstól, amikor több mint egymillió ember kelt át a Földközi-tengeren, de a kérdés továbbra is komoly politikai feszültségeket kelt.
A BBC felidézi: 2025 áprilisa és 2026 márciusa között az Egyesült Királyságba, Görögországba, Olaszországba, Spanyolországba és Ciprusra összesen több mint 169 ezer ember érkezett tengeri úton, miközben a La Manche csatornán átkelők száma 2026 első hónapjaiban visszaesett az előző év azonos időszakához képest.
Hegseth úgy fogalmazott,
a D-napon harcoló és elesett katonák visszaadták Európának a szabadságot, de ezt a szabadságot minden nemzedéknek újra meg kell védenie.
Szerinte egyes európai fővárosok túlságosan hozzászoktak a nehezen kivívott szabadsághoz, és elfelejtették, hogy „a szabadság nem ingyenes”.
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Nyitókép: Ayhan Mehmet / AFP