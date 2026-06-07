Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
pete hegseth illegális migráció európa beszéd

Migránsinvázióról beszélt Trump minisztere a normandiai partraszállás évfordulóján

2026. június 07. 10:04

Pete Hegseth a normandiai partraszállás évfordulóján tartott beszédében élesen bírálta Európa migrációs politikáját.

2026. június 07. 10:04
null

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a normandiai partraszállás 82. évfordulóján tartott beszédében élet kritikát fogalmazott meg az európai migrációs politikával szemben.

A franciaországi Normandiában, a D-nap emlékhelyén arról beszélt, hogy miközben 1944-ben a szövetséges katonák a szabadság helyreállításáért rohamozták meg a partokat, ma „más veszélyes ideológiák” érik el Európa tengerpartjait – számolt be a BBC.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Hegseth Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Bulgáriát említette, majd azt kérdezte:

mikor tesznek végre valamit az európai fővárosok ezzel az „invázióval” szemben?

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Donald Trump elnök korábban az ENSZ-ben is bírálta Európát, mondván, a kontinens országai az ellenőrizetlen migráció miatt súlyos válság felé haladnak. Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia ennél is keményebb megfogalmazást használt, amikor arra figyelmeztetett, hogy Európa jelenlegi trendjei akár „civilizációs eltűnéshez” is vezethetnek.

A beszéd különösen érzékeny politikai pillanatban hangzott el, hiszen Európában a migráció évek óta meghatározó közéleti téma, és több országban erősödnek azok a pártok, amelyek szigorúbb bevándorlási szabályokat követelnek. A tengeren való illegális átkelések száma ugyan elmarad a 2015-ös csúcstól, amikor több mint egymillió ember kelt át a Földközi-tengeren, de a kérdés továbbra is komoly politikai feszültségeket kelt. 

A BBC felidézi: 2025 áprilisa és 2026 márciusa között az Egyesült Királyságba, Görögországba, Olaszországba, Spanyolországba és Ciprusra összesen több mint 169 ezer ember érkezett tengeri úton, miközben a La Manche csatornán átkelők száma 2026 első hónapjaiban visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

Hegseth úgy fogalmazott,  

a D-napon harcoló és elesett katonák visszaadták Európának a szabadságot, de ezt a szabadságot minden nemzedéknek újra meg kell védenie. 

Szerinte egyes európai fővárosok túlságosan hozzászoktak a nehezen kivívott szabadsághoz, és elfelejtették, hogy „a szabadság nem ingyenes”.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Holló Gábor átlépte a hírszolgáltató és a tömegmanipulátor közötti határt, és ezt már semmi sem mossa le róla

A forint- vagy dollármilliárdosok szíveskedjenek újságot vásárolni, ha befolyásolni akarnak – ahelyett, hogy az algoritmusokat manipulálnák. Varga Mátyás Zsolt írása.

Nyitókép: Ayhan Mehmet / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. június 07. 10:21
a csónakra célozzatok baszki.. a többit a cápák intézik..
Válasz erre
1
0
néhai Ch.Pilot
2026. június 07. 10:10
Hát végül is a normandiai partraszállás is egy migráns invázió volt, ez igaz! :-D
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!