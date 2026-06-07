Migránsinvázióról beszélt Trump minisztere a normandiai partraszállás évfordulóján

A beszéd különösen érzékeny politikai pillanatban hangzott el, hiszen Európában a migráció évek óta meghatározó közéleti téma, és több országban erősödnek azok a pártok, amelyek szigorúbb bevándorlási szabályokat követelnek. A tengeren való illegális átkelések száma ugyan elmarad a 2015-ös csúcstól, amikor több mint egymillió ember kelt át a Földközi-tengeren, de a kérdés továbbra is komoly politikai feszültségeket kelt.

A BBC felidézi: 2025 áprilisa és 2026 márciusa között az Egyesült Királyságba, Görögországba, Olaszországba, Spanyolországba és Ciprusra összesen több mint 169 ezer ember érkezett tengeri úton, miközben a La Manche csatornán átkelők száma 2026 első hónapjaiban visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

Hegseth úgy fogalmazott,