Radnai Márk lemond, hogy a rendszer átlátható legyen

Radnai Márk: „El fognak múlni a mézeshetek!”
A Tisza alelnöke arról sem szeretne filozofálni, hogy „mit jelent egyáltalán igazat mondani”.
A Tisza arra jutott, hogy változtatni kell.
Radnai Márk, a Tisza Párt képviselője bejelentette a Facebookon: „A párt elnökségével abban állapodtunk meg, hogy
a Tisza Szigetek közösségének szervezését és a széles körű társadalmi egyeztetések rendszerét külön kell választanunk.”
A döntés azt jelenti, hogy a jövőben nem Radnai fogja működtetni a párt alapszervezeteiként tevékenykedő csoportok rendszerét.
„Ennek egyszerű oka van: azt ígértük, hogy olyan országot építünk, ahol minden állampolgár véleménye számít, függetlenül attól, hogy tagja-e bármilyen politikai közösségnek. Kormánybiztosként jelenleg egy olyan részvételi rendszeren dolgozom, amelynek az lesz a feladata, hogy
minden magyar ember számára biztosítsa a beleszólás lehetőségét a közös ügyeinkbe.
Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ez a rendszer mindenki számára nyitott, átlátható és pártatlan legyen” – írja a politikus.
Hozzátette: „Éppen ezért arra jutottunk, hogy
nem lenne helyes, ha a TISZA Szigetek közössége és ez a társadalmi egyeztetési rendszer ugyanahhoz a vezetőhöz tartozna.
Ez nem a TISZA Szigetek jelentőségének csökkenését jelenti. Éppen ellenkezőleg. A Szigetek voltak a változás motorjai. Több tízezer ember munkája, hite és kitartása nélkül nem jutottunk volna el idáig. Éppen ezért olyan vezetőt szeretnénk kijelölni, aki teljes figyelmével, minden energiájával a Szigetek építésére, fejlesztésére és támogatására tud koncentrálni.”
„Én ezzel a javaslattal teljes mértékben egyetértettem. A célunk azonban nem változik:
minél több embert bevonni Magyarország jövőjének alakításába. És ez meg fog történni. Szavamat adom”
– hangsúlyozza Radnai Márk.
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A Tisza alelnöke arról sem szeretne filozofálni, hogy „mit jelent egyáltalán igazat mondani”.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala