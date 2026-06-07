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Radnai Márk lemond, hogy a rendszer átlátható legyen

2026. június 07. 06:42

A Tisza arra jutott, hogy változtatni kell.

2026. június 07. 06:42
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Radnai Márk, a Tisza Párt képviselője bejelentette a Facebookon: „A párt elnökségével abban állapodtunk meg, hogy 

a Tisza Szigetek közösségének szervezését és a széles körű társadalmi egyeztetések rendszerét külön kell választanunk.” 

A döntés azt jelenti, hogy a jövőben nem Radnai fogja működtetni a párt alapszervezeteiként tevékenykedő csoportok rendszerét.

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„Ennek egyszerű oka van: azt ígértük, hogy olyan országot építünk, ahol minden állampolgár véleménye számít, függetlenül attól, hogy tagja-e bármilyen politikai közösségnek. Kormánybiztosként jelenleg egy olyan részvételi rendszeren dolgozom, amelynek az lesz a feladata, hogy

 minden magyar ember számára biztosítsa a beleszólás lehetőségét a közös ügyeinkbe.

 Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ez a rendszer mindenki számára nyitott, átlátható és pártatlan legyen” – írja a politikus.

Hozzátette: „Éppen ezért arra jutottunk, hogy 

nem lenne helyes, ha a TISZA Szigetek közössége és ez a társadalmi egyeztetési rendszer ugyanahhoz a vezetőhöz tartozna. 

Ez nem a TISZA Szigetek jelentőségének csökkenését jelenti. Éppen ellenkezőleg. A Szigetek voltak a változás motorjai. Több tízezer ember munkája, hite és kitartása nélkül nem jutottunk volna el idáig. Éppen ezért olyan vezetőt szeretnénk kijelölni, aki teljes figyelmével, minden energiájával a Szigetek építésére, fejlesztésére és támogatására tud koncentrálni.”

„Én ezzel a javaslattal teljes mértékben egyetértettem. A célunk azonban nem változik: 

minél több embert bevonni Magyarország jövőjének alakításába. És ez meg fog történni. Szavamat adom” 

– hangsúlyozza Radnai Márk.

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 Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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