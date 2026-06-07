Radnai Márk lemond, hogy a rendszer átlátható legyen

„Ennek egyszerű oka van: azt ígértük, hogy olyan országot építünk, ahol minden állampolgár véleménye számít, függetlenül attól, hogy tagja-e bármilyen politikai közösségnek. Kormánybiztosként jelenleg egy olyan részvételi rendszeren dolgozom, amelynek az lesz a feladata, hogy

minden magyar ember számára biztosítsa a beleszólás lehetőségét a közös ügyeinkbe.

Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ez a rendszer mindenki számára nyitott, átlátható és pártatlan legyen” – írja a politikus.