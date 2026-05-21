Radnai Márk: „El fognak múlni a mézeshetek!”

A Tisza Párt jövőjével kapcsolatban elmondta: „nem mindig lesz ilyen népszerű a kormány, el fognak múlni a mézeshetek” – utalva ezzel arra, hogy a hibázni fognak és fognak olyan döntéseket hozni, amelyek a magyarok számára népszerűtlenek lesznek.

„Nyilvánvaló, hogy nem fogunk politikai bosszút állni az ellenfelen” – bizonygatta Radnai utalva ezzel Sulyok Tamás köztársasági elnököt ért Magyar Péter irányából érkező folyamatos méltóságában és személyében ért támadásokra.

Rubovszky Rita esetleges oktatási miniszteri kinevezésével kapcsolatban a Tisza alelnöke azt fejtegette, hogy „elképzelhető” hogy a vele kapcsolatban szárnyra kapó negatív kommentek és vélemények miatt nem történt meg a miniszterkinevezése, ugyanakkor Radnai tagadta, hogy ez azt jelentené, hogy a Tisza komment- és influnszerkormányzást folytatna.