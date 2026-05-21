Radnai Márk: „El fognak múlni a mézeshetek!”

A Tisza alelnöke arról sem szeretne filozofálni, hogy „mit jelent egyáltalán igazat mondani”.
Ahogy az élet semelyik területén, úgy a politikában sem lehet garantálni, hogy igazat fognak mondani – fejtette ki a véleményét Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a Népszavának adott interjújában.
Ne kezdjünk el arról filozofálni, hogy mit jelent egyáltalán igazat mondani. Sokféle igazság van. A politika nyilván narratívák harca”
– vélekedett Radnai.
A Tisza Párt jövőjével kapcsolatban elmondta: „nem mindig lesz ilyen népszerű a kormány, el fognak múlni a mézeshetek” – utalva ezzel arra, hogy a hibázni fognak és fognak olyan döntéseket hozni, amelyek a magyarok számára népszerűtlenek lesznek.
„Nyilvánvaló, hogy nem fogunk politikai bosszút állni az ellenfelen” – bizonygatta Radnai utalva ezzel Sulyok Tamás köztársasági elnököt ért Magyar Péter irányából érkező folyamatos méltóságában és személyében ért támadásokra.
Rubovszky Rita esetleges oktatási miniszteri kinevezésével kapcsolatban a Tisza alelnöke azt fejtegette, hogy „elképzelhető” hogy a vele kapcsolatban szárnyra kapó negatív kommentek és vélemények miatt nem történt meg a miniszterkinevezése, ugyanakkor Radnai tagadta, hogy ez azt jelentené, hogy a Tisza komment- és influnszerkormányzást folytatna.
