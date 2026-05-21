Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza sulyok tamás radnai márk hazugság Rubovszky Rita

Radnai Márk: „El fognak múlni a mézeshetek!”

2026. május 21. 11:38

A Tisza alelnöke arról sem szeretne filozofálni, hogy „mit jelent egyáltalán igazat mondani”.



Ahogy az élet semelyik területén, úgy a politikában sem lehet garantálni, hogy igazat fognak mondani – fejtette ki a véleményét Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a Népszavának adott interjújában.

Ne kezdjünk el arról filozofálni, hogy mit jelent egyáltalán igazat mondani. Sokféle igazság van. A politika nyilván narratívák harca”

– vélekedett Radnai.

A Tisza Párt jövőjével kapcsolatban elmondta: „nem mindig lesz ilyen népszerű a kormány, el fognak múlni a mézeshetek” – utalva ezzel arra, hogy a hibázni fognak és fognak olyan döntéseket hozni, amelyek a magyarok számára népszerűtlenek lesznek.

„Nyilvánvaló, hogy nem fogunk politikai bosszút állni az ellenfelen” – bizonygatta Radnai utalva ezzel Sulyok Tamás köztársasági elnököt ért Magyar Péter irányából érkező folyamatos méltóságában és személyében ért támadásokra.

Rubovszky Rita esetleges oktatási miniszteri kinevezésével kapcsolatban a Tisza alelnöke azt fejtegette, hogy „elképzelhető” hogy a vele kapcsolatban szárnyra kapó negatív kommentek és vélemények miatt nem történt meg a miniszterkinevezése, ugyanakkor Radnai tagadta, hogy ez azt jelentené, hogy a Tisza komment- és influnszerkormányzást folytatna.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

***

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a straight cold player
2026. május 21. 13:36
A Tinder huszár és a First Lady. Ojan(!) cuki kép!
calidus-2
2026. május 21. 13:32
már maga ez a kép is szégyen , hogy megszülethetett.... a többi meg katasztrófa...
Haifisch
2026. május 21. 13:02
És rögtön a kép után helyükre is csusszantak az ujjak...szárazon.
pollip
2026. május 21. 12:53
A képen szereplők között......
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!