Kitört a pánik, Molnár Árontól Pankotai Lilin át a Drogriporterig árad a kétségbeesés – jön Rubovszky Rita!

– ami nem független a gazdasági helyzettől, de nem is utal az oktatásból a munka világába való zökkenőmentes átmenetre. Egy aktuális felmérésben minden második finn fiatalnak kétségei voltak a munkához jutást illetően; az élettel való elégedettség aránya a felmérés bő harmincéves történetében sose volt olyan alacsony, mint most (egyidejűleg a megkérdezett 15–29 éves lányok negyede állította, hogy valamely szexuális kisebbséghez tartozik).

Egészen friss hír az is, hogy finn egyetemek a következő tanévtől kezdve kénytelenek nulla nyelvtudással rendelkezők előtt is megnyitni a német, francia, illetve orosz szakokat, mivel a korábbinál kevesebb finn iskolás tanul az angolon túlmenően más idegen nyelvet. A Helsinki Egyetem 38 elsőéves germanisztika szakosa közül például tíz némettudás nélkül kezdi meg tanulmányait. „A nyelvi készségek hiánya már ma is megmutatkozik” a nemzetközi színtéren, például nehezen találnak finn szakértőket bizonyos uniós pozíciókra – összegez a finn közszolgálati hírportál.

Micsoda színvonal, micsoda modell! Micsoda decentralizált sokszínűség!

Az OECD korábbi szakértője a napokban egy podcastban egyenesen „legendának” és tetszetős „narratívának” nevezte a finn oktatási rendszer nagyszerűségét, rámutatva, hogy a mindenkori 15 éveseket vizsgáló felmérések valójában a megelőző 10 év oktatási rendszerét értékelik (amelyben a diákok addig tanultak), Finnországban tehát a kétezres évek elején tapasztalt kiugróan jó eredmények valójában a 2000 előtti rendszert dicsérik – amely történetesen központosított volt, országos szintű vizsgákkal, tanfelügyelőkkel.