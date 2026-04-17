A vereség okairól – részletesen, de utoljára

Az is igaz, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer a 2010-es évek vége óta sürgősen reformra szorult volna, mert a megnövekedett szolidaritási hozzájárulás lehetetlenné tette, hogy az önkormányzatok olyan fejlesztőgépekként működjenek, mint például Lengyelországban.

Ezen az alapon siklott félre a kormányzat Budapest-politikája is. Igaz, hogy a gyermekvédelmi intézményrendszer alulfinanszírozott, és igaz az az e hasábokon épp általam sokszor felhánytorgatott kritika is, hogy az oktatás tartalmi reformja elmaradt, a tananyagot nem sikerült a 21. századi munkaerőpiac igényeihez és a nemzeti tudás továbbörökítésének kritériumaihoz igazítani.

A kormány nem kezelte prioritásként a közoktatás reformját annak ellenére sem, hogy a nemzetközi fejlesztéspolitikában teljesen egyértelmű az összefüggés a humántőke minősége és a gazdasági növekedés között.

Bűnök

Miközben a kormány bukásához vezető okok jelentős része mulasztás, tévedés vagy nehezen orvosolható strukturális körülmény volt, nem szabad elhallgatni a bűnöket sem. A fentebb említett morális ügyek között volt bűn,

de van egy központi bűn, amit nem lehet megkerülni: a nemzeti nagytőke felépítésének vadhajtásai.

A nemzeti nagytőke felépítése szükséges és az ország számára hasznos folyamat, érdekünk, hogy legyenek nemzeti bajnokok azon ágazatokban is, ahol reálisan az ország maximum 1-2 céget tud megrendelésekkel ellátni – ilyen a vasút- vagy hídépítés. Az ebbe bevont gazdasági klientúra viszont túl koncentrált volt, a nemzeti nagytőke építésének munkáját nem mindenki végezte szívvel-lélekkel, a jó ügy iránt elkötelezetten, és borzasztó volt a miniszterelnök ismeretségi és családi köre érintettségének optikája.

Az új kormány alatt el fog dőlni, hogy az úgynevezett „NER-es cégek” közül valójában hány életképes. Mivel itt más uniós országokban már közbeszerzéseket nyert vállalatokról is beszélünk,

azt gondolom, hogy amennyiben az új kormány a törvény keretei között marad, pozitívan fogunk akár a Mészáros Csoport, akár a Tiborcz-érdekeltségek némelyike, akár például a 4iG egyes üzletágai kapcsán meglepődni.

Itt az idő, hogy aki 16 év alatt a nemzeti nagytőke részévé válhatott, most puha protekcionista gazdaságpolitika nélkül is bizonyítson.

Félreértés ne essék: a Matolcsy-ügyet egyáltalán nem sorolnám a nemzeti nagytőke építése közben elkövetett hibák körébe, mert a volt jegybankelnök körül semmiféle nemzeti nagytőke nem épült.

Az – egyébként az Állami Számvevőszék által feltárt – MNB-ügy egyszerűen csak gyalázatos tehertétel volt a jobboldal számára, s ráadásul együtt járt Matolcsy György utolsó néhány évének katasztrofálisan rossz monetáris politikájával.

Bűnnek tartom azt is (és nem csak április 12-e óta, nyilvános megszólalásaimban ezt bárki ellenőrizheti),

hogy a covid után a kormány nem állította vissza a gazdasági szabályrendszer kiszámíthatóságát, adóév közben módosított a vállalkozások adószabályain, és messze a szükségesnél tovább tartotta fenn a veszélyhelyzeti kormányzást is, csendben meggyilkolva a befektetési kedvet,

ami meglátszott a gazdasági dinamikán. Mindeközben nem zajlott le egy régóta, gyakorlatilag a rendszerváltás óta esedékes vita a magyar etatizmusról: arról, hogy örökké a kedvezményes állami hitelekkel és pályázati lehetőségekkel pumpált, alacsony termelékenységű vállalkozások országa leszünk-e, vagy beállunk előbb-utóbb arra a logikára, ahogyan a kapitalizmus valójában működik – hogy a vállalkozások piaci hitelekkel finanszírozzák azok kamatánál nagyobb mértékben megtérülő beruházásaikat.

Bűn volt továbbá a belső elhárítás hiánya is. A Tisza Párt országgyűlési képviselői között sokan vannak, akik az utolsó utáni pillanatokig a rendszer haszonélvezői voltak, és nem az igazságot keresve, hanem opportunizmusból árulták el azt. Ennek nem szabadott volna megtörténnie.

Gazdasági fundamentumok

Magyarországon a gazdasági szavazás vastörvény, a Tisza Párt kétharmados győzelméhez, tömeges szavazói mobilizációjához a gazdasági stagnálás és infláció teremtette meg a feltételeket. Bár az exportvezérelt magyar gazdaságot az elmúlt négy évben az európai dekonjunktúra egyáltalán nem segítette,

voltak speciálisan magyar tényezők is, amelyek révén a lehetőségeinknél is gyengébben teljesítettünk.

Az egyik, hogy az Európai Unióval, szövetségi rendszerünkkel és legfontosabb kereskedelmi partnerünkkel fennálló konfliktus túl hosszúra nyúlt és túl méllyé vált. Öt év alatt ez a konfliktus minden magyar számára kimutatta foga gazdasági fehérjét, és évről évre csökkent a kormány azon ígéretének hitelessége, hogy ezt a konfliktust meg tudja oldani – miközben az uniós pénzek toxikus, az Európai Bizottság által is becstelenül kezelt ügye újabb és újabb vétókba, felesleges konfliktusokba kergette bele a magyar kormányt az Európai Tanácsban is.

Még egy cikluson át a ciklusról ciklusra Európát egyre természetesebb otthonuknak tekintő választók nem voltak hajlandók elviselni a Budapest-Brüsszel feszültséget; sem pszichológiailag, sem annak gazdasági kárait.

Ezzel párhuzamosan a kormányzat a népszerűtlen oldalra került egy lassan 80-20-assá váló politikai ügyben, az euróbevezetés ügyében is, miközben az elmúlt évek (Matolcsy György hibáitól sem független) forintinstabilitása mindenkinek megmutatta, hogy a forintnak bár lehettek a 2010-es években előnyei a magyar felzárkózás szempontjából, mostanra már csak hátrányai és költségei maradtak, és célszerű lenne minél hamarabb megszabadulni tőle.

A másik, hogy nem szabad elhallgatni: miközben a kormány számos jó, a magyarok életszínvonalát sikeresen megvédő intézkedéssel kezelte a válságot a rezsicsökkentéstől az árréstopig, válságkezelés közben követett el hibákat is. Ilyen volt például az élelmiszerárstop eredeti változata, amely teljes rugalmatlansága miatt csak hiányt és más termékcsoportokra átterhelt többletinflációt okozott.

A kampányt is a gazdasági fundamentumok tették féloldalassá: az Ukrajna-kampány csak egy pozitív gazdasági üzenettel, a megvalósuló repülőrajttal együtt működött volna, hogy a különutasság, az európai fősodortól való eltérés gazdasági hasznai mindenki számára egyértelműek legyenek.

Voltak ilyen hasznok, de nem voltak átütő erejűek és a kampányban használhatóak.

Az Ukrajnával kapcsolatos üzenet önmagában gyenge és kevéssé meggyőző maradt.

Új ellenfél

Végezetül meg kell említeni az ellenfelet is, hiszen a Fidesz-KDNP-t mégiscsak legyőzte valami. Az új ellenfél elkerülte az előző ellenfelek politikai hibáit: nem volt összegyurcsányozható, kínosan ügyelt arra, hogy ne kerüljön a Fidesz számára kedvező 80-20-as ügyekben a népszerűtlen oldalra,

valóban létező hibáitól – sőt: bűneitől – pedig védte a rendszerváltó hangulatban érvényesülő teflonhatás.

Az ellenfél kellő meggyőzőerővel állította (hogy hazudta-e, még nem tudjuk), hogy minden fideszes vívmány megtartható amellett, hogy minden jobb is lesz. A fideszes vívmányok esetleges elveszítésének perspektívája nem volt annyira népszerűtlen, mint a most leváltott rendszer maga. Ezzel együtt viszont a magyar politika centruma jobbra tolódott: az új ellenfél alapvető, nemzetstratégiai jelentőségű ügyekben elfogadta a Fidesz által kialakított kereteket, hogy ne legyen támadható. A számára ez kockázat is: a most vele tartó baloldali szavazóbázis e keretek lerombolását, a hozzá pártolt jobboldaliak azok további megtartását szorgalmazzák. A két igény egyszerre nem teljesíthető.

A végjáték

A végső csapást a jobboldali kormányzásnak az a választási rendszer vitte be, amelyet maga alkotott, s amelyet lényegében három e rendszerben megtartott választás után a választók kifejezetten a Fidesz-KDNP elzavarásának eszközeként használtak.

Ezen a választáson a választási rendszer szíve közepe, az egyszerre helyi képviseletet és kormányzóképes többséget nyújtani hivatott 106 egyéni választókerület egyszerűen nem érdekelte a választókat, döntésükben nem játszott szerepet semmiféle jelölthatás vagy helyi képviseleti szempont.

Országosan és helyben is egyszerűen csak a rendszerváltásra szavaztak. Így szorult a magyar jobboldal tisztes, soha vesztes párt által meg nem szerzett szavazatmennyisége ellenére brutális kisebbségbe a parlamenti patkóban.

***