„Ma hajnalban a nagyváradi végrehajtó vezetésével a román rendőrök átütötték a premontrei apátság templomának falát és megkezdték Anzelm apát kilakoltatását!

Uram irgalmazz! Mi ez a barbárság? Mit képzelnek ezek? Poénkodhatnánk azon, hogy még az ajtó rendeltetését sem ismerik, de tudjuk, hogy nem erről van szó. Szándékos szentségtelenítés, provokáció, tudatos megalázás, megfélemlítés. Egyház- és magyarellenes támadás.