Elképesztő: szó szerint a falat is áttörték a román egyenruhások, hogy kilakoltassák a magyar papot Nagyváradon
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba a román önkormányzat emberei, hatalmas a felháborodás.
Nem hagyjuk szó nélkül! De itt lenne az ideje, hogy az RMDSZ, a magyar kormány és minden jószándékú magyar ember kiálljon a rendház védelmében!
„Ma hajnalban a nagyváradi végrehajtó vezetésével a román rendőrök átütötték a premontrei apátság templomának falát és megkezdték Anzelm apát kilakoltatását!
Uram irgalmazz! Mi ez a barbárság? Mit képzelnek ezek? Poénkodhatnánk azon, hogy még az ajtó rendeltetését sem ismerik, de tudjuk, hogy nem erről van szó. Szándékos szentségtelenítés, provokáció, tudatos megalázás, megfélemlítés. Egyház- és magyarellenes támadás.
