Lövöldözött egy férfi Budapest közelében: azonnal a helyszínre vonult a TEK

Sajtóinformációk szerint a férfi megfenyegette a szomszédait és fegyverrel hadonászott, majd rátámadt a rendőrökre és TEK egységére is.
Tarjányi Péter közösségi oldalán reagált a hétfő esti monori incidensre, amelynek során a hírek szerint egy férfi rendőrökre támadt, majd a Terrorelhárítási Központ (TEK) is beavatkozott. A beszámolók alapján az akció végén a férfi életét vesztette, ugyanakkor hivatalos részletek továbbra sem ismertek.
Tarjányi bejegyzésében hangsúlyozta:
a rendőri fegyverhasználat az állam egyik legsúlyosabb döntése, ezért ilyen helyzetekben különösen fontos lenne a gyors, egyértelmű és hiteles kommunikáció.
Mint írta, az embereknek joguk van tudni, pontosan mi történt, mi vezetett a beavatkozáshoz, és miért nem maradt más lehetőség a hatóságok számára.
A szakértő kiemelte, a rendőrök nem azért viselnek fegyvert, hogy használják, hanem azért, hogy szükség esetén mások életét védjék meg. Úgy véli, a monori esetben is valószínűleg erről lehetett szó, ugyanakkor szerinte ettől még elengedhetetlen a részletes tájékoztatás.
A szakértő szerint egy ország biztonságát nemcsak a fegyveres fenyegetések gyengíthetik, hanem az is, ha a hatóságok hallgatnak egy ilyen súlyú ügyben.
Közben a Bors további részleteket közölt az esetről. A lap értesülései szerint hétfő este egy nyugdíjas férfihez riasztották a rendőröket, a helyszínen pedig több lövés is eldördült. A férfit végül kórházba szállították.
A beszámoló szerint a helyiek számára nem volt új keletű a férfi viselkedése, ugyanis korábban is rendszeresen akadtak vele problémák. A környéken élők állítása szerint többször hangoskodott, illetve megbotránkoztató módon viselkedett, amivel félelmet keltett a szomszédságban.
A legutóbbi konfliktus hétfő késő délután robbant ki Monoron, amikor a férfi állítólag megfenyegette a szomszédait, kiabált velük, és fegyverrel hadonászott.
A helyzet súlyossága miatt nemcsak rendőrök, hanem a TEK munkatársai is a helyszínre érkeztek.
A lap szerint a TEK emberei fegyverletételre szólították fel a férfit, aki agresszíven reagált, majd több lövést is leadott.
Hogy most mi történt, nem tudjuk pontosan, csak azt, hogy lövéseket lehetett hallani, meg rengetek mentő, rendőr, páncélautó állt az utcában. Az öreg valószínűleg már nem volt teljesen ép szellemileg”
– mondta a lapnak egy helybeli férfi.
Nyitókép: Lakatos Péter / MTI
