Hivatalos: Magyarország benyújtotta a csatalkozási kérelmét az Európai Ügyészséghez

Alaptörvény-módosítással távolítaná el a köztársasági elnököt Magyar Péter
Nem az úgynevezett megfosztási eljárást választják, hanem az Alkotmányt is átírják, csakhogy megszabaduljanak Sulyok Tamástól.
A szervezet a kormányfő szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálná az elkövetett bűncselekményeket.
Mozgalmas a hétfői napja a miniszterelnöknek: miután Magyar Péter látogatást tett Sulyok Tamás államfőnél, és egyeztetést folytatott Varga Mihály jegybankelnöknél, expozét mondott a parlament soron következő ülésén.
Felszólalásában kijelentette, hogy
Magyarország hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez.
A kormányfő pár órával korábban a Sándor-palota előtt arról beszélt, hogy reméli, a Fidesz-frakció is támogatni fogja a korrupcióellenes intézkedéseket és azt, hogy 2021-ig visszamenőleg az Európai Ügyészség vizsgálhassa az elkövetett bűncselekményeket.
