Fegyvert fogott a rendőrökre egy férfi Szabolcsban: a járőrök fedezékbe húzódva hívtak erősítést

Fegyveresen elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy harmincas éveiben járó férfi ellen, aki egy távcsöves puskával fenyegette a rendőröket – tájékoztatott a Központi Nyomozó Főügyészség.

A többszörösen büntetett előéletű férfi január 7-én hajnalban, ittas állapotban büntetett előéletű férfit egy szabolcsi településen egy lopott, távcsöves légpuskával, amikor a rendőrök felfigyeltek rá – áll a vádiratban.