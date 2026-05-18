Fegyvert fogott a rendőrökre egy férfi Szabolcsban: a járőrök fedezékbe húzódva hívtak erősítést

Kalauzra támadt egy utas Cegléd közelében: megpróbálta megfojtani a jegyellenőrt
A büntetett előéletű férfi részegen sétálgatott a lopott, távcsöves légpuskával, amikor a rendőrök felfigyeltek rá.
Fegyveresen elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy harmincas éveiben járó férfi ellen, aki egy távcsöves puskával fenyegette a rendőröket – tájékoztatott a Központi Nyomozó Főügyészség.
A többszörösen büntetett előéletű férfi január 7-én hajnalban, ittas állapotban büntetett előéletű férfit egy szabolcsi településen egy lopott, távcsöves légpuskával, amikor a rendőrök felfigyeltek rá – áll a vádiratban.
A járőrök távolabbról felszólították, hogy tegye le a fegyvert, azonban a férfi szidalmazni kezdte őket, majd a puskát rájuk irányította.
A rendőrök ezt követően fedezékbe húzódtak, erősítést kértek, és biztonságos távolságból tovább figyelték a vádlott mozgását, aki több alkalommal is fenyegetően célba vette őket a fegyverrel.
Az intézkedés végül akkor zárult le, amikor a férfi eldobta a puskát. A rendőrök ezt követően elfogták, megbilincselték és előállították.
A nyomozó ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben öt és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozta arra az esetre, ha a bíróság előtt beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.
Nyitókép: Központi Nyomozó Főügyészség
