bonyhád autó tragédia rendőr fiatal jármű

Tragédia Nagymányoknál: buszról leszálló 15 éves fiút gázolt halálra egy autó

2026. május 08. 21:22

A mentők kiérkezéséig a rendőrök megkezdték a fiatal újraélesztését, azonban a szakszerű ellátás ellenére a 15 éves fiú a helyszínen életét vesztette.

2026. május 08. 21:22
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt május 7-én, nem sokkal délután negyed négy után Nagymányok térségében, a 6534-es mellékút 8-as kilométerszelvénye közelében. A tragédiáról a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya közölt újabb részleteket – írta meg a tolnamegyeihirek.hu.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eddig rendelkezésre álló információk és nyomok alapján egy 15 éves nagymányoki fiú egy Bonyhád felől Váralja felé tartó menetrend szerinti buszon utazott. A fiatal a Nagymányok külterületén található megállóban leszállt a járműről.

Ezután a busz hátuljánál, annak takarásából figyelmetlenül az úttestre lépett, feltehetően azért, hogy átkeljen az út másik oldalára. Ekkor Váralja irányából Nagymányok felé haladt egy autó, amelynek vezetője már nem tudta elkerülni az elé lépő gyalogost, és a jármű bal elejével elütötte a fiút. A mentők kiérkezéséig a rendőrök megkezdték a fiatal újraélesztését, azonban a szakszerű ellátás ellenére a 15 éves fiú a helyszínen életét vesztette.

Az MCC szekszárdi közössége közleményében azt írta, hogy a balesetben Benedek Balázs, az MCC Fiatal Tehetség Program 8. évfolyamos hallgatója vesztette életét, akit ötödikes kora óta ismertek, és aki az intézmény rendezvényeinek, valamint kurzusainak rendszeres résztvevőjeként a közösség meghatározó tagjává vált.

Nyitókép: TVMRFK

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Swansea2688
2026. május 08. 21:56
A gyalogosnak fokozott figyelemmel kell(ene) kilépnie a busz takarásából, a busz mellett elhaladó jármű vezetőjének pedig fokozott figyelemmel, a busz mögül váratlanul előbukkanó, figyelmetlen utasokra számítva (dynomen helyzet) kell(ene) megközelítenie a megállóban tartózkodó buszt. Itt most sajnos két nem kellően figyelő talált egymásra.
No comment no cry
2026. május 08. 21:32
Újabb hazug cím. Nem buszról leszálló fiút ütöttek el. Egy buszról már leszállt fiút, aki figyelmetlen volt. Bulvár mandiner.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!