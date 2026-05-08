Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico szlovákia magyarország Magyar Péter orbán

Fico már egyenesen Orbán-kori jó viszonyt vizionál Magyar Péterrel

2026. május 08. 20:48

Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal.

2026. május 08. 20:48
null

„Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal” – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken Moszkvában.

„Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház. Személyesen még nem ismerem Magyar Pétert, de arra kell törekednem, hogy megértsük egymást, hogy a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok ugyanolyan szinten legyenek, mint Orbán (Viktor leköszönő miniszterelnök) idejében. Csak gratulálni tudunk a magyarországi választások győztesének. Örülni fogunk az együttműködésnek” – mondta újságírónak Moszkvába érkezése után a szlovák kormányfő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Fico közölte, hogy mindössze egyszer beszélt telefonon Magyar Péterrel, és megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják.

Megállapodtunk, hogy ott (Brüsszelben) találkozunk először

– mondta Fico.

A szlovák kormányfő a második világháborúban aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából május 9-én tartandó ünnepségekre utazott az orosz fővárosba.

(MTI)

Nyitókép: Shamil Zhumatov / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mindenhova
2026. május 08. 21:49
Csicskul. De megmondta a lengyel globalista is, nem lesz gond vele :D
Válasz erre
3
0
gyaloggos
2026. május 08. 21:37
NO, hát LEGYENEK nagyon jók a magyar-szlovák kapcsolatok IS! A V4-eket ORBÁN VIKTOR SZÉTVERTE, REMÉLHETŐLEG FELÉLED majd, ahogyan TUSK, BABIS, és FICO is mondta, Magyar Pétert várják, és HAJRÁ!
Válasz erre
0
8
Takagi
2026. május 08. 21:34
Ki van meglepve?
Válasz erre
0
0
nagymester-b-2
2026. május 08. 21:29
Még a magyar közmondást is megváltoztatták: -Rossz szomszédság török átok. Pedig ez régről származik, amikor együtt harcoltunk a török ellen. Kár hogy ilyen büdös nagy gyökerekként viselkednek manapság.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!