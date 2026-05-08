Fico már egyenesen Orbán-kori jó viszonyt vizionál Magyar Péterrel

„Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal” – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken Moszkvában.

„Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház. Személyesen még nem ismerem Magyar Pétert, de arra kell törekednem, hogy megértsük egymást, hogy a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok ugyanolyan szinten legyenek, mint Orbán (Viktor leköszönő miniszterelnök) idejében. Csak gratulálni tudunk a magyarországi választások győztesének. Örülni fogunk az együttműködésnek” – mondta újságírónak Moszkvába érkezése után a szlovák kormányfő.