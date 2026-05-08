05. 08.
péntek
vlagyimir putyin putyin fico robert fico ünnepség

Minden ellenszél dacára Fico elutazott a moszkvai ünnepségekre

2026. május 08. 19:16

A kritikusok szerint az út károsítja Szlovákia nemzetközi megítélését.

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken elutazott Moszkvába a hétvégén tartandó győzelem napi ünnepségekre, az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A tervezett program szerint a szlovák kormányfő szombaton Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik.

Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozójáról korábban a TASR - Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó bejelentésére hivatkozva - azt írta: a kétoldalú együttműködés lehetőségei, valamint időszerű nemzetközi kérdések kerülnek terítékre.

Ficót elkísérte Marek Estok szlovák külügyi államtitkár és Tibor Gaspar, a pozsonyi parlament alelnöke is. A szlovák miniszterelnök moszkvai útját Marek Sutaj Estok szlovák belügyminiszter Robert Fico legitim döntésének minősítette. Azt mondta, hogy a kormányfő „a Vörös Hadseregnek az ország felszabadítása során meghalt katonái emléke előtt tiszteleg”.

A szlovák hírügynökség szerint a kormánygép Csehország és Németország légterén át, majd nemzetközi vizek felett haladva repül célállomására. Korábbi közlések szerint Lengyelország és a balti államok nem adtak engedélyt a szlovák kormánygépnek a légterükön való átrepülésre. Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták szlovák ellenzéki pártok. A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) „a szövetségesek arcul köpésének” nevezte, és jelezte, hogy határozati javaslatot nyújt majd be a parlamentbe a moszkvai út elítélésének céljával.

A progresszív-liberális Progresszív Szlovákia (PS) úgy vélekedett, hogy az út károsítja Szlovákia nemzetközi megítélését, csökkenti az ország hitelességét európai partnerei előtt, valamint »az agresszor cinikus legitimálását« jelenti.

Robert Fico, aki már a korábbi években is részt vett a moszkvai győzelem napi ünnepségen, a második világháború befejezésének évfordulója alkalmából csütörtökön Dachauban, az egykori koncentrációs tábor helyén lévő emlékhelyre látogatott, júniusban pedig a normandiai partraszállásra emlékezve Dunkerque-be készül. A moszkvai ünnepségen az idén más országok is vezetői szinten képviseltetik magukat, a bejelentések szerint Európából még Szerbia és Fehéroroszország vesz részt csúcsszinten a megemlékezésen.

(MTI)

Nyitókép: Shamil Zhumatov / POOL / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
rugbista
2026. május 08. 20:43
Ez azért jópofa...Szlovákia is végsőkig kitartott Hitler mellett, és most ott dangubál a szlovák miniszterelnök Moszkvában. Igaz, a cseh emigráns "kormány" megnyerte a háborút.
néhai Ch.Pilot
2026. május 08. 19:56
Egy szuverén állam szuverén miniszterelnöke. Az előttem szólóhoz hasonlóan felháborítónak tartom, hogy egy EU állampolgárt akar egy vagy több másik EU-s állam a schengeni határokon belül utazásában korlátozni! Ez gyakorlatilag az EU végét kell, hogy jelentse!
bondavary
2026. május 08. 19:46
Milyen alapon tiltja meg egy EU tagállam kormányfőjétől egy másik tagállam az átrepülést?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!