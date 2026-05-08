Minden ellenszél dacára Fico elutazott a moszkvai ünnepségekre

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken elutazott Moszkvába a hétvégén tartandó győzelem napi ünnepségekre, az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A tervezett program szerint a szlovák kormányfő szombaton Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik.

Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozójáról korábban a TASR - Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó bejelentésére hivatkozva - azt írta: a kétoldalú együttműködés lehetőségei, valamint időszerű nemzetközi kérdések kerülnek terítékre.

Ficót elkísérte Marek Estok szlovák külügyi államtitkár és Tibor Gaspar, a pozsonyi parlament alelnöke is. A szlovák miniszterelnök moszkvai útját Marek Sutaj Estok szlovák belügyminiszter Robert Fico legitim döntésének minősítette. Azt mondta, hogy a kormányfő „a Vörös Hadseregnek az ország felszabadítása során meghalt katonái emléke előtt tiszteleg”.