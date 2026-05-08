Rendőrautó vitte el Tarsoly Csabát – megkezdte kétéves börtönbüntetését

Rendőrautó vitte el Tarsoly Csabát csütörtök reggel a II. kerületi otthonától, ahol mostanáig házi őrizetben volt. A Szegedi Ítélőtábla közlése szerint a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben 2026. február 5-én született jogerős ítélet ellene – írta meg a Portfolio.

Tarsolyt az ügy 78. rendű vádlottjaként bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette, két rendbeli, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette, valamint két rendbeli, folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette miatt ítélték két év börtön fokozatú szabadságvesztésre.

A bíróság a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében és a két rendbeli, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében azt is megállapította, hogy Tarsoly bűnszervezetben elkövetőként vett részt. Emiatt nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság emellett két évre eltiltotta a közügyektől, nyolc évre pedig a foglalkozásától, vagyis nem lehet gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tagja, igazgatója vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselője. Ügyvédje megerősítette, hogy Tarsoly 2026. május 7-én megkezdte a jogerősen kiszabott kétéves szabadságvesztés letöltését, ugyanakkor közölte, hogy önként vonult be, nem ismeri el a felelősségét, és mindvégig vitatta az ellene felhozott vádakat.