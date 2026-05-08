szegedi ítélőtábla fővárosi törvényszék vádlott hűtlen kezelés Tarsoly Csaba ügy

Rendőrautó vitte el Tarsoly Csabát – megkezdte kétéves börtönbüntetését

2026. május 08. 17:37

A bíróság a hűtlen kezelés és a két pénzmosási cselekmény esetében azt is megállapította, hogy Tarsoly bűnszervezetben elkövetőként vett részt.

Rendőrautó vitte el Tarsoly Csabát csütörtök reggel a II. kerületi otthonától, ahol mostanáig házi őrizetben volt. A Szegedi Ítélőtábla közlése szerint a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben 2026. február 5-én született jogerős ítélet ellene – írta meg a Portfolio.

Tarsolyt az ügy 78. rendű vádlottjaként bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette, két rendbeli, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette, valamint két rendbeli, folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette miatt ítélték két év börtön fokozatú szabadságvesztésre.

A bíróság a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében és a két rendbeli, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében azt is megállapította, hogy Tarsoly bűnszervezetben elkövetőként vett részt. Emiatt nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság emellett két évre eltiltotta a közügyektől, nyolc évre pedig a foglalkozásától, vagyis nem lehet gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tagja, igazgatója vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselője. Ügyvédje megerősítette, hogy Tarsoly 2026. május 7-én megkezdte a jogerősen kiszabott kétéves szabadságvesztés letöltését, ugyanakkor közölte, hogy önként vonult be, nem ismeri el a felelősségét, és mindvégig vitatta az ellene felhozott vádakat.

A védekezés szerint ha a teljes gazdasági, illetve üzleti kapcsolatot vizsgálják, akkor Tarsoly Csaba nem működött közre hűtlen kezelésben, nem vett részt pénzmosásban, és vesztegetési pénzeket sem fogadott el. Az ügyvéd szerint három rendkívüli jogorvoslati eljárás van tervben, illetve folyamatban. Az előzetes fogvatartás beszámítása tárgyában egyszerűsített felülvizsgálati eljárást indítottak, felülvizsgálati indítványt terjesztenek elő, és folyamatban van a perújítási eljárás elrendeléséhez szükséges magánszakértői vélemény beszerzése is. Tarsolyék szerint a mostani jogerős büntetés végrehajtása lényegében ellehetetleníti a Quaestor főügyére való felkészülést, mivel

6000 oldal feletti a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete, ennek során 500 feletti tárgyalás anyagát, továbbá több mint 5 terabyte terjedelmű iratanyagot kell feldolgozni, ami a büntetés-végrehajtás keretei között nagyon is korlátozott.

Tarsoly Csaba ellen az utóbbi években két jelentősebb büntetőügy volt folyamatban. A Quaestor ügy 2016 óta húzódik. Ebben a Fővárosi Főügyészség Tarsoly Csabát, a Quaestor cégcsoport tulajdonosát és vezetőjét elsőrendű vádlottként, valamint tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztással, csalással és más bűncselekményekkel vádolta meg. A vád szerint öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást róttak a 11 vádlott terhére, az ügynek több mint 30 ezer sértettje volt, a vádlottak pedig összesen 77 milliárd forint kárt okoztak az ügyfeleknek. A károsultak nagy többsége kárrendezésben részesült, de ez nem minden befektető esetében jelentett teljes kártalanítást, mert a kárrendezésnek felső összeghatára volt. Tarsolyt 2024-ben első fokon 13 évre ítélték. A többi tíz vádlott közül a másod és negyedrendű vádlott kivételével mindenkire büntetést szabtak ki, a legsúlyosabb, 16 év fegyházbüntetést a harmadrendű vádlott kapta.

Nyitókép: MTI Fotó: Marjai János

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Globalfake
2026. május 08. 19:17
kicsit összezavarodtam, mi ez a 2 év , meg mi a 13 év
csulak
2026. május 08. 18:42
2 ev mulva milliardoskent eli az eletet, jo uzlet lopni, mi ?
Tapeino
2026. május 08. 18:38
77 milliárd Ft. 2016-ban az mennyi most 2026-ban??? (matek érettségi tétel)
elcapo-3
2026. május 08. 18:34
A Quaestor ügy 2016 óta húzódik - 77 milliárd ft a kár és még nincs ítélet. A sok egybites szektás barom figyelmébe ajánlom - feltéve , ha megértik, bár ebben nem reménykedem - akik már holnap a börtönben szeretnék látni a fideszes gazdasági embereket és politikusokat!
