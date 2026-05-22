NAV-eljárás indult az NKA támogatásai ügyében

Szigorúan elszámoltatják az NKA-támogatásokat, van, aki már vissza is fizette a pénzt
Vizsgálják, mire ment el a 17 milliárd forint.
Költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folyik a nyomozás.
„A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások kapcsán a NAV költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. A büntetőeljárás eredményessége és a nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ” – írta válaszul a NAV a Telex levelére, amiben arról érdeklődtek, indult-e nyomozás azokkal a támogatásokkal összefüggésben, amelyekből a Nemzeti Kulturális Alap milliárdokkal támogatta az elmúlt években az egyik közismert hegedűművészt.
Mint ismert, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek.
Ezt is ajánljuk a témában
Vizsgálják, mire ment el a 17 milliárd forint.
Hétfőn Tarr Zoltán elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését, kedd reggel pedig felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Alapnál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját – írja a Telex.
Nyitókép: NAV