NAV-eljárás indult az NKA támogatásai ügyében

„A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások kapcsán a NAV költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. A büntetőeljárás eredményessége és a nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ” – írta válaszul a NAV a Telex levelére, amiben arról érdeklődtek, indult-e nyomozás azokkal a támogatásokkal összefüggésben, amelyekből a Nemzeti Kulturális Alap milliárdokkal támogatta az elmúlt években az egyik közismert hegedűművészt.

Mint ismert, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek.