Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
nav nka nemzeti kulturális alap hűtlen kezelés

NAV-eljárás indult az NKA támogatásai ügyében

2026. május 22. 17:32

Költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folyik a nyomozás.

2026. május 22. 17:32
null

„A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások kapcsán a NAV költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. A büntetőeljárás eredményessége és a nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ” – írta válaszul a NAV a Telex levelére, amiben arról érdeklődtek, indult-e nyomozás azokkal a támogatásokkal összefüggésben, amelyekből a Nemzeti Kulturális Alap milliárdokkal támogatta az elmúlt években az egyik közismert hegedűművészt.

Mint ismert, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Hétfőn Tarr Zoltán elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését, kedd reggel pedig felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Alapnál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját – írja a Telex. 

Nyitókép: NAV

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zolotarjov-2
2026. május 22. 17:42
A kultúra és a támogatása ízlésbeli kérdés. Nekem Fásy Zsülike vagy Mága Zoltán minden pénzt megér!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!