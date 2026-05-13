Ennyi volt, távozik a NAV elnöke

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megerősítette, hogy a jogszabályi előírások értelmében megszűnt Vágujhelyi Ferenc NAV-elnöki megbízatása. Az adóhatóság a Telex megkeresésére reagált, miután Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke korábban már megosztotta a hírt a közösségi médiában – írja a 24.hu.

A hatóság indoklása szerint a szervezet vezetője 2016 óta államtitkári jogállásban látja el a feladatait, ennek a tisztségnek a megbízatása pedig automatikusan megszűnik a miniszterelnök mandátumának lejárttával. Emiatt 2026. május 13-tól az új államtitkár hivatalos kinevezéséig a NAV irányítása a hatályos helyettesítési szabályok szerint történik.