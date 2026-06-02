Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről

Demeter Szilárd lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) vezetéséről – írta a 444. Az igazgatótanács elnöke, aki megerősítette lemondását a hírportálnak, június 1-jével távozott a szervezet éléről.

Demeter állítása szerint azért mondott le, mert a továbbiakban nem kíván az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. A 444 ugyanakkor azt írta, értesüléseik szerint a vezetőnek régóta konfliktusai voltak az igazgatótanács többi tagjával, ezt azonban Demeter a cikk megjelenése után tagadta.