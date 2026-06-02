demeter szilárd petőfi kulturális ügynökség 444

Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről

2026. június 02. 12:20

Június 1-jével távozott a szervezet éléről.

Demeter Szilárd lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) vezetéséről – írta a 444. Az igazgatótanács elnöke, aki megerősítette lemondását a hírportálnak, június 1-jével távozott a szervezet éléről.

Demeter állítása szerint azért mondott le, mert a továbbiakban nem kíván az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. A 444 ugyanakkor azt írta, értesüléseik szerint a vezetőnek régóta konfliktusai voltak az igazgatótanács többi tagjával, ezt azonban Demeter a cikk megjelenése után tagadta.

Az írás kiemeli, hogy Demeter Szilárd továbbra is az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány (MKA) kuratóriumának elnöke marad, legalábbis addig, amíg az alapítvány működik. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn arról beszélt, hogy a nem egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a nyár végéig megszüntetik.

A cikk szerint Demeter arra számít, hogy az MKA sem éri meg az őszt. Mint fogalmazott, az alapítványt és vezetését vagyonmegőrzési kötelezettség terheli, ezért ennek megfelelően készülnek átadni a kezelésükben álló vagyonelemeket az új vagyonkezelőnek.

Demeter Szilárd tavaly novemberben már távozott a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről.

A 444 emlékeztetett arra is, hogy a PKÜ még tavaly jelentős állami támogatásban részesült. Az ügynökséghez összesen 6,2 milliárd forint érkezett ilyen jogcímen, amelyből 5,7 milliárd forint közpénzből származott.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
redl1986
2026. június 02. 14:54
bagoly-29 Érdekes, mégis sokan tapsoltak neki és szajkózták a szavait.
redl1986
2026. június 02. 14:51
Doktor Doktorovics Ahhoz volt esze, hogy hülyét csináljon belőletek meg élősködjön az országon.
bagoly-29
2026. június 02. 14:50
L. Simonnal együtt elég sok kárt okozott a NER imázsának, sajna, s még elég sok hasonszőrű társuk is volt....
redl1986
2026. június 02. 14:38
Ez a figura sem sok hasznot hozott a fidesznek, de mégis sokba került az adófizetőknek. Remélhetőleg hamarosan megy vissza, ahonnan jött, s tisztább lesz itthon a levegő.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!