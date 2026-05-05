05. 05.
kedd
Tisza Párt Magyarország Magyar Péter 444

Itt már nincsenek véletlenek: kiderült, ki az új MTA-elnök – rokona Magyar Péter leendő belügyminiszterének

2026. május 05. 12:00

Az MTA leköszönő elnöke, Freund Tamás pedig Magyar Péter rokona.



Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökévé a tudós testület 200. közgyűlésén kedden.

Fontos megjegyezni, hogy Pósfai Mihály a 444 cikke szerint rokoni kapcsolatban áll Pósfai Gáborral, a Tisza Párt pártigazgatójával.

Pósfai Gábor lesz a következő belügyminiszter.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Magyar Péter előre jelezte, „mielőtt a sajtó kikutatná”, az MTA leköszönő elnöke, Freund Tamás a rokona, az édesanyja másod-unokatestvére.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bannedop03-2
2026. május 05. 13:06
Néztem is tegnap, hogy ezek mind tündöklő seggel és barna nyelvvel távoztak a 200. ülésről. Ugye, a hízelgő tudósnál kevés lealacsonyítóbb látvány van. Na de az MTA-ra meg olyan fényes jövő vár, hogy mézeskalácsból lesz eztán a falazat is minden tudományos intézményen, hogy az éhes csiszolt elméjű kutató jókorát haraphasson onnét ha megéhezik a tudományos munka során. Azt is elsírták, hogy mennyire el volt nyomva az ákádémikusok kompániája az elmúlt évek alatt, hogy alig csurrant-cseppent valami. Na persze arról kevés szó esett, hogy az Ákádémia nagyjából a legtovább őrizte és adott menedéket a kádárizmus szocialista eszméjének. De semmi baj, mert a leendő miniszterelnök, most ebben a szép új világban aztán személyesen biztosítja, hogy újra Napfényre jöhessenek a bujdosó kommancsok és szellemi vagy épp vérségi utódaik. Mert minden is lesz, már ha a nagy porcelánfogú Kapitány Pesta nem adja zálogba a Shellnek az országot.
szim-patikus
•••
2026. május 05. 13:04 Szerkesztve
Jövőre tuti érettségi tétel lesz Móricztól a Rokonok....
fatman
2026. május 05. 13:03
hát igen, eddig poloska peti felsége volt az igazságügyminiszter, most a sógora... úgyhogy a rendszerváltás sikeresen lezajlott... _I_ ÁRAD A PISA
mnmn
2026. május 05. 13:00
Micsoda véletlenek vannak.
