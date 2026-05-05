Itt már nincsenek véletlenek: kiderült, ki az új MTA-elnök – rokona Magyar Péter leendő belügyminiszterének

Meglepő óvintézkedést tett Magyar Péter: újabb rokonát mutatta be a nagyközönségnek
Az MTA leköszönő elnöke, Freund Tamás pedig Magyar Péter rokona.
Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökévé a tudós testület 200. közgyűlésén kedden.
Fontos megjegyezni, hogy Pósfai Mihály a 444 cikke szerint rokoni kapcsolatban áll Pósfai Gáborral, a Tisza Párt pártigazgatójával.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Magyar Péter előre jelezte, „mielőtt a sajtó kikutatná”, az MTA leköszönő elnöke, Freund Tamás a rokona, az édesanyja másod-unokatestvére.
Nem szerette volna, hogy a sajtó kutakodni kezdjen.
