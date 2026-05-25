blikk till attila alkoholizmus

„Tizenöt éves koromban kezdtem el inni” – súlyos alkoholizmusáról vallott Till Attila

2026. május 25. 13:58

Rendőrségi fogdán is megfordult.

Alkoholizmusáról vallott Till Attila a WMN-nek – írja a Blikk, megemlékezve arról, hogy idén lesz 10 éve, hogy a műsorvezető leszokott az alkoholról.

„Tizenöt éves koromban kezdtem el inni, és nagyon sokáig semmilyen gondom nem volt ezzel. Hát kit érdekel, hogy sokkal többet ittál? Kit érdekel, hogy picit összetörted magad, vagy lehánytad magad, vagy átmásztál egy kerítésen, és vádlin harapott egy kutya? Hát kit érdekel? Hát ez a buli, ez az éjszaka törvénye" - mondta Till a WMN-nek.

A műsorvezető alkoholizmusának hátteréről is beszámolt. Elmondta, hogy gimnáziumi szalagavatón unalmasnak tartotta a végtelenített beszédeket, ezért az ünnepség előtt a suli mögött legurítottak néhány sört a barátaival, Tilla pedig az alkohol befolyása alatt felrohant a színpadra bohóckodni és táncolni. Az egész iskola zengett a nevetéstől, a tanárok is csak legyintettek: „ilyen ez a Tilla”.

Itt égett be az a veszélyes reflex, ami évtizedekre meghatározta az életét:

ha iszom, olyat is merek tenni, amit józanul nem, és ez bejön az embereknek.”

Tilla, aki a közelmúltban arról is beszélt, hogy a Tiszára szavazott, miközben nem okoz gondot számára, hogy továbbra is Mészáros Lőrinc Tv2-jénél dolgozik, nem szorongásból ivott, és a tévés munkái, élő adásai előtt soha egyetlen kortyot sem vett magához, éppen ezért maradhatott a probléma nagyon sokáig rejtve a nagyközönség elől. Volt, hogy a szülei négy kiló rántott hússal várták a vasárnapi ebédre, ő meg délután egykor ébredt fel a szombati tivornya után, és képtelen volt elindulni. 

Bár imádta a gyerekeit, és órákig képes volt velük önfeledten játszani a játszótéren, a magánéletét kísérték a balhék: fordult meg rendőrségi fogdán, fizetett pénzbírságokat, és előfordult, hogy ájulásig itta magát. A fordulópont akkor jött el, amikor Tilla képessé vált kívülről látni önmagát, és megundorodott attól a harsány, asztalt csapkodó, részeget játszó figurától, akivé az ital tette.

Egy alkoholista mindig alkoholista marad, de ha megtanul ellentmondani a szernek, élhet boldogan.”

– mondta.

Nyitókép: Till Attila Facebook-oldala

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyhuba1
2026. május 25. 15:17
Nálunk a szomszéd utcába lakik egy lepukkant piás ember akin megpróbáltunk segíteni eddig még nem sikerült.Az ő sorsa jobban érdekelt Till Attiláé semennyire. Tud valami olyat ami kiemeli a tömegből?Senki nem fogja észrevenni ha eltűnik, annyira nem fontos. Semmi rosszat nem kívánok neki élje az életét.
Válasz erre
1
0
tonton
2026. május 25. 15:17
Ilyen agyatlan bohócokra van igény ,úgy látszik. És persze vastagon megfizetik, hogy példaként álljon a dolgozni nem akaró fiatalok előtt.
Válasz erre
1
0
balbako_
2026. május 25. 14:56
Azért annyira nem itta el az eszét, hogy ne dicsekedjen azzal, hogy a Szarosra szavazott. Ez még jól jöhet diktatúrában.
Válasz erre
3
0
Box Hill
2026. május 25. 14:49
A korábbi magyarok 15 évesen a szovjet tankokat kezdték kilőni, ha a sarkon be mertek fordulni.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!