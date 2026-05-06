Huszonkét millió forinttal rövidítették meg Herczeg Zoltánt, a divattervező jó ideje nem tud semmit a nyomozásról

A Központi Nyomozó Főügyészség a Blikknek elárulta, hogy indult eljárás az ügyben, ám az egy ideje szünetel.
Herczeg Zoltán otthonából 22 millió forint tűnt el a letartóztatása után. A pénz lakás- és autóeladásból származott, az otthonában, ruhák mögött tartotta
A divattervező feljelentést tett, de 2023 áprilisa óta nincs információ a nyomozásról – írta a Blikk.
Lukács Miki Versek Vidáman című podcastjében felmerült, hogy a milliók eltűnéséhez köze lehetett a párjának, Mariannak. Hiszen, mint korábban nyilvánosságra került,
a nő jelentős károkat okozott a divattervező lakásában és ruháiban, miután tudomást szerzett a félrelépésekről.
Herczeg úgy fogalmazott, „természetesen egy ilyen krízishelyzetben minden megfordul az ember agyában... Ebben ez volt a legborzalmasabb, hogy hova tűnt, kinél lehet. Azt elképzelni, hogy a hatóság emberei nyúlnak hozzá úgy, hogy nincs jegyzőkönyvezve, nonszensz, abszurd, de az is, hogy a csajod lopja el. Nem készült kamerafelvétel, én legalábbis nem láttam” – jelentette ki a divattervező, aki feljelentést is tett az ügyben, jelezve a hatóságoknak, hogy a házkutatást követően jelentős összeg tűnt el az otthonából.
A férfi a műsorben felidézte, hogy volt egy friss adásvételi szerződése is a „Mercijéről” is, azt 12 ezer 500 euróért (megközelítőleg, millió forint – szerk.) adta el, még az is le volt írva, hogy 500 eurós címletekben volt. A lakását pedig egy export-import céggel foglalkozó ember vette meg, aki a vételár felét forintban, a másik felét euróban adta át. Utóbbit készpénz formájában. „Olyan gondos volt az ember, mert nyilván, akinek ilyen cége van, az egy komoly ember, hogy tételesen le volt írva, hány darab bankjegy. Tökéletesen tudtam volna bizonyítani, ha bárki megkérdezi”– méltatlankodott Herczeg Zoltán.
A divattervező továbbá azt is sérelmezi, hogy a mai napig semmilyen érdemi információval nem rendelkezik az ügy kivizsgálásának részleteiről.
Lukácsnak azt is elmondta, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen feljelentést tettek arról, hogy eltűnt a pénz. „Nem tudom, hol tart a nyomozás, mert én 2023 áprilisa óta, amióta – vagyis pontosan három éve – megtettük a feljelentést, erről a nyomozásról semmit nem tudok, de az ügyvédem sem. Biztos nyomoznak még, csak én nem tudok róla” – jegyezte meg.
A lap érdeklődésére a Központi Nyomozó Főügyészségnél megerősítették, indult eljárás, ám egy ideje szünetel.
„A 2023. április 25-én kelt feljelentés alapján jelentős értékre elkövetett lopás bűntette miatt indult büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – mivel az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható – 2025. szeptember 29-én felfüggesztette” – állt a szervezet válaszában.
Herczeg Zoltán a Blikknek egyébként még azt is elárulta, abban sem biztos, hogy a házkutatás szabályosan zajlott, hiszen az esetről nem készült kamerafelvétel a hatóság részéről.
„Én úgy tudom, szabálytalan, hogy nem volt felvétel a házkutatásról. A párom elmondása szerint őt a konyhában végig az asztalra feltett kézzel ültették onnantól, hogy a nyomozók beléptek a lakásba, egészen odáig, amíg elmentek, miközben a lakás különböző részeit átkutatták. Én tudom, kik vettek részt a házkutatásban, megkaptam jegyzőkönyvben, az ügyvédem is tudja, s most már a bíró is, hiszen a bíróságon ezeket a rendőröket, akik a házkutatást végezték nálam és a bűntársamnál, kihallgatta a bíróság” – sorolta a divattervező.
