Kiderült, miért tartottak házkutatást az ügyészségi nyomozók az Állami Számvevőszéknél

2026. május 08. 17:24

Fordulatot vett Magyar Nemzeti Bank eltűnt vagyonával kapcsolatos nyomozás.

2026. május 08. 17:24
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtökön ügyészségi nyomozók jelentek meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben.

Lapunk kérdésére a Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, „az Állami Számvevőszéknél lezajlott kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadását célozta”. 

Nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére, 

a büntetőeljárási törvény azonban az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri – emelte ki az ügyészség. Kérdésünkre megerősítették,

gyanúsítotti kihallgatás az ügyben továbbra sem történt.

A Központi Nyomozó Főügyészség külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése érdekében azt követően, hogy nemrég átvette a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cogito ergo sum
2026. május 08. 19:21
Galerida 2026. május 08. 17:35 Kellene már valami konkrétum, mielőtt Péterék statáriális bírósága, vagy a szavazói lelkében dédelgetett pogrom oldja meg az ügyet! Hogy is mondta Danton Robespierre-nek mielőtt a guillotine megkurtította testét? „Téged is utánam kullogsz!”
Orange79
2026. május 08. 19:05
Van egy olyan érzésem, hogy a pojáca bennfentes kereskedése és a garázdaság viszont nem izgatja a hatóságokat. Akkor sem vizsgálták amikor még nem volt mentelmi joga ennek a kis patkánynak. Szánalmas és gusztustalan, ahogy most mindenki pedálozik, hogy elnyerje a pszichopata kegyeit.
mihint
2026. május 08. 18:37
Még egy hantavírus-áldozat. "az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadását célozta" Kell is az, a hiszékeny népeknek, miután több, mint tíz éve, digitálisan aláírt, exor-iratkezelés van bevezetve, amiről persze senki nem tud, de minek is az a gombáknak, ugyebár. Már, az ominózus "családi vitában", melyet törvényesen tett közzé a leendő miniszterelnök, elhangzik ez a dolog, de olybá tűnik, senkinek sem sérti a fülét. "ha eljönnek az ördögök, lesz baj"
elcapo-4
2026. május 08. 18:09
A Kulcsár ügy 16 évig tartott , 23 milliárd Ft elkövetési értékkel és kb. 8 milliárd Ft kárértékkel.......a Kulcsár 5 év letöltendő börtönt kapott és 5 millió ft büntetést. Kulcsár Attila mindössze néhány hét után szabadult, mert a korábbi években előzetesben, házi őrizetben és lakhelyelhagyási tilalom alatt töltött időt beszámították az 5 éves büntetésébe. Ezt az agyhalott szektás barmok figyelmébe ajánlom, akik holnap már az összes fidesze politikust a börtönben látnák .........a bonyolultabb gazdasági ügyek tárgyalása 6-8-10 évig tart általában és ebben nincs benne a nyomozati időszak. Szóval szektás agyhalott fasszopók, lehet itt vicsorogni , de javában fidesz kormány lesz már , amikor ezek az ügyek lezárulnak majd.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!