Kiderült, miért tartottak házkutatást az ügyészségi nyomozók az Állami Számvevőszéknél

Ügyészségi nyomozók jelentek meg az Állami Számvevőszék épületében
A 24.hu úgy tudja, házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le.
Fordulatot vett Magyar Nemzeti Bank eltűnt vagyonával kapcsolatos nyomozás.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtökön ügyészségi nyomozók jelentek meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben.
Lapunk kérdésére a Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, „az Állami Számvevőszéknél lezajlott kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadását célozta”.
Nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére,
a büntetőeljárási törvény azonban az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri – emelte ki az ügyészség. Kérdésünkre megerősítették,
gyanúsítotti kihallgatás az ügyben továbbra sem történt.
A Központi Nyomozó Főügyészség külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése érdekében azt követően, hogy nemrég átvette a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila