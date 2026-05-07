Ügyészségi nyomozók jelentek meg az Állami Számvevőszék épületében

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
A 24.hu úgy tudja, házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le.
Csütörtökön ügyészségi nyomozók jelentek meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben – írja a 24.hu.
A lap információját megerősítette a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), amely külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése érdekében azt követően, hogy nemrég átvette a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától.
A KNYF közölte: „A Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon eljárási cselekményeket végzett.
Az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt.”
