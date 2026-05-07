05. 07.
csütörtök
Állami Számvevőszék nyomozás MNB Magyar Nemzeti Bank

Ügyészségi nyomozók jelentek meg az Állami Számvevőszék épületében

2026. május 07. 21:32

A 24.hu úgy tudja, házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le.

Állami Számvevőszék

Csütörtökön ügyészségi nyomozók jelentek meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben – írja a 24.hu.

A lap információját megerősítette a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), amely külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése érdekében azt követően, hogy nemrég átvette a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától.

A KNYF közölte: „A Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon eljárási cselekményeket végzett.

Az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt.”

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

 

 

optimista-2
2026. május 07. 22:24
Azonnal kellett volna, nem napokat várni. Múlt héten volt telefon is, hogy jönnek az ügyészégi nyomozók ? Az MNB- t egyébként az Európai Központi Bank felügyelte. Ott is lesz nyomozás ?
linkjapan
2026. május 07. 22:22
Olyan vadnyugat lesz itt néhány éven belül, mint a 90-es, 2000-es években.
zakar zoltán béla
2026. május 07. 21:50
Mert Melléthei így látta jónak!-21:41
johannluipigus
2026. május 07. 21:41
Na jó, de miért pont most?
