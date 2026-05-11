Katonai behívót kapott több magyar állampolgár is

Hamis katonai behívókkal vezetik meg a lakosságot a magyar településen.
Nyomozást indított a rendőrség, miután Dömösön több lakos is olyan katonai behívót kapott, amely megtévesztően hasonlított a Honvédelmi Minisztérium hivatalos dokumentumaira, sőt a tárca pecsétjére emlékeztető bélyegző is szerepelt rajta. Az üggyel kapcsolatban az Esztergomi Rendőrkapitányság zaklatás vétsége miatt folytat eljárást, és intenzíven keresik az ismeretlen elkövetőt – számolt be róla a Police.hu.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy a médiában megjelent behívók hamisak, azoknak nincs közük a honvédséghez vagy bármely állami szervhez.
A rendőrség szerint a küldemények célja egyértelműen a lakosság megtévesztése lehetett.
Arra kérik azokat, akik hasonló levelet kaptak, vagy információval rendelkeznek az ügy hátteréről, hogy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívón, illetve névtelenül is bejelentést tehetnek a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán.
Nyitókép: Police.hu
