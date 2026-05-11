honvédelmi minisztérium esztergomi rendőrkapitányság nyomozás katonai behívó Dömös

Katonai behívót kapott több magyar állampolgár is

2026. május 11. 20:09

Hamis katonai behívókkal vezetik meg a lakosságot a magyar településen.

null

Nyomozást indított a rendőrség, miután Dömösön több lakos is olyan katonai behívót kapott, amely megtévesztően hasonlított a Honvédelmi Minisztérium hivatalos dokumentumaira, sőt a tárca pecsétjére emlékeztető bélyegző is szerepelt rajta. Az üggyel kapcsolatban az Esztergomi Rendőrkapitányság zaklatás vétsége miatt folytat eljárást, és intenzíven keresik az ismeretlen elkövetőt – számolt be róla a Police.hu.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a médiában megjelent behívók hamisak, azoknak nincs közük a honvédséghez vagy bármely állami szervhez. 

A rendőrség szerint a küldemények célja egyértelműen a lakosság megtévesztése lehetett.

Arra kérik azokat, akik hasonló levelet kaptak, vagy információval rendelkeznek az ügy hátteréről, hogy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívón, illetve névtelenül is bejelentést tehetnek a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán.

Összesen 10 komment

cutcopy
2026. május 11. 21:49
Lehet később még valós is..
Berendel
2026. május 11. 21:26 Szerkesztve
Meglepődtem, hogy hamisak a behívók, hiszen Romolusz megígérte, hogy "Berántunk mindenkit. Szlávaukraínyi!".
johannluipigus
2026. május 11. 21:26
Miért pont Dömösön?
Takagi
2026. május 11. 21:07
Buliznak a szavazó fiatalok.
