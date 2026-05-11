Katonai behívót kapott több magyar állampolgár is

Nyomozást indított a rendőrség, miután Dömösön több lakos is olyan katonai behívót kapott, amely megtévesztően hasonlított a Honvédelmi Minisztérium hivatalos dokumentumaira, sőt a tárca pecsétjére emlékeztető bélyegző is szerepelt rajta. Az üggyel kapcsolatban az Esztergomi Rendőrkapitányság zaklatás vétsége miatt folytat eljárást, és intenzíven keresik az ismeretlen elkövetőt – számolt be róla a Police.hu.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a médiában megjelent behívók hamisak, azoknak nincs közük a honvédséghez vagy bármely állami szervhez.

A rendőrség szerint a küldemények célja egyértelműen a lakosság megtévesztése lehetett.