Majdnem csend. Hallani órának ketyegését a nyári konyha falán. Harangnak kondulását, mézelőnek zümmögését, de nincs durvulás. Se közel, se távol egy benzines kasza. Kegyelmi állapot, nem törvény. K. olvas. Aztán ír a kertben. Mázlista. Szerencsés ember, mert saját világokat teremthet. Falvakat és embereket, közéjük és beléjük menekül, ha kopogtat a baj. Az meg feszt berúgja a pajtaajtót. Közben, a rúgások közben valaki megrágalmazza K.-t. Nem baj ez sem. A lódarázs veszélyesebb, és a kertember most az egyiket hessentgeti, miközben olvasgat. Legyen itt egy majdnem váratlan fordulattal, hogy éppen mit. Nos, a Mandiner nevezetű hetilapot és benne egyik legkedvesebb szerzőjét, Győrffy Ákost. Közben, miközben mindjárt ír is, arra gondol, hogy szabad ezt egyáltalán leírni, hogy nem túl belterjes-e, kit érdekel ez egyáltalán. Nyilván senkit, de azért megteszi. Talán önzés ez is, hiszen magára húzza mindjárt a szöveget. De a láncolat azért szép.
A szerző egyebek között ezt írja szépséges „cikkében” annak kapcsán vagy mégsem, hogy megjelent egy új verseskötete (és tényleg, ír még valaki verseket ebben a világban, és olvassa valaki, mint mondjuk Berzsenyit, ki a méhesből küldte szerteszét, a pannon tájon is túl a műveket postakocsin, hogy aztán Kölcsey jól lebassza őket, vajon, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban?), és nézegeti a kötetet az asztalon. Aztán meg ezt. „A borítóján egy fotó, egy Castiglioncello nevű olasz kisváros tengerpartján készítettem néhány évvel ezelőtt egy kora reggeli sétán. Egy vízben álló szikla, amin öt madár pihen. Négy kárókatona és egy sirály. Mögöttük a tenger, a kép jobb oldalán még egy távoli bója is látszik.”