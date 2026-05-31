És ekkor a kertember önmaga számára is váratlanul kissé elérzékenyült. Több számlára is felírta rögvest a jelenséget. Szétszálazta mintegy. Oké, a csávó kurva jól ír, ezt tudta eddig is. Aztán Oravecz. Zseniális és csodálatos. És micsoda káprázatos, egy időben élő kortársai voltak neki – mármint a kertembernek – Csukás Pista, Lázár Ervin. Hatalmas hála ezért is az Úrnak. Ki lesz majd méltó akár sarujuk szíját is megoldani vendégség esetén, unokájának idején.

És a tenger. Az neki az Adria. Az a kitárt karú elájulás, amikor Bosznia-Hercegovina felől érkezve megláthatta. Szarajevó és Mostar után. Itt lépett az önsajnálat sikamlós mezejére, merthogy ő a dolgok jelen állása szerint már többé a büdös életben nem látja azt a mélykék tengert, sem a partján sétálgató sudár dalmatinkákat, mert sem pénze, sem ereje erre a mulatságra. Hej, Márai, amikor megírta Krúdyt, na annyi erő maradna csupán! Na és aztán a kertember a szőlő felé fordult, a szomszéd úr szőleje felé, amit tulajdonosa elhagyott; de őt nem vitte rá a lélek, hogy úgy maradjon, prédára, ahogyan a faluban mondták, ezért hát megmetszették, és most már kötöznek is, bármi legyen is majd belőle. Nehogy már ketten maradjanak a végén, Isten és a bor, férjen bele a csapatba harmadiknak ő is. Nagyjából mindegy, hogy mi lesz vele a végén ebben a mindentől mentes világban.

Ugyanis a kertember azt is olvasta közben, hogy az úgynevezett Z generáció – amelynek jelentőségét legalábbis a legutóbbi választás óta nem szabad lebecsülni, de ugyanakkor a kertember szerint nagyrészt a kretének gyülekezete – megkedvelte az alkoholmentes bort, ami még borzasztóbb ellentmondás, mint a nikotinmentes cigaretta. Maga a kénköves rettenet. De majdnem csend. És a kertember megnyitotta a kerti napot.