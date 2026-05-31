Lionel Messi eto vb algéria

Bekerült a vb-keretbe: Zidane fiával készülhet Messiék ellen az NB I afrikai bajnoka

2026. május 31. 20:07

Elképesztő hetek várnak az ETO támadójára.

Kihirdette a világbajnoki keretét Algéria szövetségi kapitánya, Vladimir Petkovic. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezendő labdarúgó-világbajnokságra készülő afrikai csapatban az ETO FC friss magyar bajnok támadója, Nadir Benbuali is helyet kapott.

Mint ismert, a Kisvárdán bajnoki címet jelentő találatot jegyző Benbuali 15 gólt szerzett az NB I 2025/26-os szezonjában, remek teljesítményére is szükség volt Győrött, hogy 13 év után ismét felérjenek a kisalföldiek csúcsra – ezzel megszakítva az FTC hetes bajnoki sorozatát.

Algéria a vb-csoportkörben a J jelű négyesben bizonyíthat, a Lionel Messi által vezetett címvédő Argentína mellett Ausztriával és Jordániával ellen.

A vb-csapatba Zinedine Zidane fia, Luca, a Manchester City sztárja, Rayan Ait-Nouri és többek között a LOSC Lille középpályása, Nabil Bentaleb is bekerült.

Az algériai válogatott vb-kerete

Kapusok: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (FC Stade Nyonnais), Abdelatif Ramdane (MC Algiers)

Védők: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouem Hadjan (BSC Young Boys), Aissa Mandi (LOSC Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougai (Esperance Tunis)

Középpályások: Nabil Bentaleb (LOSC Lille), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (FC Twente)

Támadók: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbuali (ETO FC), Adil Boulbina (Al-Duhail SC), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Riyad Mahrez (Al-Ahli)

