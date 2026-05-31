Bekerült a vb-keretbe: Zidane fiával készülhet Messiék ellen az NB I afrikai bajnoka

Kihirdette a világbajnoki keretét Algéria szövetségi kapitánya, Vladimir Petkovic. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezendő labdarúgó-világbajnokságra készülő afrikai csapatban az ETO FC friss magyar bajnok támadója, Nadir Benbuali is helyet kapott.

Mint ismert, a Kisvárdán bajnoki címet jelentő találatot jegyző Benbuali 15 gólt szerzett az NB I 2025/26-os szezonjában, remek teljesítményére is szükség volt Győrött, hogy 13 év után ismét felérjenek a kisalföldiek csúcsra – ezzel megszakítva az FTC hetes bajnoki sorozatát.