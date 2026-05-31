Ft
Ft
26°C
15°C
Ft
Ft
26°C
15°C
05. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
bevándorlásellenesség vox Németország migráció AfD Donald Trump Spanyolország Portugália bevándorlás Egyesült Államok

Vissza akarják küldeni a migránsokat, össze is gyűltek Portugáliában, a Politico már fokozódó amerikai befolyásról ír

2026. május 31. 17:57

A Politico szerint olyan szereplők gyűltek össze a hétvégén, akiket korábban több európai jobboldali párt is túl radikálisnak vélt.

2026. május 31. 17:57
null

Mintegy ötszáz aktivista, influenszer és politikai szereplő vett részt a hétvégén a Portugália nyugati partvidékén fekvő Figueira da Foz városában május 30-án megrendezett remigrációs csúcstalálkozón. A Politico beszámolója szerint a rendezvényen jelen voltak az Alternatíva Németországért (AfD) és a spanyol Vox politikusai, valamint több olyan amerikai szereplő is, akiket a lap „fehér nacionalista” vagy „szélsőjobboldali” aktivistaként mutatott be.

A konferencia központi témája a „remigráció” volt, amely a bevándorlók, illetve egyes értelmezések szerint azok leszármazottainak visszaküldését célzó politikai elképzelések gyűjtőfogalma. A Politico szerint a kifejezést korábban elsősorban Európa radikális jobboldali köreiben használták, az utóbbi időszakban azonban Donald Trump és környezete is egyre gyakrabban hivatkozik rá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Trump legitimációt adhatott a fogalomnak

A rendezvény egyik szervezője az AfD-hez közel álló osztrák aktivista, Martin Sellner volt, aki 2024-ben került a figyelem középpontjába egy potsdami találkozó miatt, ahol a német párt politikusokkal vitatta meg a remigráció koncepcióját és lehetőségeit.

Ezt is ajánljuk a témában

Jean-Yves Le Gallou, a francia radikális jobboldal egykori európai parlamenti képviselője szerint Donald Trump szerepvállalása új helyzetet teremtett:

Amikor egy nagyhatalom elnöke használja ezt a szót, többé nem lehet azt mondani, hogy marginális jelenségről van szó”

– fogalmazott a csúcstalálkozón.

A Politico szerint több európai jobboldali párt – köztük a francia Nemzeti Tömörülés – továbbra sem használja a remigráció fogalmát, mert túlzottan radikálisnak tartja azt, illetve attól tartanak, hogy a választók túl keménynek érzékelhetik. A lap ugyanakkor aggasztó színben igyekszik feltüntetni azt, hogy az amerikai politika nyíltan használja a kifejezést, amivel „újabb lendületet adhat a politika régi európai támogatói számára”.

Amerikai vendégek is érkeztek Portugáliába

A konferencia kiemelt vendége volt Gregory Bovino, az amerikai határőrség korábbi vezetője, aki támogatásáról biztosította az európai szervezőket.

Nagyon örülök, hogy eljöhettem, és megoszthatom a tapasztalataimat az európaiakkal”

– nyilatkozta újságíróknak.

Gregory Bovino (középen)
Forrás: X

Bovino szerint az Egyesült Államok határvédelmi modellje mintául szolgálhat Európa számára is.

A rendezvényen jelen volt Jared Taylor amerikai radikális aktivista is, akit a Politico „a fehér nacionalista mozgalom egyik legismertebb alakjaként” mutatott be.

A jobboldali pártok sem maradtak távol

A csúcstalálkozón az AfD több politikusa is megjelent. Köztük volt Kay Gottschalk Bundestag-képviselő, aki azt mondta, látogatóként érkezett a rendezvényre. Felszólalt Lena Kotré brandenburgi tartományi képviselő is, míg Sven Tritschler észak-rajna–vesztfáliai politikus szintén vendégként vett részt az eseményen.

Ezt is ajánljuk a témában

A spanyol Vox részéről Rocío de Meer és Carlos Quero szerepelt az előadók között.

Martin Sellner a konferencián arról beszélt, hogy Európának újra kell gondolnia saját identitáshoz való viszonyát:

Nagyon neurotikus kapcsolatunk van a saját etnikai és etnokulturális identitásunkkal, és szerintem ezen túl kell lépnünk”

– jelentette ki.

A Politico beszámolója szerint a szervezők és a felszólalók visszautasították a rasszizmus vádját, ugyanakkor a rendezvényen több olyan előadó is megjelent, akiket a lap korábban szélsőséges nézeteikről ismert aktivistaként mutatott be.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: X

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. május 31. 19:07
kűdjétek el őket Petinek, és az ő (i)gazságügyi miniszterének ....
Válasz erre
2
0
csapláros
2026. május 31. 19:03
És hol voltak a Mi Hazánk küldöttei, Toroczkaiék, vagy a jobbikosok, esetleg a Fidesz képviselők, akik beszámolhattak volna arról, hogy a LIBERÁLNÁCI forulat következtében az Unió is 21 ezer fős MIGRÁNS VÁROS építését kényszeríti Magyarországra, és hogy nagy szüksége lesz majd Magyarországnak is a remigráció mozgalom szerezte tapasztalatokra !? Esetleg már széles körben ismertetett ajánlásokat is meg lehetne fogalmazni Ursuláék számára...
Válasz erre
3
0
Joska1
2026. május 31. 18:36
A taszári laktanyában építési munkálatok kezdődött. Sejtéseim vannak. Remélem tévedek. Tud valaki valamit?
Válasz erre
1
0
Joska1
2026. május 31. 18:28
Többen is lehettek volna!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!