Vissza akarják küldeni a migránsokat, össze is gyűltek Portugáliában, a Politico már fokozódó amerikai befolyásról ír

Mintegy ötszáz aktivista, influenszer és politikai szereplő vett részt a hétvégén a Portugália nyugati partvidékén fekvő Figueira da Foz városában május 30-án megrendezett remigrációs csúcstalálkozón. A Politico beszámolója szerint a rendezvényen jelen voltak az Alternatíva Németországért (AfD) és a spanyol Vox politikusai, valamint több olyan amerikai szereplő is, akiket a lap „fehér nacionalista” vagy „szélsőjobboldali” aktivistaként mutatott be.

A konferencia központi témája a „remigráció” volt, amely a bevándorlók, illetve egyes értelmezések szerint azok leszármazottainak visszaküldését célzó politikai elképzelések gyűjtőfogalma. A Politico szerint a kifejezést korábban elsősorban Európa radikális jobboldali köreiben használták, az utóbbi időszakban azonban Donald Trump és környezete is egyre gyakrabban hivatkozik rá.