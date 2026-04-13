Magyarország volt az egyetlen ország, amely védve volt az iszlamista inváziótól

Marine Le Pen is üzent: Orbán Viktor tizenhat éven át bátran védte Magyarország szabadságát és szuverenitását
Orbán francia szövetségese szerint Brüsszel öröme aggodalommal töltheti el a magyarokat.
Santiago Abascal, a VOX párt vezetője attól tart, hogy Magyaroszág veszélybe került.
A spanyol konzervatívok vezetője Santiago Abascal is reagált Orbán Viktor választási vereségére.
Magyarország volt az egyetlen olyan ország Európában, amely védve volt az iszlamista inváziótól. Orbán Viktor veresége veszélybe sodorja ezt az országot”
– jelentette ki a spanyol politikus, akinek az országában nemrég többszázezer migránst honosított a baloldali miniszterelnök.
„Orbán sokkal jobb állapotban hagyta Magyarországot, mint amilyenben átvette. És mély nyomot hagy Európa összes hazafias erejében. Továbbra is harcolnunk kell a nemzetek szuverenitásáért, szabadságáért és jólétéért” – jelentette ki a Patrióta pártcsalád spanyol tagja.
