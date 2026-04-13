Marine Le Pen is üzent: Orbán Viktor tizenhat éven át bátran védte Magyarország szabadságát és szuverenitását

Sokan kiestek, de itt vannak a parlamentben maradt fideszes képviselők
Majdnem 99 százalékos feldolgozottságnál az országos listákra leadott szavazatok alapján a Tisza 53,07, a Fidesz-KDNP pedig 38,43 százalékon áll.
Orbán francia szövetségese szerint Brüsszel öröme aggodalommal töltheti el a magyarokat.
A 2027-es francia elnökválasztás legnagyobb esélyese – amennyiben engedik indulni – is üzent a magyar választásokkal kapcsolatban. Marine Le Pen szerint a folyamatos és groteszk vádakkal ellentétben Magyarországon nem volt diktatúra a Fidesz kormányzása alatt.
Annak ellenére, hogy Orbán Viktor kormányát évek óta groteszk »diktatúra« vádakkal illették, a demokratikus Magyarország a hatalomváltás mellett döntött”
– jelentette ki.
Hozzátette: a leköszönő miniszterelnök méltósággal fogadta ezt.
Ezt Orbán Viktor – aki tizenhat éven át bátran és eltökélten védte Magyarország szabadságát és szuverenitását – rendkívüli méltósággal fogadta”
– méltatta a francia politikus Orbánt.
Le Pen ugyanakkor figyelmeztette a magyarokat: azok most a legboldogabbak, akik az elmúlt években mindent megtettek, hogy felszámolják Magyarország szuverenitását.
Az Európai Bizottság által kifejezett elégedettség – amely folyamatosan túllépte jogosultságait és hatáskörét a népek hatalmának rovására – aggodalommal kell, hogy töltse el a magyarokat az évek óta drágán megvédett szabadság fennmaradása tekintetében”
– zárta sorait.
