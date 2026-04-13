Sokan kiestek, de itt vannak a parlamentben maradt fideszes képviselők

2026. április 13. 08:33

Majdnem 99 százalékos feldolgozottságnál az országos listákra leadott szavazatok alapján a Tisza 53,07, a Fidesz-KDNP pedig 38,43 százalékon áll.

Az adatok 98,94 százalékos feldolgozottságánál a 199 képviselői helyek számából a Fidesz-KDNP 55 mandátumot szerzett meg. A kormánypárt 13 egyéni választókerületet nyert meg, 93-at a Tisza vitt. 

Egyéni körzetekből bejutott győztes fideszes képviselők:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron
  • Varga Gábor (Fejér vármegye 05., Sárbogárd)
  • Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 05., Mátészalka)
  • Süli János (Tolna vármegye 03., Paks)
  • Dr. Simon Miklós (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 06., Nyírbátor)
  • Balla Mihály (Nógrád vármegye 02., Balassagyarmat)
  • Ágh Péter (Vas vármegye 02., Sárvár)
  • Dr. Csuzda Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 03., Ózd)
  • Dr. Vitányi István (Hajdú-Bihar vármegye 04., Berettyóújfalu)
  • Dr. Csibi Krisztina (Tolna vármegye 02., Dombóvár)
  • Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron vármegye 03., Csorna)
  • Dr. Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 04., Vásárosnamény)
  • F. Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 03., Karcag)
  • V. Németh Zsolt (Vas vármegye 03., Körmend)

A listás nevek

A Fidesz-KDNP 42 listás mandátumot szerzett. A listáról bejutott politikusok között van:

  • Orbán Viktor
  • Dr. Semjén Zsolt
  • Kövér László
  • Gál Kinga
  • Szentkirályi Alexandra
  • Kubatov Gábor
  • Kósa Lajos
  • Németh Szilárd
  • Kocsis Máté
  • Latorcai János
  • Lezsák Sándor
  • Jakab István
  • Szijjártó Péter
  • Lázár János
  • Orbán Balázs
  • Rogán Antal
  • Gulyás Gergely
  • Bóka János
  • Hidvéghi Balázs
  • Rétvári Bence
  • Bánki Erik
  • Menczer Tamás
  • Soltész Miklós
  • Dr. Budai Gyula
  • Nyitrai Zsolt

A végeredmény

A leadott szavazatok 98,94 százalékának feldolgozottságánál az országos listákra leadott szavazatok alapján:

  • Tisza: 53,07 százalék (3 103 500)
  • Fidesz-KDNP: 38,43 százalék (2 247 606)
  • Mi Hazánk: 5,83 százalék (341 050)
  • DK: 1,16 százalék (67 775)
  • MKKP: 0,82 százalék (47 742)

A mandátumok alapján a Tisza 138 helyet, a Fidesz-KDNP 55 helyet, a Mi Hazánk pedig 6 helyet szerzett a 199 fős parlamentben.

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

ördöngös pepecselés
2026. április 13. 10:18
Don Diego de La Vegaekeke1 2026. április 13. 09:33 Orbánnak pozíciót kell adni. szeretnétek mi? mert nem kéne megbirkóznotok vele és szabadon hordhatnátok szét az országot pechetek van
ekeke1
2026. április 13. 09:31
Don Diego de La Vega "Apa eddig és ne tovább. Menj ki Brusszelbe inkabb." Na oda biztos nem. Vörös posztó.
ekeke1
2026. április 13. 09:27
"Egyéni körzetekből bejutott győztes fideszes képviselők:" Már bocsánat, de ez sem így van. Van még négy körzet az említettek közül ami nincs lezárva, a fideszes jelöltek ugyan vezetnek még, de matematikailag veszíthetnek is, ha megérkeznek a külföldön leadott szavazatok..
thehun
2026. április 13. 09:22
Megmutatkozott a magyar szavazopolgar IQja.....ez feler egy Trianonnal, de ez mar a nemzet teljes megsemmisulese ....sajnos ilyen a magyar ...onpusztito! Lehet lebontani a keritest, toka tabornok beranthat mindenkit, UA az EUba, nem kell szja mentesseg, Kalacsony Gelgovel loghattok Soros Alex pocsen es meg sok mas. Sajnos igy szavzot az "okosabb" magyar....nagyon buta nep vagytok az anyaorszagban, soha nem gondoltam, hogy orulni fogok annak, hogy nem kozetek szulettem! (tisztelet a kivetelnek)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!