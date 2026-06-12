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Tisza Párt Magyarország Magyar Péter örökbefogadás melegházasság

Karnyújtásnyira kerültünk a melegházasság elfogadásától: elküldte Magyar Péternek a javaslatait az Amnesty International

2026. június 12. 19:36

A házasságkötés elfogadása után egyből rátértek az örökbefogadásra is.

2026. június 12. 19:36
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Az Amnesty International szerint a Tisza-kormány előtt megnyílt a lehetőség arra, hogy az előző kabinet megosztó politikáját maga mögött hagyja. Az új politikai korszakot jól mutatná, ha a kormány egyenlőként ismerné el az azonos nemű párokat is, és engednék számukra is a házasságkötést – szúrta ki az Index.

Az Amnesty International honlapján egy szakpolitikai javaslatot fogalmazott meg a Tisza Párt felé, melynek lényege, hogy

Magyarország kormánya szüntesse meg az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtételt, a házasságkötést pedig tegyék lehetővé számukra.

A hír kapcsán a lap kiemelte, hogy konkrét jogszabály-módosításokat is javasolt a szervezet, amely szerint a családról és házasságról szóló rendelkezésnek ki kellene mondania, hogy önkéntes elhatározás alapján két ember létesíthet házasságot, nemükre való tekintet nélkül.

A Polgári Törvénykönyv házasságra és örökbefogadásra vonatkozó szabályait szintén módosítanák,

a házassági névviselés rendszerét pedig úgy alakítanák át, hogy ne a házasfelek neméből induljon ki.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 112 komment

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Sorrend:
Hobby024
2026. június 12. 21:08
states-2 Na az ilyenek és a hozzád hasonlóak miatt vesztette el a Fidesz a választásokat, mert a másik elfogadása, az ésszerű érvelés, az hogy a világ más is lehet, mint a te egybites elmédben létezik, hogy a másikat nem elpusztítani hanem meggyőzni kell és a világ szines, nem pedig fekete-fehér, azt te el sem tudod képzelni. Manipulálható vagy, mert csövön át látsz és nem látsz a világból semmit, csak a cső szűk falait.
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0
0
schwabisch2026
2026. június 12. 21:01
"a választók százezrei pedig nézhetnek ki hülyén a fejükből." Ők megérdemlik. Mi nem. Mi kapjuk. És nehéz lesz elviselni.
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1
0
states-2
2026. június 12. 20:57
Akinek bármi kételye volt, hogy április 12-én a komcsi csürhe tért vissza 16 év után, azokat az elmúlt 2 hónap alaposan meggyőzhetett. A választások előtt a drogosnak még a pizsije is pirosfehérzöld volt, pirosfehérzöld zászlóval rohangált éjt nappallá téve, mint egy mérgezett egér, elhülyítve egy rakás nemzeti érzelmű választót, mostanra villámgyorsan lemállott a nemzeti máz, és kilóg a büdös szőrös komcsi lóláb. Igazi, hamisítatlan globalista-kommunista programot hajt végre ugyanis a drogos pszichopata nap mint nap, a választók százezrei pedig nézhetnek ki hülyén a fejükből.
Válasz erre
2
0
states-2
2026. június 12. 20:56
Akinek bármi kételye volt, hogy április 12-én a komcsi csürhe tért vissza 16 év után, azokat az elmúlt 2 hónap alaposan meggyőzhetett. A választások előtt a drogosnak még a pizsije is pirosfehérzöld volt, pirosfehérzöld zászlóval rohangált éjt nappallá téve, mint egy mérgezett egér, elhülyítve egy rakás nemzeti érzelmű választót, mostanra villámgyorsan lemállott a nemzeti máz, és kilóg a büdös szőrös komcsi lóláb. Igazi, hamisítatlan globalista-kommunista programot hajt végre ugyanis a drogos pszichopata, a választók százezrei pedig verhetik a falba a fejüket.
Válasz erre
2
0
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