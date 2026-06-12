Karnyújtásnyira kerültünk a melegházasság elfogadásától: elküldte Magyar Péternek a javaslatait az Amnesty International

Az Amnesty International szerint a Tisza-kormány előtt megnyílt a lehetőség arra, hogy az előző kabinet megosztó politikáját maga mögött hagyja. Az új politikai korszakot jól mutatná, ha a kormány egyenlőként ismerné el az azonos nemű párokat is, és engednék számukra is a házasságkötést – szúrta ki az Index.

Az Amnesty International honlapján egy szakpolitikai javaslatot fogalmazott meg a Tisza Párt felé, melynek lényege, hogy