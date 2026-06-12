Karnyújtásnyira kerültünk a melegházasság elfogadásától: elküldte Magyar Péternek a javaslatait az Amnesty International

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
A házasságkötés elfogadása után egyből rátértek az örökbefogadásra is.
Az Amnesty International szerint a Tisza-kormány előtt megnyílt a lehetőség arra, hogy az előző kabinet megosztó politikáját maga mögött hagyja. Az új politikai korszakot jól mutatná, ha a kormány egyenlőként ismerné el az azonos nemű párokat is, és engednék számukra is a házasságkötést – szúrta ki az Index.
Az Amnesty International honlapján egy szakpolitikai javaslatot fogalmazott meg a Tisza Párt felé, melynek lényege, hogy
Magyarország kormánya szüntesse meg az azonos nemű párokat érintő jogi különbségtételt, a házasságkötést pedig tegyék lehetővé számukra.
A hír kapcsán a lap kiemelte, hogy konkrét jogszabály-módosításokat is javasolt a szervezet, amely szerint a családról és házasságról szóló rendelkezésnek ki kellene mondania, hogy önkéntes elhatározás alapján két ember létesíthet házasságot, nemükre való tekintet nélkül.
A Polgári Törvénykönyv házasságra és örökbefogadásra vonatkozó szabályait szintén módosítanák,
a házassági névviselés rendszerét pedig úgy alakítanák át, hogy ne a házasfelek neméből induljon ki.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala