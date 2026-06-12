Benyújtották a törvényjavaslatot: így szerveznék át teljesen a közmédiát

Az MTI külön nonprofit részvénytársaságként, saját vezérigazgatóval, önálló feladatkörrel, külön költségvetési bontással működne az, feladata lenne hírek, írott és videós tudósítások, fényképek, háttéranyagok, grafikák és dokumentációs adatok szolgáltatása a hazai és külföldi eseményekről.

Az MTI-nek a parlamenti pártokról, más pártokról, civil szervezetekről, a kormányról, közigazgatási szervekről, önkormányzatokról, bíróságokról és ügyészségekről is tájékoztatnia kellene. Előírnák az MTI-nek, hogy az országos (budapesti és vármegyei) tudósítói hálózat mellett legyen tudósítói hálózata a Kárpát-medence magyarlakta területein, továbbá tartson fenn külföldi tudósítói hálózatot is az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének megfelelően.

A törvényjavaslatban a közszolgálati média alapelveiről az áll: a közszolgálati médiaszolgáltatásnak és médiatartalom-szolgáltatásnak pártatlanul, kiegyensúlyozottan kell minőségi információkat nyújtania, függetlenül kell működnie a kormányzati, politikai és gazdasági szereplőktől, és működésének alapja a szerkesztői függetlenség tiszteletben tartása. A közszolgálati működés alapelveit a Közszolgálati Charta részletezné.