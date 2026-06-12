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kulcsár krisztián melléthei - barna márton hantosi istván mtva közmédia

Benyújtották a törvényjavaslatot: így szerveznék át teljesen a közmédiát

2026. június 12. 19:49

Megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre.

2026. június 12. 19:49
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Benyújtották az Országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken, amely teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét:

megszüntetné a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet, valamint új finanszírozási rendszert hozna létre.

A Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők által jegyzett dokumentum szerint a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett létrejönne a Független Közmédia Testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná az új közszolgálati médiacégek felett. Az MTVA beolvadna a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lenne. Ez vinné tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat.

A javaslat alapján újra létrejönne az önálló MTI Nonprofit Zrt., vagyis a nemzeti hírügynökséget külön közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként állítanák vissza. Változás továbbá, hogy a jelenlegi MTVA helyett Sajtóalap jönne létre, egy „olyan elkülönített pénzalap, amelynek feladata a független médiatartalom-szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok készítésének és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékeknek a támogatása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése.

A kormánypárti képviselők által benyújtott törvényjavaslat indokolásában az áll: a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében.

Ezeket a feladatokat szerintük a 2010 utáni közmédia nem látta el megfelelően.

A dokumentumból kiderül, hogy 

az új tulajdonosi-felügyeleti szervként létrejövő Független Közmédia Testület kilenc tagból állna: hatot jelölnének parlamenti képviselőcsoportok – fele-fele arányban kormánypárti és ellenzéki frakciók –, hármat pedig médiaszakmai szervezetek. 

Kitérnek arra is, hogy nem lehetne tag olyan személy, aki az előző öt évben párttisztséget viselt, pártdelegált volt, vagy más módon pártpolitikai tevékenységet folytatott. A testület feladata az lenne, hogy megválassza a vezérigazgatókat, döntsön a felügyelőbizottságokról, könyvvizsgálókról, ellenőrizze a gazdálkodást, jóváhagyja a nagyobb szerződéseket, és évente rendeljen független szakértői tartalmi auditot a tevékenység értékelésére. Rögzítették ugyanakkor, hogy a testület nem határozhatná meg a műsorok tartalmát, a műsorszerkezetet, nem vonhatna el vagyont, és nem adhatna utasítást a vezérigazgatóknak a munkáltatói jogköreik gyakorlására.

Az MTI külön nonprofit részvénytársaságként, saját vezérigazgatóval, önálló feladatkörrel, külön költségvetési bontással működne az, feladata lenne hírek, írott és videós tudósítások, fényképek, háttéranyagok, grafikák és dokumentációs adatok szolgáltatása a hazai és külföldi eseményekről.

Az MTI-nek a parlamenti pártokról, más pártokról, civil szervezetekről, a kormányról, közigazgatási szervekről, önkormányzatokról, bíróságokról és ügyészségekről is tájékoztatnia kellene. Előírnák az MTI-nek, hogy az országos (budapesti és vármegyei) tudósítói hálózat mellett legyen tudósítói hálózata a Kárpát-medence magyarlakta területein, továbbá tartson fenn külföldi tudósítói hálózatot is az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének megfelelően.

A törvényjavaslatban a közszolgálati média alapelveiről az áll: a közszolgálati médiaszolgáltatásnak és médiatartalom-szolgáltatásnak pártatlanul, kiegyensúlyozottan kell minőségi információkat nyújtania, függetlenül kell működnie a kormányzati, politikai és gazdasági szereplőktől, és működésének alapja a szerkesztői függetlenség tiszteletben tartása. A közszolgálati működés alapelveit a Közszolgálati Charta részletezné.

A társadalmi felügyeleti szervként működő Közszolgálati Tanács évente értékelné a közszolgálati médiaszolgáltató és az MTI beszámolóját, és ha nem fogadja el azt, javasolhatná az érintett vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetését.

A benyújtott dokumentum szerint 

nyílt pályázaton választanák ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és az MTI Nonprofit Zrt. vezérigazgatóit. 

Kizáró ok lenne, ha valaki az előző öt évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, párttisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt – derül ki a szövegből, amely az MTI vezérigazgatójának legalább tíz év szakmai gyakorlatot és öt év vezetői tapasztalatot írna elő.

A javaslat a Médiatanácsot öttagú testületté átalakítaná: két tagot a kormánypárti oldal, kettőt az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnének, az elnököt pedig nyílt szakmai pályázattal választanák ki. 

A Médiatanács elnöke egyben az NMHH elnöke is lenne, őt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezné ki öt évre.

Az új szabályozás szerint a közszolgálati médiaszolgáltató és az MTI költségvetését három évre szóló önálló törvényben állapítaná meg az Országgyűlés. Első alkalommal a 2028-as évtől lenne ilyen hároméves költségvetési törvény. A javaslat közszolgálati hozzájárulással számol: ezt az állam fizetné, a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás vételére alkalmas készüléket használó háztartások száma alapján.

Az MTVA helyére a Médiatanács által kezelt Sajtóalap kerülne, amelynek feladata már nem a közmédia fenntartása lenne, hanem a médiapiac támogatása.

A javaslat elfogadásához kétharmados többség kell, és a törvény a kihirdetését követő napon lépne hatályba. 

A hatálybalépéssel megszűnne a Közszolgálati Közalapítvány, megszűnne a Közalapítvány kuratóriumának megbízatása, a Médiatanács elnökének és tagjainak megbízatása, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA vezérigazgatójának vezető tisztségviselői megbízatása.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 39 komment

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Sorrend:
Palatin
2026. június 12. 21:01
Tervben van a kiskereskedelem megreformálása is, az átfogóbb, nagyobb demokrácia szellemében. Miszerint az élelmiszer és a ruházati üzletek július 1.-töl nem szolgálhatják ki azokat a vásárlókat, akik nem tudják igazolni, hogy a Tiszára stavaztak. Ez a bünözöktöl való megszabadulás egy természetes, ugyanakkor egy kíméletes és a Tisza-szavazók által is támogatott módja lenne. Magyar Péter a kemény intézkedést Mózes 5. könyvéböl vett idézettel támasztotta alá, ami így szól: 5 Mózes 21:18-21: "Ha valakinek van egy engedetlen és lázadó fia, aki nem hallgat a szüleire, a szülők vigyék őt a város vénei elé, a város összes lakosa pedig kövezze őt halálra. Így takarítsd el a gonoszt a magad köréből..." MP a kövezést durvának találta, vériszonya van, elfogta az irgalmassági roham és enyhítés gyanánt az élelmiszerektöl való megfosztás mellett döntött. Volt olyan miniszter és egyéb förangú úr (pl. Tarr Zoltán), aki ezt túlzott engedménynek tartotta és inkább súlyosbításért fellebbezett volna
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dzsini75
2026. június 12. 20:58
Figyu….. Volt már olyan törvényjavaslat amit nem a “majdnem miniszter sógor” Melléthei-Barna Márton nyújtott be.?.?.?. 😂😂😂
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Csubszi
2026. június 12. 20:57
Független, etikus... aha, persze! A Tisza propaganda gépezete lesz, fogadjunk! Épül a diktatúra!
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Fideszes gentleman
2026. június 12. 20:32
"magyar-1977 2026. június 12. 20:26 A bukott cigány 10 évig csak ugatott meg uszított, Magyar egy hónap alatt elintézte! Hivatalos a megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról" A mandiner ezt úgy fogja lehozni, hogy a Tisza megint behódolt az ukránoknak. Nem baj, folytassák, erre a maradék pár hónapra már kibírjuk. Miután az MCC nem fogja finanszírozni, be fogják zárni a boltot.
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