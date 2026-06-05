Kiderült: bármekkorát is nyert a Tisza, egy dolog nem változik – lesz Békemenet!

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Legalábbis az új vezetés tervei szerint.
Változás történt a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) élén. Csizmadia László tizenhét évnyi munka után, május 27-én köszönt le a kuratórium elnöki tisztségéről. A szervezet vezetését a kuratórium döntése értelmében az eddigi szóvivő, ifj. Lomnici Zoltán veszi át, míg a leköszönő vezető tiszteletbeli elnökként segíti tovább az alapítvány működését.
Az új elnök visszautasította azokat a sajtóhíreket, amelyek kétségbe vonták a vezetőváltás körülményeit. Kijelentette, hogy Csizmadia László döntése teljesen önálló, autonóm és alaposan átgondolt elhatározás volt.
Ifj. Lomnici Zoltán a jövőbeni tervekről szólva hangsúlyozta, hogy
a megújult vezetés számára a folytonosság és a hagyományok tisztelete jelenti a legfontosabb irányvonalat.
Meglátása szerint az alapítók – Csizmadia László, Fricz Tamás, valamint a néhai Bencze Izabella és Schulek Ágoston – olyan stabil és határozott utat jelöltek ki a szervezet számára, amelytől a jövőben sem kívánnak eltérni.
Az új elnök elmondta, hogy az első időszak az iránytartás mellett a szervezeti működés mélyebb megismeréséről szól majd a számára, mivel szóvivőként korábban nem vett részt az operatív és a pénzügyi döntéshozatalban. A CÖF–CÖKA szellemisége azonban változatlan marad: a szervezet a jövőben is a zsidó–keresztény kulturális értékek képviseletét és a nemzeti szuverenitás védelmét tekinti elsődleges feladatának.
A konkrét tevékenységeket illetően ifj. Lomnici Zoltán megerősítette, hogy folytatják a Civil Akadémiák rendezvénysorozatát, fenntartják és erősítik a kapcsolatot a külhoni magyarokkal, működtetik a budapesti és vidéki CÖF-klubokat, és
a tervek szerint a jövőben is megszervezik a Békemeneteket.
Az elnök szerint a jelenlegi közéleti folyamatok több szempontból is aggodalomra adhatnak okot, ezért kiemelt célja, hogy a patrióta közösség megőrizze egységét, és a nemzeti oldal sikeresen reagáljon a jelenlegi politikai kihívásokra.
Nyitóképen a 2026. márciusi Békemenet
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt