Kiderült: bármekkorát is nyert a Tisza, egy dolog nem változik – lesz Békemenet!

Változás történt a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) élén. Csizmadia László tizenhét évnyi munka után, május 27-én köszönt le a kuratórium elnöki tisztségéről. A szervezet vezetését a kuratórium döntése értelmében az eddigi szóvivő, ifj. Lomnici Zoltán veszi át, míg a leköszönő vezető tiszteletbeli elnökként segíti tovább az alapítvány működését.

Az új elnök visszautasította azokat a sajtóhíreket, amelyek kétségbe vonták a vezetőváltás körülményeit. Kijelentette, hogy Csizmadia László döntése teljesen önálló, autonóm és alaposan átgondolt elhatározás volt.