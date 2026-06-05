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tisza civil fricz tamás lomnici zoltán Békemenet

Kiderült: bármekkorát is nyert a Tisza, egy dolog nem változik – lesz Békemenet!

2026. június 05. 07:19

Legalábbis az új vezetés tervei szerint.

2026. június 05. 07:19
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Változás történt a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) élén. Csizmadia László tizenhét évnyi munka után, május 27-én köszönt le a kuratórium elnöki tisztségéről. A szervezet vezetését a kuratórium döntése értelmében az eddigi szóvivő, ifj. Lomnici Zoltán veszi át, míg a leköszönő vezető tiszteletbeli elnökként segíti tovább az alapítvány működését.

Az új elnök visszautasította azokat a sajtóhíreket, amelyek kétségbe vonták a vezetőváltás körülményeit. Kijelentette, hogy Csizmadia László döntése teljesen önálló, autonóm és alaposan átgondolt elhatározás volt.

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Ifj. Lomnici Zoltán a jövőbeni tervekről szólva hangsúlyozta, hogy 

a megújult vezetés számára a folytonosság és a hagyományok tisztelete jelenti a legfontosabb irányvonalat. 

Meglátása szerint az alapítók – Csizmadia László, Fricz Tamás, valamint a néhai Bencze Izabella és Schulek Ágoston – olyan stabil és határozott utat jelöltek ki a szervezet számára, amelytől a jövőben sem kívánnak eltérni.

Az új elnök elmondta, hogy az első időszak az iránytartás mellett a szervezeti működés mélyebb megismeréséről szól majd a számára, mivel szóvivőként korábban nem vett részt az operatív és a pénzügyi döntéshozatalban. A CÖF–CÖKA szellemisége azonban változatlan marad: a szervezet a jövőben is a zsidó–keresztény kulturális értékek képviseletét és a nemzeti szuverenitás védelmét tekinti elsődleges feladatának.

A konkrét tevékenységeket illetően ifj. Lomnici Zoltán megerősítette, hogy folytatják a Civil Akadémiák rendezvénysorozatát, fenntartják és erősítik a kapcsolatot a külhoni magyarokkal, működtetik a budapesti és vidéki CÖF-klubokat, és 

a tervek szerint a jövőben is megszervezik a Békemeneteket.

Az elnök szerint a jelenlegi közéleti folyamatok több szempontból is aggodalomra adhatnak okot, ezért kiemelt célja, hogy a patrióta közösség megőrizze egységét, és a nemzeti oldal sikeresen reagáljon a jelenlegi politikai kihívásokra.

Nyitóképen a 2026. márciusi Békemenet
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 13 komment

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westend
2026. június 05. 08:28
redl1986 2026. június 05. 07:39 "további szánalmas, bazári szintű produkciói" - neked mindenről a pojácád viselkedése ugrik be tampon?
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balukapitany-2
2026. június 05. 08:21
Ettől biztos összeszarják majd magukat a tiszában
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Burdisgarage
2026. június 05. 08:09
Migráns ellenes ment lesz az már.
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2
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gyzoltan-2
2026. június 05. 07:50
Vannak fenntartásaim, kételyeim a Békemenet kapcsán..! -akár csalódással is végződhet..! Ami pedig a Fidesz-Tisza szembenállást illeti, az egyenesen kétségbeejtő! Kitérés nélkül kétségbeejtő! Egyértelműen a magyarság megosztására, szembefordítására irányul, törekszik..! Kinek, kiknek az érdekében cselekszenek a megosztók?! -talán illene felismerni a magyarságellenes szándékot a mindent elfedő hazug báránybőr alatt...
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