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ghána foci vb 2026 Thomas Partey világbajnokság Kanada

Kettős mérce: nem engedték be Kanadába a nemi erőszakkal vádolt futballistát

2026. június 12. 20:37

Nem játszhat az első mérkőzésen Thomas Partey. A ghánai válogatott játékost nem engedték be Kanadába.

2026. június 12. 20:37
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A futballista Thomas Partey nem léphet pályára Ghána első világbajnoki mérkőzésén Torontóban, mivel megtagadták tőle a belépést Kanadába – számolt be a The Athletic.

Foci vb 2026: nem engedték be Kanadába a Villarreal ghánai válogatott játékosát
Foci vb 2026: nem engedték be Kanadába a Villarreal ghánai válogatott játékosát (Fotó: Jaime Reina/AFP)

Az Arsenal korábbi, jelenleg a Villarrealban játszó középpályást a londoni rendőrség 2025 júliusában öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális zaklatással vádolta meg. Szeptemberben ártatlannak vallotta magát, de idén februárban újabb két rendbeli nemi erőszakkal vádolták meg, amikben áprilisban szintén ártatlannak mondta magát.

Ghána szerdán, június 17-én a torontói BMO Fielden játssza első mérkőzését Panama ellen, de megerősítették, hogy Partey nem léphet be Kanadába, így nem léphet pályára.

Ghána a Panama elleni találkozót követően Angliával mérkőzik meg Bostonban június 23-án, aztán június 27-én Horvátország ellen zárja a csoportkörös küzdelmeit Philadelphiában. Partey az Egyesült Államokban rendezett mindkét találkozón futballozhat.

A 32 éves játékos a ghánai csapattal még június 4-én érkezett meg Washingtonba, majd Rhode Island-be utaztak, ahol felkészültek a tornára.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a The Athleticnek adott nyilatkozatában közölte:

A FIFA megerősíti, hogy a játékos Thomas Partey nem utazhat el Ghána amerikai, bostoni bázisáról Kanadába a Panama elleni első, június 17-i szerdai mérkőzésre, mivel a kanadai kormány elutasította a vízumkérelmét.

A FIFA nem vesz részt a rendező országok bevándorlási folyamataiban, beleértve a vízumok elbírálását sem. A korábbi FIFA-eseményekhez hasonlóan most is a rendező kormány határozza meg, hogy ki kap vízumot és ki léphet be az országba.”

A The Athletic szerint Partey tárgyalását eredetileg novemberre tűzték ki, de már elképzelhető, hogy 2027 elejére halasztják.

Az első hat vád, amely három nőhöz kapcsolódik, a feltételezések szerint 2021-ben és 2022-ben történt. A londoni rendőrség nyomozói 2022 februárjában indítottak vizsgálatot Partey ellen, miután bejelentést kaptak feltételezett nemi erőszakról. A további két vád egy negyedik nőhöz kapcsolódik, ezeket elméletileg még 2020-ban követte el, de csak 2025 augusztusában jelentették be, és azóta vizsgálják. 

Partey 2020 októberében igazolt az Arsenalhoz, amelynél szerződése lejártáig, 2025 nyaráig futballozott. Most a Villarreal játékosa, de a szerződése a hónap végén lejár, igaz, opcionálisan ez egy évvel meghosszabbítható.

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Foci vb 2026: két meccsel folytatódik a torna

Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
Június 12., péntek
21.00: B-csoport: Kanada–Bosznia-Hercegovina (Toronto)

Június 13., szombat
3.00: D-csoport: Egyesült Államok–Paraguay (Los Angeles)

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Nyitókép: Toby Shepheard/AFP

 

Összesen 2 komment

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Ekrü123
2026. június 12. 21:02
Nem tudom kinek az ötlete volt ez a mindenhol legyen megnyitó, de a végeredmény az pocsék. Eddig láttuk a kivénhedt Sakirát ( aki valljuk be, a sok VB szereplést elsősorban annak köszönheti, hogy Piqué felesége volt) , de ma ez a Kanadai az eddigi legszarbab amit láttam. Kérem vissza Jungkook-ot! 😭😭😭😭😭
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survivor
2026. június 12. 20:50
A vilag egy röhej.🤣🤣🤣🤣😱😱😱😱 Hej !
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