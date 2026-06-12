Kettős mérce: nem engedték be Kanadába a nemi erőszakkal vádolt futballistát

A futballista Thomas Partey nem léphet pályára Ghána első világbajnoki mérkőzésén Torontóban, mivel megtagadták tőle a belépést Kanadába – számolt be a The Athletic.

Foci vb 2026: nem engedték be Kanadába a Villarreal ghánai válogatott játékosát (Fotó: Jaime Reina/AFP)

Az Arsenal korábbi, jelenleg a Villarrealban játszó középpályást a londoni rendőrség 2025 júliusában öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális zaklatással vádolta meg. Szeptemberben ártatlannak vallotta magát, de idén februárban újabb két rendbeli nemi erőszakkal vádolták meg, amikben áprilisban szintén ártatlannak mondta magát.