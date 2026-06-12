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Lengyelország gyilkosság késelés migránsbűnözés

Megkezdődött Lengyelország egyik legnagyobb visszhangot kiváltó büntetőpere

2026. június 12. 19:36

A meggyilkolt nőt többször megszúrták a fején, nyakán és hátán, emellett szexuális erőszak áldozata lett. A dél-amerikai migráns a vád szerint különös kegyetlenséggel végzett a 24 éves Klaudia K.-val.

2026. június 12. 19:36
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A venezuelai migráns elleni büntetőper csütörtökön kezdődött meg a toruńi kerületi bíróságon, egy évvel azután, hogy a város közvéleményét megrázta a 24 éves Klaudia K. brutális meggyilkolása – számolt be róla a Remix.

A vádirat szerint Yomeykert Josue R.-S. 2025. június 11-ről 12-re virradó éjszaka támadta meg a Nicolaus Copernicus Egyetem doktoranduszát a toruńi Glazja parkban. A fiatal nő egy diákközpont bárjában is dolgozott. A támadás hajnali egy óra körül történt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy járókelő meghallotta a nő segélykiáltásait, közbelépett, ezzel elriasztotta a támadót, majd értesítette a hatóságokat. A helyszínre azonnal több rendőri egységet vezényeltek.

A nyomozás adatai szerint a nőt többször megszúrták a fején, a nyakán és a hátán, emellett szexuális erőszak áldozata lett. 

Az ügyészség szerint a támadó szándéka a sértett megölése volt, és több sebet ejtett a fején, nyakán, valamint a kezein is. A vádirat alapján Klaudia K. elvesztette az eszméletét, védtelen állapotba került, ezt követően követték el rajta a szexuális bűncselekményt. Az egyik késszúrás visszafordíthatatlan agykárosodást okozott. A fiatal nőt a toruńi városi kórházba szállították, de többé nem nyerte vissza az eszméletét. Június 27-én belehalt sérüléseibe.

A gyanúsítottat röviddel a támadás után elfogták, miközben megpróbált elmenekülni a helyszínről.

Újabb vádak is szerepelnek a migráns ellen

A vádlottat szigorú rendőri kíséret mellett vezették a bíróság épületébe. A tárgyaláson spanyol tolmács segítette, védelmét kirendelt ügyvéd látja el.

Grzegorz Waloch bíró a tárgyalást a nyilvánosság és a média kizárásával rendelte el. Indoklása szerint erre az áldozat családjának védelme, az eljárás zavartalan lefolytatása, valamint a rend és a biztonság fenntartása érdekében volt szükség.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja a férfit, amiért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kiszabhatnak. A gyanúsított a kihallgatások során nem tett vallomást, és élt a hallgatás jogával. Az eljárás során igazságügyi pszichiátriai vizsgálatnak is alávetették. A szakértők egyhangú véleménye szerint a férfi beszámítható volt a cselekmény idején, tisztában volt tette következményeivel, és képes volt viselkedését irányítani.

A vádirat egy másik bűncselekményt is a terhére ró. Az ügyészség szerint 2025 áprilisában késsel fenyegetett meg egy toruńi lakost, majd később a lakás előtt torokelvágást imitáló mozdulatot tett, miután meglátta az illetőt az ablakban.

Klaudia K. halála hatalmas felháborodást váltott ki Lengyelországban. A fiatal nő emlékére mintegy húszezren vettek részt egy néma felvonuláson Toruń utcáin.

Nyitókép: X / Polish Connection

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
nemmondom-3
2026. június 12. 20:36
Hazai eseményekre koncertráljunk ha lehet kérni.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 12. 20:31
Megnyerték a választást, utána mindent szabad.
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4
0
Ergit
2026. június 12. 20:18
Mit keres itt ez a gyilkos Venezuelából? Ott is harcok vannak?
Válasz erre
4
0
NewWorldOrder
2026. június 12. 20:13
Na tiszások, ezt akarjátok ti is?
Válasz erre
10
0
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