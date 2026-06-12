Megkezdődött Lengyelország egyik legnagyobb visszhangot kiváltó büntetőpere

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
A meggyilkolt nőt többször megszúrták a fején, nyakán és hátán, emellett szexuális erőszak áldozata lett. A dél-amerikai migráns a vád szerint különös kegyetlenséggel végzett a 24 éves Klaudia K.-val.
A venezuelai migráns elleni büntetőper csütörtökön kezdődött meg a toruńi kerületi bíróságon, egy évvel azután, hogy a város közvéleményét megrázta a 24 éves Klaudia K. brutális meggyilkolása – számolt be róla a Remix.
A vádirat szerint Yomeykert Josue R.-S. 2025. június 11-ről 12-re virradó éjszaka támadta meg a Nicolaus Copernicus Egyetem doktoranduszát a toruńi Glazja parkban. A fiatal nő egy diákközpont bárjában is dolgozott. A támadás hajnali egy óra körül történt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy járókelő meghallotta a nő segélykiáltásait, közbelépett, ezzel elriasztotta a támadót, majd értesítette a hatóságokat. A helyszínre azonnal több rendőri egységet vezényeltek.
A nyomozás adatai szerint a nőt többször megszúrták a fején, a nyakán és a hátán, emellett szexuális erőszak áldozata lett.
Az ügyészség szerint a támadó szándéka a sértett megölése volt, és több sebet ejtett a fején, nyakán, valamint a kezein is. A vádirat alapján Klaudia K. elvesztette az eszméletét, védtelen állapotba került, ezt követően követték el rajta a szexuális bűncselekményt. Az egyik késszúrás visszafordíthatatlan agykárosodást okozott. A fiatal nőt a toruńi városi kórházba szállították, de többé nem nyerte vissza az eszméletét. Június 27-én belehalt sérüléseibe.
A gyanúsítottat röviddel a támadás után elfogták, miközben megpróbált elmenekülni a helyszínről.
A vádlottat szigorú rendőri kíséret mellett vezették a bíróság épületébe. A tárgyaláson spanyol tolmács segítette, védelmét kirendelt ügyvéd látja el.
Grzegorz Waloch bíró a tárgyalást a nyilvánosság és a média kizárásával rendelte el. Indoklása szerint erre az áldozat családjának védelme, az eljárás zavartalan lefolytatása, valamint a rend és a biztonság fenntartása érdekében volt szükség.
Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja a férfit, amiért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kiszabhatnak. A gyanúsított a kihallgatások során nem tett vallomást, és élt a hallgatás jogával. Az eljárás során igazságügyi pszichiátriai vizsgálatnak is alávetették. A szakértők egyhangú véleménye szerint a férfi beszámítható volt a cselekmény idején, tisztában volt tette következményeivel, és képes volt viselkedését irányítani.
A vádirat egy másik bűncselekményt is a terhére ró. Az ügyészség szerint 2025 áprilisában késsel fenyegetett meg egy toruńi lakost, majd később a lakás előtt torokelvágást imitáló mozdulatot tett, miután meglátta az illetőt az ablakban.
Klaudia K. halála hatalmas felháborodást váltott ki Lengyelországban. A fiatal nő emlékére mintegy húszezren vettek részt egy néma felvonuláson Toruń utcáin.
Nyitókép: X / Polish Connection