Megkezdődött Lengyelország egyik legnagyobb visszhangot kiváltó büntetőpere

A venezuelai migráns elleni büntetőper csütörtökön kezdődött meg a toruńi kerületi bíróságon, egy évvel azután, hogy a város közvéleményét megrázta a 24 éves Klaudia K. brutális meggyilkolása – számolt be róla a Remix.

A vádirat szerint Yomeykert Josue R.-S. 2025. június 11-ről 12-re virradó éjszaka támadta meg a Nicolaus Copernicus Egyetem doktoranduszát a toruńi Glazja parkban. A fiatal nő egy diákközpont bárjában is dolgozott. A támadás hajnali egy óra körül történt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy járókelő meghallotta a nő segélykiáltásait, közbelépett, ezzel elriasztotta a támadót, majd értesítette a hatóságokat. A helyszínre azonnal több rendőri egységet vezényeltek.