Schiffer András: Mire számíthatnak a munkavállalók az új kormánytól a tőkével szembeni küzdelemben?

– fogalmazott, hozzátéve, utóbbira az Orbán-kormány nem véletlenül fektetett hangsúlyt: „a kölcsönzött munkaerő tudniillik szabadon, érdemi indokolás nélkül kirúgható, így egyszerűen el lehet venni a kedvét a sztrájktól is.”

Schiffer András szerint a negyedik fideszes kétharmad az első intézkedései között egyszerre liberalizált még egyet a munkaerő-kölcsönzés addig sem túl szigorú szabályain és véglegesítette a pedagógusok sztrájkjogának korlátozását, majd jött a vendégmunkástörvény. „Gyakorlatilag felszámolta a munkavédelmi, illetve a tűzvédelmi oktatást és a közszférában – ott, ahol a rendszerváltás óta a leghatékonyabb volt a munkavállalói érdekérvényesítés – az automatikus szakszervezeti tagdíjátutalást, és megszüntette a kötelező üzemorvosi vizsgálatot. A két salátatörvény nem pusztán »adminisztratív terhektől« mentesítette a munkáltatókat, de a kárfelelősségüket is mérsékelte munkahelyi balesetek, megbetegedések esetében” – vélekedett.

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