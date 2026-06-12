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kormány tisza schiffer andrás foglalkoztatás államtitkár orbán viktor

Schiffer András: Mire számíthatnak a munkavállalók az új kormánytól a tőkével szembeni küzdelemben?

2026. június 12. 15:18

Nem nevezett ki munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai államtitkárt a kormány, ami az ügyvéd szerint számos aggályt felvet. Az Orbán-kormány munkaügyi politikáját is kritizáló Schiffer András szerint az új kabinetnek is számos kérdést kell megoldani a közszféra, a sztrájkjog, valamint a munkavédelem terén.

2026. június 12. 15:18
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Miközben a kormány 55 államtitkárt nevezett ki, a munkaügyre és a foglalkoztatáspolitikára nem jutott megbízás – hívta fel a figyelmet Schiffer András, aki elemzésében arra mutatott rá, miért fontos, hogy az ezt a területet is felügyeljék államtitkári szinten.

A haladó közvélemény ünnepel: tizenhat sanyarú esztendő után végre újra van oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi tárca. Még technológiai is van. Csak munkaügyi nincsen. Az Orbán-kormányéból kopipésztelt statútumrendelet 150.§-ából azt lehetett kihámozni, hogy a munkaügyért és a foglalkoztatáspolitikáért a szociális és családügyi miniszter lesz a felelős. Csakhogy a május 24-én közzétett 55 fős államtitkári listából négy jut a szociális és családügyi tárcára (benne egy gyermekjogi és gyermekvédelmi, jóllehet gyermekügyi államtitkára az oktatási tárcának is lett), és közöttük egy sincsen, aki a munkaügyre és a foglalkoztatáspolitikára kapott volna megbízatást

– írta az ügyvéd.

Az Orbán-kormány munkaügyi politikája

Írásában felidézte, hogy miként indult 2010-ben a munkajogi védelem leépítését azzal, hogy a kormány visszavett a csoportos létszámleépítés garanciáiból, illetve legalizált bizonyos társadalombiztosítási védelem nélküli foglalkoztatási formákat. „Aztán 2010 végén ellehetetlenítették a közüzemi dolgozók sztrájkjogát. 

Ebbe a munkásellenes offenzívába illeszkedett a rabszolgatörvényként elhíresült túlóratörvény, a közalkalmazotti státusz aprólékos szétzilálása és a munkaerő-kölcsönzés felpörgetése” 

– fogalmazott, hozzátéve, utóbbira az Orbán-kormány nem véletlenül fektetett hangsúlyt: „a kölcsönzött munkaerő tudniillik szabadon, érdemi indokolás nélkül kirúgható, így egyszerűen el lehet venni a kedvét a sztrájktól is.” 

Schiffer András szerint a negyedik fideszes kétharmad az első intézkedései között egyszerre liberalizált még egyet a munkaerő-kölcsönzés addig sem túl szigorú szabályain és véglegesítette a pedagógusok sztrájkjogának korlátozását, majd jött a vendégmunkástörvény. „Gyakorlatilag felszámolta a munkavédelmi, illetve a tűzvédelmi oktatást és a közszférában – ott, ahol a rendszerváltás óta a leghatékonyabb volt a munkavállalói érdekérvényesítés – az automatikus szakszervezeti tagdíjátutalást, és megszüntette a kötelező üzemorvosi vizsgálatot. A két salátatörvény nem pusztán »adminisztratív terhektől« mentesítette a munkáltatókat, de a kárfelelősségüket is mérsékelte munkahelyi balesetek, megbetegedések esetében” – vélekedett.

Megítélése szerint 

a munkaerőkölcsönzés – és egyáltalán: a kiszolgáltatott foglalkoztatási formák – térhódítása a munkajogi védelmet számolta fel, ezzel összhangban a sztrájkjog és a szakszervezetek meggyengítése a bérharcot törte le,

majd a NER alkonyán a tőkések csökkenő extraprofitját a szó szoros értelmében a melósok vérén és verejtékén igyekezett kipótolni a hatalom.

Sok a kérdőjel a Magyar-kormánynál

„Úgy tűnik, a Magyar-kormány – nagyon helyesen – helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát és felhagy a vendégmunkás-importtal. Ettől azonban még sorjáznak a kérdőjelek a munka világában. 

Helyreállítják-e az automatikus szakszervezeti tagdíj-átutalást a közszférában, a közüzemi dolgozók sztrájkjogát, a csoportos létszámleépítés garanciáit? Helyreáll-e a munkáltatók teljes kárfelelőssége a munkahelyi baleseteknél, a foglalkozási megbetegedéseknél? Kapnak-e munkajogi védelmet a kikölcsönzött munkavállalók a mondvacsinált kirúgásokkal szemben? Mi lesz a túlóratörvénnyel? Lesz-e újra közalkalmazotti védelem a teljes közszférában? Lesz-e újra munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálat? 

– sorolta az ügyvéd.

Mint írta, a választási kampányban úgy tűnt, mintha tényleg Orbán Viktor volna a Naprendszer középpontja, akit, ha kimozdítanak a helyéről, minden jóra fordul, csak éppen a globális kapitalizmus lényegi problémájáról, a kizsákmányolásról nem esett egy árva szó sem.

„Mire számíthatnak a munkavállalók az új kormánytól a tőkével szembeni küzdelemben? Ha a kormánypárt programját és a kormányzati struktúrát nézzük: nem sok jóra. Nincs is ebben semmi rendkívüli. Elvégre a NER – a bérharc és a munkajogi védelem egymással párban járó kiiktatásával, az »adminisztratív terhek« csökkentésével, a lefelé tartó adó- és bérversennyel – mégiscsak 

a globális nagytőke kedvében igyekezett járni, csakhogy az időközben megelégelte a politikai tőkések számára kihasított sápot, és kiáradt a Tisza. 

A tőkefrakciók magyarországi csatájához asszisztált hatmillió választópolgár. Innen indulunk” – összegzett Schiffer András.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
madre79
2026. június 12. 16:24
16 sanyarú év? 16 évig úgy éltetek, mint Alizka Meseországban, de nem volt jó, most ott van nektek a MAN és a sógor, koma, ismerősökkel együtt!
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guszti-18
2026. június 12. 16:07
Engem sokkal jobban érdekelne, a sztrájk-jog dilemmáinál, mennyi lesz jövőre az szja, a társasági adó, lesz 13.havi nyugdíj, megmarad e a rezsi csökkentés, megmarad e az árstop, mennyi lesz a benzin ára, végrehajtjuk a migráns-paktumot, mi lesz a un. : család támogató törvényekkel? A szóvivők és a helyettes-államtitkárok személye és száma helyett, ha valaki ezekben a témákban hitelesen és egyértelműen tudna nyilatkozni, azt értékelném! Lehet, hogy ez naivitás a részemről???
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1
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sarzal
2026. június 12. 16:05
hát kapitányról nem gondolnám hogy a szakszervezetek vagy melósok vannak nála a középpontban nem mintha a szakszervezetről olyan nagyon pozitív tapasztalataim lennének
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4
0
Galerida
2026. június 12. 15:51
Már a kérdés is sértés! Természetesen arra, amire dolgozó népünk nagy többséggel szavazott! Leépítésre Privatizációra Eladósodásra Munkanélküliségre és hogy legyen pozitívum is: sok sok élénk vérmérsékletű migránsra!
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