Hamarosan berobban a nyár egy anticiklon miatt

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Az átlagosnál kissé hűvösebb idő a következő napokban még kitart.
Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula – írja Facebook-oldalán a HungaroMet.
Közlésük szerint a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő a következő napokban még kitart:
szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hidegfront alakítja időjárásunkat.
Eközben azonban Délnyugat-Európa felett magasnyomású zóna épül ki, amelynek középpontja fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik.
A HungaroMet előrejelzése szerint az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik térségünkbe, így erőteljes melegedés veszi kezdetét.
A jövő hét második felében a napi csúcsértékek egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hét vége felé akár már a 35 fokot is.
Nyitókép: illusztráció (MTI/Czeglédi Zsolt)