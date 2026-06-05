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elemzés tisza gki adó kata

Kiszámolta a GKI: negyedmillió vállalkozás váltana katára, de még senki sem tudja, pontosan mire

2026. június 05. 06:16

A GKI azt is tudni véli, hogy a Tisza mikor adja közre a végleges jogszabálytervezetet.

2026. június 05. 06:16
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Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) 2027-re tervezett kibővítése, a GKI Gazdaságkutató Zrt. azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára.

A GKI a pénteken publikált, az MTI-hez eljuttatott legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a kata széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására.

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Mint írták, a kata 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével, minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó- és járulékkötelezettségüket. 

Az Orbán-kormány a 2022-es szigorítást azzal indokolta, hogy a rendszert tömegesen alkalmazták bújtatott foglalkoztatásra, ezzel váltva ki a munkáltatói járulékterheket. 

Az adóhivatal későbbi vizsgálata azonban 2013 és 2022 között mindössze 9 milliárd forint adókülönbözetet állapított meg visszaélés miatt – tették hozzá.

A kata-adózást fénykorában mintegy 444 ezer vállalkozó választotta, ami éves szinten közel 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. A szigorítás után 145 ezerre csökkent a számuk, mintegy 35 ezer vállalkozás megszűnt, és 264 ezer vállalkozó más adózási formára, elsősorban átalányadózásra tért át.

A GKI szerint az új szabályozás sikerét alapvetően a még nem ismert részletszabályok határozzák majd meg. Különösen fontos lesz a havi tételes adó összege, a bevételi korlát, valamint az, hogy milyen korlátozások vonatkoznak az egyetlen megbízótól származó bevételek arányára, ezek a feltételek döntik majd el, hogy hányan választják ismét ezt az adónemet.

Az elemzés arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaélések elleni fellépésre. A 2022-es szigorítás előtt a kata vállalati alkalmazása leginkább a logisztikai, a kereskedelmi és a gyártószektorban volt a leggyakoribb.

A GKI elemzésében kitértek arra is, hogy amennyiben a munkaviszonyok egy része katás szerződéssé alakul, az a munkaerőpiaci statisztikákat is torzíthatja, miközben a tényleges munkavégzés volumene nem változik.

Az új szabályozás egyszerre lehet hatással a vállalkozói szektorra, a munkaerőpiacra és a költségvetési bevételekre a gazdaságkutató szerint.

A végleges jogszabálytervezet 2026-2027 fordulóján várható a GKI szerint.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

Összesen 6 komment

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Giszdúr
2026. június 05. 08:18
Én csak úgy engednék bárkit is katázni, hogy aláír egy kötelező nyilatkozatot, amelyben rögzíti, hogy nyugdíjas éveiben semmilyen nyugdíjkiegészítést nem igényel az államtól a katából fakadó hátrányok miatt. Ez automatikusan eltárolódna a rendszerben, az ember élete végéig. Mondom egykori, előtakarékoskodó katásként.
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Zsolt75
2026. június 05. 08:03
És a szent versennyel mi lesz? Miképp fog egy havi 2-300 ezret adózó vállalkozó egy 50 ezret fizetővel árversenyre kelni? Kénytelen lesz szintén katázni, annak minden hátulütőjével
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1
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Dixtroy
2026. június 05. 07:38
A komcsik mindig oda futtatják ki, hogy minimálbérre legyél bejelentve, és a többi borítékban. Hogy lófasz nyugdíjad lesz? Gondoskodj magadról, ahogy tudsz. És ez még sok kreténnek tetszik is.
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4
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Magyarorszag-elveszett
•••
2026. június 05. 07:28 Szerkesztve
Azt vajon tudják e, hogy a sovány járulék fizetést, sovány nyugdíjat fog erednényezni? Vagy a tisza állja a teljes nyugdíjukat, a renedesen fizetők járukékaibol? Mert az rablás azoktól akik öregebb éveikre is gondoltak
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5
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