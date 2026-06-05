Kiszámolta a GKI: negyedmillió vállalkozás váltana katára, de még senki sem tudja, pontosan mire

A GKI szerint az új szabályozás sikerét alapvetően a még nem ismert részletszabályok határozzák majd meg. Különösen fontos lesz a havi tételes adó összege, a bevételi korlát, valamint az, hogy milyen korlátozások vonatkoznak az egyetlen megbízótól származó bevételek arányára, ezek a feltételek döntik majd el, hogy hányan választják ismét ezt az adónemet.
Az elemzés arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaélések elleni fellépésre. A 2022-es szigorítás előtt a kata vállalati alkalmazása leginkább a logisztikai, a kereskedelmi és a gyártószektorban volt a leggyakoribb.
A GKI elemzésében kitértek arra is, hogy amennyiben a munkaviszonyok egy része katás szerződéssé alakul, az a munkaerőpiaci statisztikákat is torzíthatja, miközben a tényleges munkavégzés volumene nem változik.