Kiszámolta a GKI: negyedmillió vállalkozás váltana katára, de még senki sem tudja, pontosan mire

Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) 2027-re tervezett kibővítése, a GKI Gazdaságkutató Zrt. azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára.

A GKI a pénteken publikált, az MTI-hez eljuttatott legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a kata széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására.