Hazatérnek-e valaha Németországból Szíriába a szír migránsok? Szakértőt kérdeztünk!

„Bár a német szövetségi kormány többször is egyértelművé tette, hogy a szíriai polgárháború végével sok szíriai menekült számára megszűnik a menedékjog alapja, mindazonáltal ez nem a kormány hatásköre, hanem a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalé. Ez a hivatal egy úgynevezett visszavonási eljárás keretében megvizsgálhatja, hogy a menekültügyi védelemre jogosító okok megszűntek-e, például ebben az esetben a szíriai polgárháború végével.

Ők azonban egyelőre nem látnak okot arra, hogy Szíria korábbi veszélyes besorolásán változtassanak, mert az ottani változásokat nem tartják még hosszú távúnak, illetve az országot megfelelően biztonságosnak.

Ez a kritérium a hivatal álláspontja szerint csak egy bizonyos idő elteltével és a biztonságos körülmények állandósulása után állapítható meg. Így egy érdekellentétet látunk jelenleg a szövetségi kormány és az egyik szövetségi szintű hivatal között. Bár a politika szeretné, hogy minél hamarabb minél több szír menekült térjen vissza hazájába Németországból, de jelenleg ezt hivatali jogalapi keret nem teszi kötelezően lehetővé. Így csak önkéntes alapon tudnak hazatérni a szírek, ami egy több mint 14 éven tartó polgárháború utáni országba valószínűleg kevésbé tűnik csábító ajánlatnak, mint Németországban maradni” – magyarázta a szakértő.