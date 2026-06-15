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demokrácia alaptörvény módosítás fidesz országgyűlés közlemény orbán viktor

„A demokrácia durva korlátozása” – közleményt adott ki a Fidesz-frakció a lex Orbán elfogadása után

2026. június 15. 18:03

Orbán Viktor azt írta, az alaptörvény módosítása „nem érinti, róla szól”.

2026. június 15. 18:03
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A Fidesz-frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvény hétfőn elfogadott módosítása, ami nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Az MTI-hez hétfőn megküldött közleményben azt írták, az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az alaptörvény módosítását, amelyet a Fidesz-KDNP-frakció elutasított.

„A módosítás szembemegy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, s alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg” – írták.

Hozzátették: „Az mindent elárul a jelenlegi kormány demokrácia-felfogásáról, hogy a kormánypárti többség a legnagyobb ellenzéki párt elnökét visszamenőleges hatályú alaptörvény-módosítással zárja ki a demokratikus versenyből.”

Ez példátlan az európai közéletben”

– emelték ki.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 7 komment

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gyzoltan-2
2026. június 15. 19:35
>„A demokrácia durva korlátozása” – közleményt adott ki a Fidesz-frakció a lex Orbán elfogadása után< Tapsolnék, ha így lenne! -de, hogy a maradék martalék Magyarországon 1945 után a dühöngő demokráciát bárki is korlátozhatná, na az teljesen elképzelhetetlen..! -méghogy rendszer, meg hatalomváltás, na az biztos, hogy nem Magyarországon lett volna lehetséges... Nálunk a demokráciát, 1945 óta, kirobbantani sem lehet..!
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0
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jandor
2026. június 15. 18:14
Sebaj! Visszamnőleg nem érvényes, így Orbán még 2x lehet kormányfő.
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5
0
aragorn
2026. június 15. 18:14
Rohadt, hazaáruló, agybeteg tiszás csőcselék!!! Poloska, a diktátor! Nem sokáig leszel te, a nép árulója, nemsokára harangoznak neked! Te brüsszeli öleb! Szégyen!!! Lesz lex magyar péter is, nemsokára! ROHADT HAZAÁRULÓ!!!!!!!
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6
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kipi137-2
2026. június 15. 18:09
Dehogy példátlan, sőt európer! Lásd Le Pen, román elnökválasztás, AFD, Moldova stb.
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