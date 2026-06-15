„A demokrácia durva korlátozása” – közleményt adott ki a Fidesz-frakció a lex Orbán elfogadása után

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Elfogadták az alaptörvény tizenhatodik módosítását.
Orbán Viktor azt írta, az alaptörvény módosítása „nem érinti, róla szól”.
A Fidesz-frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvény hétfőn elfogadott módosítása, ami nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.
Az MTI-hez hétfőn megküldött közleményben azt írták, az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az alaptörvény módosítását, amelyet a Fidesz-KDNP-frakció elutasított.
„A módosítás szembemegy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, s alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg” – írták.
Hozzátették: „Az mindent elárul a jelenlegi kormány demokrácia-felfogásáról, hogy a kormánypárti többség a legnagyobb ellenzéki párt elnökét visszamenőleges hatályú alaptörvény-módosítással zárja ki a demokratikus versenyből.”
Ez példátlan az európai közéletben”
– emelték ki.
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Elfogadták az alaptörvény tizenhatodik módosítását.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor