„A demokrácia durva korlátozása” – közleményt adott ki a Fidesz-frakció a lex Orbán elfogadása után

A Fidesz-frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvény hétfőn elfogadott módosítása, ami nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Az MTI-hez hétfőn megküldött közleményben azt írták, az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az alaptörvény módosítását, amelyet a Fidesz-KDNP-frakció elutasított.