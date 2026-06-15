Fidesz kongresszusa után: valóban lezárta a vereség okainak vizsgálatát a párt?

Kitért arra, hogy a Tisza befuccsolásának nincs semmi jele, a párt soha nem látott támogatottsággal bír jelenleg, fölényesen utalja a teret, ide értve a kommunikációs teret, ahol például Magyar Péter a Fidesz kongresszus előtt elvitte a show-t, tehát – mint mondta – nem látni, hogy a Fidesz erős ellenzék tudna lenni. – Ráadásul a párt arcai, akik bent ülnek az Országgyűlésben, ugyanazt a Fideszt képviselik, melyet korábban képviseltek – tette hozzá.

A volt kormányfő által hangoztatott őszi határidőt Horn Gábor költői túlzásnak nevezte, szerinte ennél több időre lenne szükség. – Én inkább rügyfakadást mondanék, már csak azért is, mert jövő tavasszal derül ki először, hogy a Magyar-kormány féle gazdasági elképzelés, illetve az új költségvetés miként működteti az országot – fogalmazott a Republikon Intézet vezetője.

Nyitókép: Fischer Zoltán / Fidesz