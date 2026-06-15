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tisza kiszelly zoltán horn gábor fidesz vereség orbán viktor

Fidesz kongresszusa után: valóban lezárta a vereség okainak vizsgálatát a párt?

2026. június 15. 20:48

Míg Kiszelly Zoltán szerint Orbán Viktor pártja túl van a választási vereség vizsgálatán, Horn Gábor szerint a Fidesz messze van még attól, hogy megfejtse a valódi okokat.

2026. június 15. 20:48
ORbán Viktor: Választási vereségen túl a Fidesz
Gabay Dorka

Lezárta a Fidesz az áprilisi választási vereség okainak vizsgálatát, Orbán Viktor a Küldetés röpiratban egyszerre összegezte ezeket az okokat, adott egy helyzetképet, valamint egy kilátást a párt és a közösség számára – összegezte a Mandinernek a Fidesz szombati kongresszusát Kiszelly Zoltán. A politikai elemző szerint

 az országos rendezvény fontos esemény volt a párt számára, a vereség okainak feldolgozásának lezárásával a közösség tagjai érezhetően megszabadultak a ballasztól, megkönnyebbültek.

A Fidesz ismét Orbán Viktort választotta pártelnöknek.

 – Ezt erősíti az is, hogy Orbán Viktor, aki a választás után lemondott, most megismételte, hogy ő vállalja a politikai felelősséget, ami azt mutatja, hogy van következménye a vereségnek, és így teljes a választási vereség időszakának és feldolgozásának lezárása – hangsúlyozta. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kongresszuson minden kérdésre adott választ a volt kormányfő, igaz, ez nem mindenki számára volt kielégítő. – Ferencz Orsolya más fajta folyamatot képzelt el, ami érthető, de a közösség már lezárta a vereség okait, így ő kisebbségben maradt az általa várt mélyebb feldolgozással, pedig 

a legnagyobb tapsot mindig akkor kapták a felszólalók, amikor arról beszéltek, hogy a jövőben politikai kalandorok, szerencselovagok, az egyéni érdeket a közösség érdeke elé helyezők nem jöhetnek,

tehát azt a fajta a megújulást, amiről Ferencz Orsolya beszél, a közösség is akarja, van erre igény, és az új vezetés is látja ezt – vélekedett.

A társadalmi egység segíthet

Az elemző kitért arra is, hogy Orbán Viktor a beszédében hangsúlyozta, hogy „mire lehullanak a levelek, készen kell állni”. Kiszelly Zoltán szerint ez utalás lehet arra a kormányzati elképzelésre, hogy előrehozott önkormányzati választásokat tartanának. – Menetrend szerint 3 év múlva lennének a helyhatósági választások, de vannak pletykák arról, hogy a Tisza nem várná ki a három évet, noha ez is alkotmányossági kérdéseket vet fel – mondta, hozzátéve, hogy ettől függetlenül 

a Fidesznek, mint legerősebb ellenzéki pártnak, és volt kormánypártnak egy kormányképes alternatívát kell felmutatni, hogy bármikor vissza tudja venni a kormányzást, ha az emberek úgy döntenek.

Arra, hogy Orbán Viktor azt mondta, őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja, és a liberális gazdaságpolitikusok kísérletezzenek a családokon, Kiszelly Zoltán azt mondta, hogy a kormány egy-két területen próbál tompítani, így a migránskvóta terén is, ahol óriási az ellenállás, hiszen a választási eredménytől függetlenül az emberek nem akarnak migrációt, nem akarnak pénzt küldeni Ukrajnába, és a miniszterelnöknek úgy kéne a brüsszeli politikát támogatni és annak eleget tenni, hogy ne veszítse el a népszerűségét.  

A Fidesznek pedig ez a legfontosabb, hogy miután az ország közvéleménye még mindig az előző kormány álláspontjához van közelebb, a Fidesz esélye, hogy a Tiszát arra kell szorítani, hogy ne okozzon túl nagy kárt Magyarországnak, olyat, amit nem lehet visszafordítani, amilyen a migráció vagy az Euró. A Fidesz esélyét az adja, hogy olyan kardinális kérdésekben, mint a migráció, a családpolitika, a gender, a háború finanszírozása, a társadalom továbbra is egységes

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

Nem sikerült megfejteni a valódi okokat

Egészen másként látja a volt miniszterelnök felszólalását Horn Gábor, aki szerint 

Orbán Viktor a közelében nincs annak, hogy azt a fajta önelemzést, önreflexiót elvégezze, amit helyette például Stumpf István elvégzett, kimondva, hogy a NER és Orbán Viktor rendszere bukott meg a választáson.

 

A Republikon Intézet alapítója szerint az, hogy a Fidesz újraválasztott elnöke továbbra is külső erőkről beszél, külső hatalmakról, EU-ról, Ukrajnáról, 96 éves Soros Györgyről, mutatja, hogy nem ott keresi a vereség okait, ahol azok szerintem vannak. – Messze van még a Fidesz attól, hogy megfejtse az okokat. És azt sem látom, hogy változtatni akarna, egyedül talán a fiatalok behozatala volt az új gondolat, de ha az elnökséget nézzük, ott nincs jele fiatalodásnak – vélekedett. Hozzátette, ez a kongresszus nem nézett szembe az Orbán-rendszer bűneivel, nem tett az asztalra a megoldást, ami szerinte az lenne, hogy nem Orbán Viktor a Fidesz elnöke.

Nem lesz erős ellenzék a Fidesz

Horn Gábor úgy látja, Orbán Viktor mozgásából az érezhető, mintha a szélsőjobbnál keresné a helyét, közben a pártja nem ebbe az irányba menne. – Messze vagyunk attól, hogy eldőljön a Fidesz sorsa, ami bizonyos értelemben a Tisza Párt kezében van. 

Ha a Tisza sikeresen végzi a dolgát, és ez a centrista polgári középként gyors felemelkedést tud produkálni, akkor nincs tér a Fidesznek 

– vélekedett.

Kitért arra, hogy a Tisza befuccsolásának nincs semmi jele, a párt soha nem látott támogatottsággal bír jelenleg, fölényesen utalja a teret, ide értve a kommunikációs teret, ahol például Magyar Péter a Fidesz kongresszus előtt elvitte a show-t, tehát – mint mondta – nem látni, hogy a Fidesz erős ellenzék tudna lenni. – Ráadásul a párt arcai, akik bent ülnek az Országgyűlésben, ugyanazt a Fideszt képviselik, melyet korábban képviseltek – tette hozzá.

A volt kormányfő által hangoztatott őszi határidőt Horn Gábor költői túlzásnak nevezte, szerinte ennél több időre lenne szükség. – Én inkább rügyfakadást mondanék, már csak azért is, mert jövő tavasszal  derül ki először, hogy a Magyar-kormány féle gazdasági elképzelés, illetve az új költségvetés miként működteti az országot – fogalmazott a Republikon Intézet vezetője.

Nyitókép: Fischer Zoltán / Fidesz

 

Összesen 10 komment

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boomaire
2026. június 15. 22:44
"hakapeszim - 2026. június 15. 22:02" "Szíjjártó, akit végig nagyra becsültem, szinte eltűnt" blikk.hu/politika/magyar-politika/szijjarto-peter-betegsege/ftqqw2e
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0
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Galerida
2026. június 15. 22:04
Nagyjából azok indították a Fidesz vereségét, akik a francia, orosz, ukrán és így a többi felfordulást... Szinte lehetetlen ennyi PÉNZ ellen győzni, különösen egy ostobára nevelt, elkényeztetett új generációval szemben!
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2
0
hakapeszim
•••
2026. június 15. 22:02 Szerkesztve
Mindjárt a vereség után, már hétfő reggel kellett volna alapítani politikusokból, jogászokból egy afféle véd és dacszövetséget! Most ne hagyjunk senkit hátra! Szíjjártó, akit végig nagyra becsültem, szinte eltűnt, egyedül az a szegény Havasi állt oda Kiskun Béla elé ott a tetőn. Szerencsétlenkém, de legalább beszólt neki, ha lagymatagon is. Töketlenek gyülekezete! A gyávákat megveti az ellenfél! Támadás a legjobb védekezés! Pszichopeti egy gyáva féreg, retteg egy erős személyiségtől. Olyan ember kellene oda, aki verbálisan szétszedi a madarat! Hülyét csinál belőle.
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4
0
Takagi
•••
2026. június 15. 21:52 Szerkesztve
Lezárta. Most már foglalkozzatok magatokkal. Nem azt mondták Gábor! Amúgy az SZDSZ mikor fizeti be az 500 millát? Hová lett az emberek pénze?
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