Fidesz kongresszusa után: valóban lezárta a vereség okainak vizsgálatát a párt?

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Míg Kiszelly Zoltán szerint Orbán Viktor pártja túl van a választási vereség vizsgálatán, Horn Gábor szerint a Fidesz messze van még attól, hogy megfejtse a valódi okokat.
Lezárta a Fidesz az áprilisi választási vereség okainak vizsgálatát, Orbán Viktor a Küldetés röpiratban egyszerre összegezte ezeket az okokat, adott egy helyzetképet, valamint egy kilátást a párt és a közösség számára – összegezte a Mandinernek a Fidesz szombati kongresszusát Kiszelly Zoltán. A politikai elemző szerint
az országos rendezvény fontos esemény volt a párt számára, a vereség okainak feldolgozásának lezárásával a közösség tagjai érezhetően megszabadultak a ballasztól, megkönnyebbültek.
– Ezt erősíti az is, hogy Orbán Viktor, aki a választás után lemondott, most megismételte, hogy ő vállalja a politikai felelősséget, ami azt mutatja, hogy van következménye a vereségnek, és így teljes a választási vereség időszakának és feldolgozásának lezárása – hangsúlyozta. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kongresszuson minden kérdésre adott választ a volt kormányfő, igaz, ez nem mindenki számára volt kielégítő. – Ferencz Orsolya más fajta folyamatot képzelt el, ami érthető, de a közösség már lezárta a vereség okait, így ő kisebbségben maradt az általa várt mélyebb feldolgozással, pedig
a legnagyobb tapsot mindig akkor kapták a felszólalók, amikor arról beszéltek, hogy a jövőben politikai kalandorok, szerencselovagok, az egyéni érdeket a közösség érdeke elé helyezők nem jöhetnek,
tehát azt a fajta a megújulást, amiről Ferencz Orsolya beszél, a közösség is akarja, van erre igény, és az új vezetés is látja ezt – vélekedett.
Az elemző kitért arra is, hogy Orbán Viktor a beszédében hangsúlyozta, hogy „mire lehullanak a levelek, készen kell állni”. Kiszelly Zoltán szerint ez utalás lehet arra a kormányzati elképzelésre, hogy előrehozott önkormányzati választásokat tartanának. – Menetrend szerint 3 év múlva lennének a helyhatósági választások, de vannak pletykák arról, hogy a Tisza nem várná ki a három évet, noha ez is alkotmányossági kérdéseket vet fel – mondta, hozzátéve, hogy ettől függetlenül
a Fidesznek, mint legerősebb ellenzéki pártnak, és volt kormánypártnak egy kormányképes alternatívát kell felmutatni, hogy bármikor vissza tudja venni a kormányzást, ha az emberek úgy döntenek.
Arra, hogy Orbán Viktor azt mondta, őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja, és a liberális gazdaságpolitikusok kísérletezzenek a családokon, Kiszelly Zoltán azt mondta, hogy a kormány egy-két területen próbál tompítani, így a migránskvóta terén is, ahol óriási az ellenállás, hiszen a választási eredménytől függetlenül az emberek nem akarnak migrációt, nem akarnak pénzt küldeni Ukrajnába, és a miniszterelnöknek úgy kéne a brüsszeli politikát támogatni és annak eleget tenni, hogy ne veszítse el a népszerűségét.
A Fidesznek pedig ez a legfontosabb, hogy miután az ország közvéleménye még mindig az előző kormány álláspontjához van közelebb, a Fidesz esélye, hogy a Tiszát arra kell szorítani, hogy ne okozzon túl nagy kárt Magyarországnak, olyat, amit nem lehet visszafordítani, amilyen a migráció vagy az Euró. A Fidesz esélyét az adja, hogy olyan kardinális kérdésekben, mint a migráció, a családpolitika, a gender, a háború finanszírozása, a társadalom továbbra is egységes
– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.
Egészen másként látja a volt miniszterelnök felszólalását Horn Gábor, aki szerint
Orbán Viktor a közelében nincs annak, hogy azt a fajta önelemzést, önreflexiót elvégezze, amit helyette például Stumpf István elvégzett, kimondva, hogy a NER és Orbán Viktor rendszere bukott meg a választáson.
A Republikon Intézet alapítója szerint az, hogy a Fidesz újraválasztott elnöke továbbra is külső erőkről beszél, külső hatalmakról, EU-ról, Ukrajnáról, 96 éves Soros Györgyről, mutatja, hogy nem ott keresi a vereség okait, ahol azok szerintem vannak. – Messze van még a Fidesz attól, hogy megfejtse az okokat. És azt sem látom, hogy változtatni akarna, egyedül talán a fiatalok behozatala volt az új gondolat, de ha az elnökséget nézzük, ott nincs jele fiatalodásnak – vélekedett. Hozzátette, ez a kongresszus nem nézett szembe az Orbán-rendszer bűneivel, nem tett az asztalra a megoldást, ami szerinte az lenne, hogy nem Orbán Viktor a Fidesz elnöke.
Horn Gábor úgy látja, Orbán Viktor mozgásából az érezhető, mintha a szélsőjobbnál keresné a helyét, közben a pártja nem ebbe az irányba menne. – Messze vagyunk attól, hogy eldőljön a Fidesz sorsa, ami bizonyos értelemben a Tisza Párt kezében van.
Ha a Tisza sikeresen végzi a dolgát, és ez a centrista polgári középként gyors felemelkedést tud produkálni, akkor nincs tér a Fidesznek
– vélekedett.
Kitért arra, hogy a Tisza befuccsolásának nincs semmi jele, a párt soha nem látott támogatottsággal bír jelenleg, fölényesen utalja a teret, ide értve a kommunikációs teret, ahol például Magyar Péter a Fidesz kongresszus előtt elvitte a show-t, tehát – mint mondta – nem látni, hogy a Fidesz erős ellenzék tudna lenni. – Ráadásul a párt arcai, akik bent ülnek az Országgyűlésben, ugyanazt a Fideszt képviselik, melyet korábban képviseltek – tette hozzá.
A volt kormányfő által hangoztatott őszi határidőt Horn Gábor költői túlzásnak nevezte, szerinte ennél több időre lenne szükség. – Én inkább rügyfakadást mondanék, már csak azért is, mert jövő tavasszal derül ki először, hogy a Magyar-kormány féle gazdasági elképzelés, illetve az új költségvetés miként működteti az országot – fogalmazott a Republikon Intézet vezetője.
Nyitókép: Fischer Zoltán / Fidesz