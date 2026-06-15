Fontos napok jönnek Székesfehérváron – három ajánlat közül kell választani

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Három ajánlat érkezett a Videoton FC Fehérvárra. Július elsején várható végső döntés a székesfehérvári klub jövőjéről.
Három ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra, Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-jén dönt az egyesület jövőjéről – erről Cser-Palkovics András fehérvári polgármester számolt be hétfőn a Facebook-oldalán.
A városvezető ismertette, hogy a három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett.
A pályázati kiírást, tehát az elvárásainkat úgy állítottuk össze, hogy a Videoton labdarúgócsapatának hosszú távú jövőjét biztosítani képes anyagi háttér és a profi csapat, valamint az utánpótlással kapcsolatos sportszakmai elképzelések is számítsanak az értékeléskor
– írta a polgármester.
Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, „most elindul az értékelő munka”, a végső döntés július 1-jén várható, addig a szurkolók és az érdeklődők türelmét kérte.
Nyitókép: vidi.hu