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Székesfehérvár Cser-Palkovics András Videoton FC

Fontos napok jönnek Székesfehérváron – három ajánlat közül kell választani

2026. június 15. 18:44

Három ajánlat érkezett a Videoton FC Fehérvárra. Július elsején várható végső döntés a székesfehérvári klub jövőjéről.

2026. június 15. 18:44
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Három ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra, Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-jén dönt az egyesület jövőjéről – erről Cser-Palkovics András fehérvári polgármester számolt be hétfőn a Facebook-oldalán.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár, Videoton
Cser-Palkovics András bejelentése szerint három ajánlat érkezett a Videotonra (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A városvezető ismertette, hogy a három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett.

A pályázati kiírást, tehát az elvárásainkat úgy állítottuk össze, hogy a Videoton labdarúgócsapatának hosszú távú jövőjét biztosítani képes anyagi háttér és a profi csapat, valamint az utánpótlással kapcsolatos sportszakmai elképzelések is számítsanak az értékeléskor

– írta a polgármester.

Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, „most elindul az értékelő munka”, a végső döntés július 1-jén várható, addig a szurkolók és az érdeklődők türelmét kérte.

Nyitókép: vidi.hu

 

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