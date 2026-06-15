Fontos napok jönnek Székesfehérváron – három ajánlat közül kell választani

Három ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra, Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-jén dönt az egyesület jövőjéről – erről Cser-Palkovics András fehérvári polgármester számolt be hétfőn a Facebook-oldalán.

Cser-Palkovics András bejelentése szerint három ajánlat érkezett a Videotonra (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A városvezető ismertette, hogy a három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett.