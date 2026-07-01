Elfogadták a 775 millió forintos ajánlatot a Videotonért

Balogh Attila ügyvezető köszönetet mondott a városnak, hogy az elmúlt egy évben mindent megtett a klub megmentéséért, működtetéséért. Nem volt könnyű, a működés korlátozott volt, de esélyt adtak arra, hogy a jövő szebb legyen és „visszajusson a Vidi arra a polcra, ahová való”. A nyertes ambíciója bizakodásra ad okot – jegyezte meg.

Az önkormányzat tavaly júniusban vette meg – a korábbi tulajdonos ajánlata nyomán 1 forintért – az élvonalból akkor kiesett Videoton FC-t működtető gazdasági társaságot. A város már akkor szigorú feltételeket határozott meg. A legfontosabbak ezek közül az volt, hogy nem tudják és nem is akarják közpénzből finanszírozni a profi labdarúgócsapatot, és ezzel összefüggésben maximum egy idény erejéig kívánják tulajdonolni a klubot, ugyanis addig biztosított a felnőtt együttes finanszírozása városi hozzájárulás nélkül. Több hónapos előkészítő és helyzetfeltáró munka után az önkormányzat tavaly novemberben pályázati felhívást tett közzé az üzletrész értékesítésére. A kétfordulós pályáztatási folyamat első körének lezárása után a közgyűlés január 16-án a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, azzal, hogy a két addigi jelentkezővel, illetve a további hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytatják az egyeztetéseket és új pályázatot írnak ki. Ez május 22-én történt meg, Székesfehérvár közgyűlése egyfordulós pályázatot írt ki.