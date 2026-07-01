Elfogadták a 775 millió forintos ajánlatot a Videotonért

A győztes pályázó szakmailag és üzletileg a portugál Benfica csapatához kapcsolódik, jelentős anyagi erővel, nagy sportszakmai lehetőségekkel rendelkeznek – hangzott el.
A második helyezett a Nagy-Britanniában bejegyzett Racing City Grooup Worldwide (RCG) LTD. lett, amely egy olyan nemzetközi, alapvetően amerikai, olasz, német, brit érdekeltségekkel rendelkező vállalat, mely tucatnyi kisebb-nagyobb csapat tulajdonosa. Nagy tapasztalattal rendelkeznek az utánpótlás-nevelés területén is, biztos anyagi háttérrel – a tájékoztatás szerint.
Cser-Palkovics hangsúlyozta, hogy a nyertes által összeállított hároméves szakmai program és az anyagi garanciák miatt „kifejezetten biztató a jövő, ami a klub előtt áll”. Emellett a klub nevének és színeinek megőrzése is garantált – fűzte hozzá.