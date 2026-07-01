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Cser-Palkovics András Fehérvár Videoton FC

Elfogadták a 775 millió forintos ajánlatot a Videotonért

2026. július 01. 13:19

Portugál hátterű tulajdonosa lett a székesfehérvári Videoton FC-nek. Cser-Palkovics András szerint kifejezetten biztató a jövő, ami a székesfehérvári labdarúgóklub előtt áll.

2026. július 01. 13:19
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Portugál hátterű, az Egyesült Államokban bejegyzett tulajdonosa lett a Videoton FC-nek, miután a város közgyűlése szerdán zárt ülésen a három jelentkező közül a Final Third LLC. 775 millió forintos ajánlatát fogadta el.

Cser-Palkovics András polgármester a témában tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy két külföldi és egy magyar pályázó volt. Jelezte, hogy 

a szakértők megállapítása alapján a Fehérvár FC Kft. 100 százalékos részesedésének becsült piaci értéke 509,3 millió forint volt.

Ezt a két külföldi pályázó ajánlata meghaladta, ezért a közgyűlés végül első és második helyezettet hirdetett. Hozzátette, hogy a második helyezett 532,5 milliót ajánlott az üzletrészért. A közgyűlés döntése értelmében kihirdetett nyertes az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC. lett. 

KOCSIS Gergõ; SOMOGYI Ádám
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A győztes pályázó szakmailag és üzletileg a portugál Benfica csapatához kapcsolódik, jelentős anyagi erővel, nagy sportszakmai lehetőségekkel rendelkeznek – hangzott el.

A második helyezett a Nagy-Britanniában bejegyzett Racing City Grooup Worldwide (RCG) LTD. lett, amely egy olyan nemzetközi, alapvetően amerikai, olasz, német, brit érdekeltségekkel rendelkező vállalat, mely tucatnyi kisebb-nagyobb csapat tulajdonosa. Nagy tapasztalattal rendelkeznek az utánpótlás-nevelés területén is, biztos anyagi háttérrel – a tájékoztatás szerint.

Cser-Palkovics hangsúlyozta, hogy a nyertes által összeállított hároméves szakmai program és az anyagi garanciák miatt „kifejezetten biztató a jövő, ami a klub előtt áll”. Emellett a klub nevének és színeinek megőrzése is garantált – fűzte hozzá.

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Balogh Attila ügyvezető köszönetet mondott a városnak, hogy az elmúlt egy évben mindent megtett a klub megmentéséért, működtetéséért. Nem volt könnyű, a működés korlátozott volt, de esélyt adtak arra, hogy a jövő szebb legyen és „visszajusson a Vidi arra a polcra, ahová való”. A nyertes ambíciója bizakodásra ad okot – jegyezte meg.

Az önkormányzat tavaly júniusban vette meg – a korábbi tulajdonos ajánlata nyomán 1 forintért – az élvonalból akkor kiesett Videoton FC-t működtető gazdasági társaságot. A város már akkor szigorú feltételeket határozott meg. A legfontosabbak ezek közül az volt, hogy nem tudják és nem is akarják közpénzből finanszírozni a profi labdarúgócsapatot, és ezzel összefüggésben maximum egy idény erejéig kívánják tulajdonolni a klubot, ugyanis addig biztosított a felnőtt együttes finanszírozása városi hozzájárulás nélkül. Több hónapos előkészítő és helyzetfeltáró munka után az önkormányzat tavaly novemberben pályázati felhívást tett közzé az üzletrész értékesítésére. A kétfordulós pályáztatási folyamat első körének lezárása után a közgyűlés január 16-án a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, azzal, hogy a két addigi jelentkezővel, illetve a további hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytatják az egyeztetéseket és új pályázatot írnak ki. Ez május 22-én történt meg, Székesfehérvár közgyűlése egyfordulós pályázatot írt ki. 

A nagy múltú, háromszoros bajnok székesfehérvári labdarúgócsapat tavaly búcsúzott az élvonaltól, a legutóbbi idényben pedig nyolcadik lett az NB II-ben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/MTVA/ Vasvári Tamás

 

 

Összesen 8 komment

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blancoagilon
2026. július 01. 15:34
Nem vagyok szakember, de ez a pénzmennyiség elég vékonynak tűnik számomra.
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angeleye
2026. július 01. 15:19
Ennél már csak feljebb van....
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SzaboGeza
2026. július 01. 13:42
...Hamarosan NEM FOGTOK MEGÉRNI A TULAJDONOSNAK!!!! de SEMMI GOND LESZ HELYETTETEK, ÁZSIAI MUNKAVÁLLALÓK ezerrel!! Ez a világ nem rátok lett kitalálva!!!:)))
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selyemmajom
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2026. július 01. 13:28 Szerkesztve
A 27 fővel rendelkező TISZA párt saját alapítványának 886 millió forint KÖZPÉNZT utalt ki pár napja a miniszterelnök a központi költségvetés terhére. Az állítólag csődbe ment ország állítólag katasztrofális hiánnyal küzdő költségvetéséből egy 27 fős gittegyletnek akkor pénzt dobott oda, amiből meg lehetne venni a Videotont és még maradna kb. 110 millió forint. magyarkozlony.hu/dokumentumok/12e558d3a3fdc88c921c6e739bcd2f7ee4799715/megtekintes (3034. oldal)
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