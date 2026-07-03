„Egy ilyen választási vereség után lehet bizonyos kérdésekben elnézést kérni az emberektől” – Cser-Palkovics András

Cser-Palkovics Andrást választották a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökévé
Közben Győr felfüggesztette a tagságát; a város polgármestere ugyanis nem tűr meg fideszeseket a szövetség élén.
Székesfehérvár polgármestere a választási eredményről, a saját szerepvállalásáról és a Fidesz megújulásáról is a tőle megszokott őszinteséggel beszélt.
Hosszabb interjút adott a Telexnek Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki a választási eredményről, a saját szerepvállalásáról és a Fidesz megújulásáról is a tőle megszokott őszinteséggel beszélt.
„Én hiányolom azt, hogy valaki elmondja, hogy hogyan lehetett ennyire rossz kutatási háttérrel nekimenni, nem önmagában a választási kampánynak, hanem már a 2022 vagy 2024 utáni időszaknak” – fogalmazott a lapnak az elsősorban a helyi ügyekre koncentráló fideszes polgármester, akit néhány hete választottak meg a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökévé.
Ezt is ajánljuk a témában
Közben Győr felfüggesztette a tagságát; a város polgármestere ugyanis nem tűr meg fideszeseket a szövetség élén.
Cser-Palkovics arról is beszélt, hogy készített Orbán Viktornak egy értékelést, majd személyesen is egyeztetett a korábbi miniszterelnökkel a meglátásairól. Úgy látja, az elutasítottság mértéke és aránya mindenképpen arra kell, hogy kötelezze a Fideszt, hogy átgondolja a politikáját. „Őszinte szembenézésre lett volna szükség a stílus, a kutatási háttér, az uniótól távolodó, Oroszországhoz közeledő politika és a korrupció témájában is. Ezek mind hozzájárultak az április 12-i választási vereséghez” – hangsúlyozta a városvezető.
A választás előtt készített mérésekkel kapcsolatban Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, két forgatókönyv van: vagy valójában voltak jó mérések, és akkor morális kérdéseket vet fel, miért nem hozták ezeket nyilvánosságra. Vagy ha tényleg rosszak voltak a mérések, akkor szerinte valakinek magyarázatot kellene adnia ezekre a tévedésekre.
A polgármester szerint az oktatás és az egészségügy kérdésére is fókuszálni kellett volna, mert mostanra kevésnek bizonyult a háború vs. béke üzenete. Négy éve az ellenfél komoly hibákat követett el, most azonban ez a téma is hozzájárult a vereséghez. Ezért szerinte őszinte szembenézésre van szükség,
mert mikor, ha nem egy ilyen választási vereség után lehet akár bizonyos kérdésekben elnézést kérni az emberektől”.
Cser-Palkovics hűséges típusnak tartja magát, ezért sem akar lelépni a süllyedő hajóról. Úgy látja nem könnyű a nehézségekkel szembenézni, de nincs más megoldás, különben nincs esélyük, nemhogy 2030-ban, de 2034-ben sem.
Fotó: MTI/Soós Lajos