„Egy ilyen választási vereség után lehet bizonyos kérdésekben elnézést kérni az emberektől” – Cser-Palkovics András

Hosszabb interjút adott a Telexnek Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki a választási eredményről, a saját szerepvállalásáról és a Fidesz megújulásáról is a tőle megszokott őszinteséggel beszélt.

„Én hiányolom azt, hogy valaki elmondja, hogy hogyan lehetett ennyire rossz kutatási háttérrel nekimenni, nem önmagában a választási kampánynak, hanem már a 2022 vagy 2024 utáni időszaknak” – fogalmazott a lapnak az elsősorban a helyi ügyekre koncentráló fideszes polgármester, akit néhány hete választottak meg a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökévé.