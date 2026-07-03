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kritika Cser-Palkovics András Fidesz

„Egy ilyen választási vereség után lehet bizonyos kérdésekben elnézést kérni az emberektől” – Cser-Palkovics András

2026. július 03. 17:54

Székesfehérvár polgármestere a választási eredményről, a saját szerepvállalásáról és a Fidesz megújulásáról is a tőle megszokott őszinteséggel beszélt.

2026. július 03. 17:54
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Hosszabb interjút adott a Telexnek Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki a választási eredményről, a saját szerepvállalásáról és a Fidesz megújulásáról is a tőle megszokott őszinteséggel beszélt.

„Én hiányolom azt, hogy valaki elmondja, hogy hogyan lehetett ennyire rossz kutatási háttérrel nekimenni, nem önmagában a választási kampánynak, hanem már a 2022 vagy 2024 utáni időszaknak” – fogalmazott a lapnak az elsősorban a helyi ügyekre koncentráló fideszes polgármester, akit néhány hete választottak meg a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökévé.

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Cser-Palkovics arról is beszélt, hogy készített Orbán Viktornak egy értékelést, majd személyesen is egyeztetett a korábbi miniszterelnökkel a meglátásairól. Úgy látja, az elutasítottság mértéke és aránya mindenképpen arra kell, hogy kötelezze a Fideszt, hogy átgondolja a politikáját. „Őszinte szembenézésre lett volna szükség a stílus, a kutatási háttér, az uniótól távolodó, Oroszországhoz közeledő politika és a korrupció témájában is. Ezek mind hozzájárultak az április 12-i választási vereséghez” – hangsúlyozta a városvezető.

A választás előtt készített mérésekkel kapcsolatban Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, két forgatókönyv van: vagy valójában voltak jó mérések, és akkor morális kérdéseket vet fel, miért nem hozták ezeket nyilvánosságra. Vagy ha tényleg rosszak voltak a mérések, akkor szerinte valakinek magyarázatot kellene adnia ezekre a tévedésekre.

A polgármester szerint az oktatás és az egészségügy kérdésére is fókuszálni kellett volna, mert mostanra kevésnek bizonyult a háború vs. béke üzenete. Négy éve az ellenfél komoly hibákat követett el, most azonban ez a téma is hozzájárult a vereséghez. Ezért szerinte őszinte szembenézésre van szükség,

mert mikor, ha nem egy ilyen választási vereség után lehet akár bizonyos kérdésekben elnézést kérni az emberektől”.

Cser-Palkovics hűséges típusnak tartja magát, ezért sem akar lelépni a süllyedő hajóról. Úgy látja nem könnyű a nehézségekkel szembenézni, de nincs más megoldás, különben nincs esélyük, nemhogy 2030-ban, de 2034-ben sem.

Fotó: MTI/Soós Lajos

Összesen 33 komment

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kobi40
2026. július 03. 20:15
Cser-Palkovics naív. Nagy tétem van rá, hogy a szar kampány ugyanúgy szándékos volt, mint 2019-ben a fővárosi.
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0
0
bagoly-29
2026. július 03. 20:08
Ennek se lett volna szabad, hogy bármilyen köze legyen a Fideszhez! Már helyezkedik...mint jó pár társa...
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2
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Hangillat
2026. július 03. 19:24
A FOS-FOSLÉK eszköztárát használni? Széles látókörű dunántúli,vak- nem- ond vezér.
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2
4
cint04
2026. július 03. 19:13
a legrosszabb amit a Fidesz csinálhat, ha elkezdi azt amit a kereszények főleg a Katolikus egház ez a bocsánat hoyg élünk elnézést mi nem térítünk muszlimokat .. a biztos bukás receptje..
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