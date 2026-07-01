Cser-Palkovics András: Ennek az időszaknak is vége lesz egyszer

„Nem engedtem be őket” – elképesztő tömeg várta Orbán Viktort a Fidesz-kongresszus előtt (VIDEÓ)
A korábbi miniszterelnök gyorsan tisztázta, miért van szükség erre az eseményre.
Valódi önvizsgálatra lenne szüksége a Fidesznek a választási vereség után, de a szerényebb politikai stílus és a tartalmasabb párbeszéd is fontos lenne – állítja Székesfehérvár polgármestere.
Lát megújulási szándékot a Fideszben, főleg azután, hogy a júniusi tisztújításon megválasztott elnökség mandátuma egy évre szól. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármester a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról is beszélt, hogy a megújulásban neki is szerepe lesz, bár a polgármestersége miatt nem vállalt országos tisztséget. Ennek ellenére szerinte sokan hiányolták a tartalmas beszélgetéseket a mozgalmon belül, amire most mindenképp lesz lehetőség, helyi szinteken is.
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A korábbi miniszterelnök gyorsan tisztázta, miért van szükség erre az eseményre.
„Amikor egy választási időszak lezárul, akkor fontos magunkba nézni – még akkor is, amikor győzünk. Ez lett elmulasztva 2019-ben, 2022-ben, vagy akár 2024-ben is. De egy választási vereséget követően különösen fontos a munkánknak az értékelése, az önvizsgálat, ha kell, akkor a következtetéseknek a levonása. Alapvetően stílusbeli és kommunikációs problémák voltak, de nem önmagában a kampány időszakában, hanem már az elmúlt esztendők során is” – mondta, majd hozzátette:
ez nem volt jó kampány, de nem a kampány minősége volt a legmeghatározóbb, hanem az elmúlt években az a folyamat, melynek eredményeként a társadalom elfordult.
A fehérvári településvezető hangsúlyozta: több szerénységre és önmérsékletre lett volna szükség, egyben üzent a Tisza-kormánynak is, mivel szerinte mindig a győztesnek kell szerényebbnek lennie.
„Az emberek nem szeretik az arroganciát, a kioktató hangnemet és azt, hogyha az erős, az folyamatosan erőből is kommunikál. A kormányzati felelősség egyszerre nagyon szép és nagyon nehéz feladat, és ezt akkor lehet jól csinálni, hogyha helyén tudjuk kezelni saját magunkat is” – fogalmazott.
Egy választási vereség után értékelni kell a vereség okait, hozzátéve, hogy egyébként ezt megint nemcsak a vesztesnek, hanem a győztesnek is érdemes megtennie, mert ahogy az elmúlt 16 évnek, úgy ennek az időszaknak is vége lesz egyszer
– mutatott rá.
A teljes interjút itt olvashatja el.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás