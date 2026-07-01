Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
cser - palkovics andrás választási vereség polgármester

Cser-Palkovics András: Ennek az időszaknak is vége lesz egyszer

2026. július 01. 08:30

Valódi önvizsgálatra lenne szüksége a Fidesznek a választási vereség után, de a szerényebb politikai stílus és a tartalmasabb párbeszéd is fontos lenne – állítja Székesfehérvár polgármestere.

2026. július 01. 08:30
null

Lát megújulási szándékot a Fideszben, főleg azután, hogy a júniusi tisztújításon megválasztott elnökség mandátuma egy évre szól. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármester a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról is beszélt, hogy a megújulásban neki is szerepe lesz, bár a polgármestersége miatt nem vállalt országos tisztséget. Ennek ellenére szerinte sokan hiányolták a tartalmas beszélgetéseket a mozgalmon belül, amire most mindenképp lesz lehetőség, helyi szinteken is. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Amikor egy választási időszak lezárul, akkor fontos magunkba nézni – még akkor is, amikor győzünk. Ez lett elmulasztva 2019-ben, 2022-ben, vagy akár 2024-ben is. De egy választási vereséget követően különösen fontos a munkánknak az értékelése, az önvizsgálat, ha kell, akkor a következtetéseknek a levonása. Alapvetően stílusbeli és kommunikációs problémák voltak, de nem önmagában a kampány időszakában, hanem már az elmúlt esztendők során is” – mondta, majd hozzátette: 

ez nem volt jó kampány, de nem a kampány minősége volt a legmeghatározóbb, hanem az elmúlt években az a folyamat, melynek eredményeként a társadalom elfordult.

A fehérvári településvezető hangsúlyozta: több szerénységre és önmérsékletre lett volna szükség, egyben üzent a Tisza-kormánynak is, mivel szerinte mindig a győztesnek kell szerényebbnek lennie. 

„Az emberek nem szeretik az arroganciát, a kioktató hangnemet és azt, hogyha az erős, az folyamatosan erőből is kommunikál. A kormányzati felelősség egyszerre nagyon szép és nagyon nehéz feladat, és ezt akkor lehet jól csinálni, hogyha helyén tudjuk kezelni saját magunkat is” – fogalmazott. 

Egy választási vereség után értékelni kell a vereség okait, hozzátéve, hogy egyébként ezt megint nemcsak a vesztesnek, hanem a győztesnek is érdemes megtennie, mert ahogy az elmúlt 16 évnek, úgy ennek az időszaknak is vége lesz egyszer

– mutatott rá. 

A teljes interjút itt olvashatja el.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
corluc
2026. július 01. 11:29
A jelenlegi kormány a “nép” reprezentatív lenyomata. Kell még valamit mondanom, drága honfitársaim?
Válasz erre
1
0
macskieusz
2026. július 01. 11:27
A keresztény-úri-közép maga az életképtelenség.Még arra sem voltak képesek, hogy védekezzenek, támadni egyáltalán nem támadtak.Csupa nyomorult életképtelen, az idióta moráljával.Már az MDF is maga volt az életképtelenség, de a kurucz dánielek , cser palkovicsok pszichiátriai esetek-annyira nyomorultul puhányak.
Válasz erre
0
0
macskieusz
2026. július 01. 11:22
Ez is egy Miskin herceg..............szolgamorállal.
Válasz erre
0
0
macskieusz
2026. július 01. 11:21
tele van az úri-keresztény-közép Miskin hercegekkel.Félkegyelműekkel.Kurucz D már -Pál apostolra hivatkozva-meghírdette, hogy egy majdani jobbos győzelem után sem szabad csúnyán beszélni, és bosszut állni.Na, most....vagy kib..ák a politikából a keresztény-úri közép idiótáit, v -a Kurucz Dánieleket, a Cser Palkovicsokat, vagy a jobboldal -mint idióták gyűjtőhelye-kivonul a történelemből, a cselédmorálja miatt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!