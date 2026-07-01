Cser-Palkovics András: Ennek az időszaknak is vége lesz egyszer

ez nem volt jó kampány, de nem a kampány minősége volt a legmeghatározóbb, hanem az elmúlt években az a folyamat, melynek eredményeként a társadalom elfordult.

A fehérvári településvezető hangsúlyozta: több szerénységre és önmérsékletre lett volna szükség, egyben üzent a Tisza-kormánynak is, mivel szerinte mindig a győztesnek kell szerényebbnek lennie.

„Az emberek nem szeretik az arroganciát, a kioktató hangnemet és azt, hogyha az erős, az folyamatosan erőből is kommunikál. A kormányzati felelősség egyszerre nagyon szép és nagyon nehéz feladat, és ezt akkor lehet jól csinálni, hogyha helyén tudjuk kezelni saját magunkat is” – fogalmazott.