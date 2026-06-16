Fejér vármegyében két településen is korlátozott a vízellátás

Horrorbalesetet rögzített a kamera, élet-halál között lebeg az elgázolt 12 éves lány (VIDEÓ)
Egyelőre nem tudni, miért veszítette el uralmát a sofőr a jármű felett.
Karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt nincs víz a településeken.
A FEOL.hu tájékoztatása szerint karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt Fejér vármegyében két településen is korlátozásokra kell számítani.
A szolgáltatás pedig mindkét területen várhatóan kora délutánra állhat helyre.
Székesfehérváron a Régi Csóri út 42. szám közelében, a Lidl áruháznál zajlanak a munkálatok; az itt élők számára a hatóságok lajtos kocsit biztosítanak az ivóvízellátáshoz. Szárligeten a Vasút utca 31. és 87. szám közötti szakaszon tapasztalható átmeneti vízhiány.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyelőre nem tudni, miért veszítette el uralmát a sofőr a jármű felett.
Nyitókép: Pexels
***