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Székesfehérvár fejér vármegye szárliget víz

Fejér vármegyében két településen is korlátozott a vízellátás

2026. június 16. 13:58

Karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt nincs víz a településeken.

2026. június 16. 13:58
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A FEOL.hu tájékoztatása szerint karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt Fejér vármegyében két településen is korlátozásokra kell számítani. 

A szolgáltatás pedig mindkét területen várhatóan kora délutánra állhat helyre.

Székesfehérváron a Régi Csóri út 42. szám közelében, a Lidl áruháznál zajlanak a munkálatok; az itt élők számára a hatóságok lajtos kocsit biztosítanak az ivóvízellátáshoz. Szárligeten a Vasút utca 31. és 87. szám közötti szakaszon tapasztalható átmeneti vízhiány.

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Nyitókép: Pexels

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Összesen 3 komment

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5m007h 0p3ra70r
2026. június 16. 14:15
A tisza kormány teszteli a szavazóit. Hamarosan mindennapos lesz a sanyargatás.
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Burdisgarage
2026. június 16. 14:12
Biztos az áradás miatt.
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gullwing
2026. június 16. 14:03
Remélem a tiszaszaros patkányok nem kapnak vizet!
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