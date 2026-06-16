Fejér vármegyében két településen is korlátozott a vízellátás

A FEOL.hu tájékoztatása szerint karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt Fejér vármegyében két településen is korlátozásokra kell számítani.

A szolgáltatás pedig mindkét területen várhatóan kora délutánra állhat helyre.

Székesfehérváron a Régi Csóri út 42. szám közelében, a Lidl áruháznál zajlanak a munkálatok; az itt élők számára a hatóságok lajtos kocsit biztosítanak az ivóvízellátáshoz. Szárligeten a Vasút utca 31. és 87. szám közötti szakaszon tapasztalható átmeneti vízhiány.