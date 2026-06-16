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Erdély gázolás baleset Marosvásárhely

Horrorbalesetet rögzített a kamera, élet-halál között lebeg az elgázolt 12 éves lány (VIDEÓ)

2026. június 16. 13:23

Súlyos közlekedési tragédia történt a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón. A baleset során egy személyautó a járdára sodródott és három gyalogost gázolt el, köztük egy 12 éves lányt, akit újra kellett éleszteni, majd mentőhelikopterrel szállítottak a marosvásárhelyi kórházba.

2026. június 16. 13:23
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A Maszol által közölt térfigyelőkamerás felvétel megrázó részletességgel mutatja be azt a balesetet, amely hétfőn történt Erdélyben, a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón. A videón látható, ahogy egy személygépkocsi nagy sebességgel letér az útról, felhajt a járdára, és elsodorja az ott tartózkodó gyalogosokat.

A rendelkezésre álló információk szerint az autót egy 59 éves, Botosán megyei férfi vezette. A rendőrség tájékoztatása alapján a sofőr egyelőre tisztázatlan okból elveszítette uralmát a jármű felett. A gépkocsi előbb áttért a szemközti forgalmi sávba, majd a járdára sodródott, ahol három embert ütött el. Az ámokfutás csak azután ért véget, hogy a jármű három parkoló autónak is nekiütközött.

A legsúlyosabb sérüléseket egy 12 éves lány szenvedte el. 

A Maszol beszámolója szerint a gyermek a gázolást követően elveszítette az eszméletét. Állapota olyan súlyos volt, hogy a helyszínre érkező mentőegységeknek újra kellett éleszteniük. A Székelyhon arról számolt be, hogy a sérült gyermeket a sikeres újraélesztést követően SMURD-helikopterrel szállították a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházba. Az Agerpres értesülése szerint a kislány jelenleg is az intézmény intenzív osztályán fekszik, állapota kritikus. Mariana Moldovan kórházi szóvivő keddi tájékoztatása alapján a gyermeket géppel lélegeztetik.

A hírügynökség beszámolója szerint a helyszínre érkező mentőalakulatoknak azért kellett újraéleszteniük a lányt, mert a szíve megállt. Az orvosok ezt követően stabilizálták az állapotát annyira, hogy légi úton kórházba szállíthassák.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A baleset további két áldozata egy 11 éves lány és egy 31 éves nő volt. Bár ők is megsérültek a gázolás során, sérüléseik jóval enyhébbnek bizonyultak. A 11 éves gyermek a térdén szenvedett horzsolásokat és zúzódásokat. A 31 éves nő a bal vállán és a lábán sérült meg. Mindkettőjüket a besztercei sürgősségi kórházba szállították, azonban ellátásukat követően még hétfőn hazaengedték őket.

A nő kéztörést szenvedett, amikor az autó a járdán elsodorta az ott tartózkodókat.

A Beszterce-Naszód megyei rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A hatóságok jelenlegi adatai szerint a sofőr nem állt alkoholos befolyásoltság alatt, a helyszínen elvégzett teszt negatív eredményt mutatott. A nyomozók azt próbálják megállapítani, mi vezetett ahhoz, hogy a jármű vezetője elveszítette uralmát az autó felett. Egyelőre nem közöltek olyan információt, amely magyarázatot adna arra, miért sodródott át a szemközti sávba, majd a járdára.

A tragikus baleset körülményeinek tisztázása érdekében büntetőeljárás indult. Eközben a marosvásárhelyi kórház intenzív osztályán továbbra is az orvosok küzdenek a 12 éves lány életéért.

Nyitókép: Facebook/Maszol

 

Összesen 2 komment

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véna
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2026. június 16. 14:49 Szerkesztve
ezerszer elmondtam mindenhol már hogy gyalogos.autós balesetnél nem szabad visszafordulni hanem az eredeti irányban kell tovább haladni futni ugrani, az esetek döntő többségében ez a szerencsésebb. itt is egy lépés hiányzott előre de sajnos ösztönösen reflexből visszafordulnak az emberek
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szelesdomb
2026. június 16. 14:03
Eszeveszett sebességgel száguldozott a sofőr lakott területen belül. Szegény kislány, remélem túléli a borzalmas gázolást
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