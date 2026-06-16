Horrorbalesetet rögzített a kamera, élet-halál között lebeg az elgázolt 12 éves lány (VIDEÓ)

A Maszol által közölt térfigyelőkamerás felvétel megrázó részletességgel mutatja be azt a balesetet, amely hétfőn történt Erdélyben, a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón. A videón látható, ahogy egy személygépkocsi nagy sebességgel letér az útról, felhajt a járdára, és elsodorja az ott tartózkodó gyalogosokat.

A rendelkezésre álló információk szerint az autót egy 59 éves, Botosán megyei férfi vezette. A rendőrség tájékoztatása alapján a sofőr egyelőre tisztázatlan okból elveszítette uralmát a jármű felett. A gépkocsi előbb áttért a szemközti forgalmi sávba, majd a járdára sodródott, ahol három embert ütött el. Az ámokfutás csak azután ért véget, hogy a jármű három parkoló autónak is nekiütközött.